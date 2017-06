May 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16R57 AXIS BK 25-May-17 99.9827 6.3156 1 200 99.9827 6.3156 INE095A16VP4 INDUSIND BK 25-May-17 99.9830 6.2061 1 25 99.9830 6.2061 INE434A16OT2 ANDHRA BK 26-May-17 99.9655 6.2907 3 475 99.9663 6.1523 INE238A16L79 AXIS BK 26-May-17 99.9655 6.2984 3 395 99.9655 6.2984 INE095A16VZ3 INDUSIND BK 26-May-17 99.9655 6.2984 2 325 99.9655 6.2984 INE141A16XO5 OBC 26-May-17 99.9666 6.0975 1 55 99.9666 6.0975 INE141A16XQ0 OBC 30-May-17 99.8990 6.1504 1 25 99.8990 6.1504 INE040A16BE6 HDFC BK 30-May-17 99.8982 6.1991 1 5 99.8982 6.1991 INE090A164H2 ICICI BK 1-Jun-17 99.8577 6.5017 1 30 99.8577 6.5017 INE008A16S96 IDBI BK 2-Jun-17 99.8358 6.6682 4 400 99.8375 6.6010 INE090A165H9 ICICI BK 8-Jun-17 99.7459 6.1989 1 100 99.7459 6.1989 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 99.6277 6.1999 1 75 99.6277 6.1999 INE090A168K7 ICICI BK 19-Jun-17 99.5603 6.2000 3 325 99.5603 6.2000 INE238A16R40 AXIS BK 29-Jun-17 99.3915 6.2070 4 300 99.3922 6.2001 INE090A168I1 ICICI BK 18-Jul-17 99.0657 6.3747 1 100 99.0657 6.3747 INE090A168I1 ICICI BK 18-Jul-17 99.0470 6.3853 1 100 99.0470 6.3853 INE237A16T15 KOTAK MAH BK 18-Jul-17 99.0470 6.3853 1 75 99.0470 6.3853 INE095A16WG1 INDUSIND BK 21-Jul-17 98.9882 6.4324 2 375 98.9882 6.4324 INE238A16N44 AXIS BK 25-Jul-17 98.9271 6.3848 1 50 98.9271 6.3848 INE238A16N51 AXIS BK 27-Jul-17 98.8928 6.3852 1 40 98.8928 6.3852 INE092T16AX9 IDFC BK 16-Aug-17 98.5423 6.4276 2 500 98.5429 6.4251 INE683A16JN7 THE SOUTH INDIAN BK 16-Aug-17 98.5284 6.4900 1 250 98.5284 6.4900 INE092T16AE9 IDFC BK 28-Aug-17 98.3420 6.4101 2 150 98.3420 6.4101 INE090A161J4 ICICI BK 31-Aug-17 98.2937 6.4001 1 10 98.2937 6.4001 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 95.2108 6.7500 1 100 95.2108 6.7500 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 95.0558 6.7322 2 225 95.0574 6.7300 INE237A163A3 KOTAK MAH BK 24-May-18 93.5454 6.9000 1 300 93.5454 6.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com