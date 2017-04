Sep 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14566 NABARD 59D 19-Sep-14 99.9548 8.2495 5 425 99.9551 8.1979 INE860H14PW9 ADITYA BIRLA FIN 60D 19-Sep-14 99.9547 8.2710 3 400 99.9547 8.2710 INE891D14IC0 REDINGTON INDIA 60D 19-Sep-14 99.9545 8.3075 1 50 99.9545 8.3075 INE094A14BV2 HPCL 10D 22-Sep-14 99.8871 8.2510 2 200 99.8871 8.2510 INE580B14BW6 GRUH FIN 40D 22-Sep-14 99.8864 8.3022 2 150 99.8864 8.3022 INE660A14KU3 SUNDARAM FIN 168D 22-Sep-14 99.8830 8.5510 1 100 99.8830 8.5510 INE261F14582 NABARD 31D 22-Sep-14 99.8855 8.3681 2 100 99.8855 8.3681 INE860H14PX7 ADITYA BIRLA FIN 52D 22-Sep-14 99.8830 8.5510 1 50 99.8830 8.5510 INE916D14UA4 KOTAK MAH PRIME 20D 22-Sep-14 99.8819 8.6315 1 50 99.8819 8.6315 INE020B14201 REC 143D 22-Sep-14 99.8857 8.3534 1 25 99.8857 8.3534 INE148I14EX9 INDIABULLS HOUSING 53D 23-Sep-14 99.8588 8.6018 1 25 99.8588 8.6018 INE532F14PB2 EDELWEISS FIN SERV 60D 23-Sep-14 99.8564 8.7482 1 5 99.8564 8.7482 INE261F14574 NABARD 42D 24-Sep-14 99.8430 8.1993 1 175 99.8430 8.1993 INE148I14EY7 INDIABULLS HOUSING 54D 24-Sep-14 99.8334 8.7015 1 25 99.8334 8.7015 INE486A14677 CESC 55D 25-Sep-14 99.8151 8.4517 1 50 99.8151 8.4517 INE178A14613 CHENNAI PETROLEUM 38D 26-Sep-14 99.8195 8.2502 1 25 99.8195 8.2502 INE804I14IB4 ECL FIN 33D 30-Sep-14 99.6982 8.4993 2 50 99.6982 8.4993 INE261F14616 NABARD 60D 7-Nov-14 98.8196 8.7198 1 25 98.8196 8.7198 INE114A14BF1 SAIL 59D 10-Nov-14 98.7220 8.7502 1 300 98.7220 8.7502 INE018A14CJ4 LARSEN AND TOUBRO 90D 19-Nov-14 98.5094 8.7667 2 50 98.5092 8.7679 INE208A14691 ASHOK LEYLAND 90D 24-Nov-14 98.3347 9.0901 1 50 98.3347 9.0901 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 98.2140 8.8499 1 50 98.2140 8.8499 INE975F14CP1 KOTAK MAH 178D 4-Dec-14 98.1171 8.9801 1 50 98.1171 8.9801 INE891K14305 AXIS FIN 181D 8-Dec-14 98.0268 8.9599 1 50 98.0268 8.9599 INE115A14185 LIC HOUSING FIN 180D 10-Dec-14 98.0039 8.8502 2 100 98.0039 8.8502 INE976I14IA2 TATA CAP 183D 12-Dec-14 97.9314 8.9650 1 100 97.9314 8.9650 INE371K14118 TATA REALTY AND 339D 15-Dec-14 97.7593 9.4000 1 25 97.7593 9.4000 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 97.1248 9.0800 1 50 97.1248 9.0800 INE001A14LD4 HDFC 130D 19-Jan-15 97.0012 9.1000 2 50 97.0012 9.1000 INE245A14164 THE TATA POWER 175D 26-Feb-15 96.0974 9.1500 1 10 96.0974 9.1500 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 95.9048 8.8055 4 275 95.8983 8.8201 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 95.9294 8.8000 1 75 95.9294 8.8000 INE404K14893 SHAPOORJI PALLONJI 251D 5-May-15 94.1001 9.9499 1 25 94.1001 9.9499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com