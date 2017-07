TABLE-India Certificates of Deposit deals on F-TRAC-Jul 13

Jul 13 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A168I1 ICICI BK 18-Jul-17 99.9142 6.2688 1 25 99.9142 6.2688 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 99.7943 6.2696 1 25 99.7943 6.2696 INE434A16NX6 ANDHRA BK 1-Aug-17 99.6747 6.2696 1 50 99.6747 6.2696 INE040A16BL1 HDFC BK 4-Aug-17 99.6235 6.2704 2 155 99.6229 6.2801 INE238A16S07 AXIS BK 4-Aug-17 99.6235 6.2701 1 100 99.6235 6.2701 INE092T16AY7 IDFC BK 10-Aug-17 99.5185 6.3075 2 75 99.5163 6.3360 INE040A16BK3 HDFC BK 14-Aug-17 99.4533 6.2701 2 275 99.4533 6.2701 INE092T16AI0 IDFC BK 11-Sep-17 99.0185 6.0300 1 200 99.0185 6.0300 INE040A16BN7 HDFC BK 11-Sep-17 98.9800 6.3749 2 10 98.9840 6.3499 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 98.9160 6.2499 1 25 98.9160 6.2499 INE095A16TZ7 INDUSIND BK 20-Sep-17 98.8286 6.2700 1 25 98.8286 6.2700 INE238A16O84 AXIS BK 27-Sep-17 98.7400 6.2102 1 25 98.7400 6.2102 INE237A16V03 KOTAK MAH BK 28-Sep-17 98.6951 6.2673 1 50 98.6951 6.2673 INE237A16V03 KOTAK MAH BK 28-Sep-17 98.7235 6.2098 1 50 98.7235 6.2098 INE040A16BQ0 HDFC BK 11-Oct-17 98.4732 6.2881 15 2350 98.4733 6.2876 INE040A16BQ0 HDFC BK 11-Oct-17 98.4900 6.2876 2 1000 98.4900 6.2876 INE090A161K2 ICICI BK 19-Oct-17 98.3366 6.3001 1 50 98.3366 6.3001 INE238A16S49 AXIS BK 30-Nov-17 97.6113 6.3801 2 325 97.6113 6.3801 INE092T16660 IDFC BK 4-Dec-17 97.5316 6.4151 1 25 97.5316 6.4151 INE238A16P83 AXIS BK 20-Dec-17 97.2752 6.3901 1 75 97.2752 6.3901 INE238A16P91 AXIS BK 22-Dec-17 97.2379 6.4000 2 100 97.2379 6.4000 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 96.9610 6.5000 1 100 96.9610 6.5000 INE556F16226 SIDBI 24-May-18 94.6497 6.5500 1 100 94.6497 6.5500 INE556F16234 SIDBI 25-May-18 94.6336 6.5500 1 50 94.6336 6.5500 INE556F16242 SIDBI 29-May-18 94.5854 6.5500 1 100 94.5854 6.5500 INE528G16K81 YES BK 18-Jun-18 94.1627 6.6550 1 250 94.1627 6.6550 INE528G16K99 YES BK 27-Jun-18 94.0174 6.6550 1 250 94.0174 6.6550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com