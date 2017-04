Sep 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14566 NABARD 59D 19-Sep-14 99.9315 8.3399 4 300 99.9311 8.3886 INE804I14IF5 ECL FIN 11D 22-Sep-14 99.8532 8.9435 1 300 99.8532 8.9435 INE020B14201 REC 143D 22-Sep-14 99.8616 8.4310 1 250 99.8616 8.4310 INE178A14621 CHENNAI PETROLEUM 31D 22-Sep-14 99.8608 8.4798 1 100 99.8608 8.4798 INE261F14582 NABARD 31D 22-Sep-14 99.8626 8.3700 1 25 99.8626 8.3700 INE871D14FG9 IL & FS 326D 22-Sep-14 99.8588 8.6018 2 25 99.8588 8.6018 INE523H14PZ6 JM FIN PRODUCTS 12D 23-Sep-14 99.8344 8.6492 2 50 99.8344 8.6492 INE580B14AN7 GRUH FIN 365D 23-Sep-14 99.8353 8.6021 1 50 99.8353 8.6021 INE205A14903 SESA STERLITE 57D 25-Sep-14 99.7923 8.4409 3 250 99.7933 8.4002 INE486A14677 CESC 55D 25-Sep-14 99.7908 8.5020 3 200 99.7908 8.5020 INE018A14CE5 LARSEN AND TOUBRO 60D 26-Sep-14 99.7683 8.4767 2 310 99.7683 8.4767 INE094A14BW0 HPCL 11D 26-Sep-14 99.7690 8.4510 6 200 99.7690 8.4510 INE508F14628 RASHTRIYA ISPAT 84D 26-Sep-14 99.7677 8.4987 1 150 99.7677 8.4987 INE178A14613 CHENNAI PETROLEUM 38D 26-Sep-14 99.7682 8.4804 1 50 99.7682 8.4804 INE148I14EU5 INDIABULLS HOUSING 57D 26-Sep-14 99.7707 8.3887 1 15 99.7707 8.3887 INE804I14HV4 ECL FIN 61D 29-Sep-14 99.6823 8.9485 1 200 99.6823 8.9485 INE531F14BB4 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Sep-14 99.6750 8.5008 1 140 99.6750 8.5008 INE909H14DY6 TATA MOTORS FIN 364D 30-Sep-14 99.6893 8.7507 1 125 99.6893 8.7507 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.6750 8.5008 1 115 99.6750 8.5008 INE804I14IB4 ECL FIN 33D 30-Sep-14 99.6750 8.5008 1 50 99.6750 8.5008 INE535H14EE9 FULLERTON INDIA 364D 14-Oct-14 99.3386 9.0007 1 25 99.3386 9.0007 INE523H14OT2 JM FIN PRODUCTS 129D 27-Oct-14 98.9706 9.2595 1 4 98.9706 9.2595 INE481G14170 ULTRATECH CEMENT 61D 10-Nov-14 98.7033 8.8799 1 10 98.7033 8.8799 INE532F14PU2 EDELWEISS FIN SERV 61D 12-Nov-14 98.5809 9.2180 1 10 98.5809 9.2180 INE481G14188 ULTRATECH CEMENT 60D 14-Nov-14 98.6006 8.7802 1 200 98.6006 8.7802 INE523H14PA9 JM FIN PRODUCTS 122D 14-Nov-14 98.5335 9.2074 1 75 98.5335 9.2074 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 98.1591 8.8900 1 85 98.1591 8.8900 INE193E14267 BAJAJ ELECTRICALS 178D 5-Dec-14 98.0024 9.2998 1 2 98.0024 9.2998 INE001A14LC6 HDFC 101D 11-Dec-14 97.9461 8.8999 1 85 97.9461 8.8999 INE523H14MQ2 JM FIN PRODUCTS 365D 12-Dec-14 97.8246 9.3296 1 100 97.8246 9.3296 INE202B14BO4 DEWAN HOUSING FIN 108D 12-Dec-14 97.8371 9.2748 1 75 97.8371 9.2748 INE514E14GX6 EXIM 95D 12-Dec-14 97.9570 8.7500 1 50 97.9570 8.7500 INE514E14GX6 EXIM 95D 12-Dec-14 97.9800 8.7500 1 25 97.9800 8.7500 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 97.7378 8.8001 1 35 97.7378 8.8001 INE742F14326 ADANI PORTS AND 365D 27-May-15 93.6605 9.7650 1 25 93.6605 9.7650 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com