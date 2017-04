Sep 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE511C14LC0 MAGMA FINCORP 60D 19-Sep-14 99.9774 8.2509 1 75 99.9774 8.2509 INE261F14566 NABARD 59D 19-Sep-14 99.9778 8.1048 1 65 99.9778 8.1048 INE148I14ET7 INDIABULLS HOUSING 59D 19-Sep-14 99.9759 8.7986 1 25 99.9759 8.7986 INE804I14IF5 ECL FIN 11D 22-Sep-14 99.8990 9.2230 12 2525 99.9027 8.8873 INE532F14OZ4 EDELWEISS FIN SERV 60D 22-Sep-14 99.8976 9.3580 9 1440 99.8962 9.4816 INE657N14684 EDELWEISS 11D 22-Sep-14 99.8990 9.2225 3 450 99.9000 9.1341 INE531F14BD0 EDELWEISS SECURITIES 11D22-Sep-14 99.8989 9.2347 1 100 99.8989 9.2347 INE977J14BD7 TRAPTI TRADING 52D 22-Sep-14 99.9097 8.2473 1 100 99.9097 8.2473 INE729N14228 TVS CREDIT SERV 32D 22-Sep-14 99.9058 8.6039 1 50 99.9058 8.6039 INE501A14285 DEEPAK FERTILIZERS 90D 22-Sep-14 99.9038 8.7867 1 25 99.9038 8.7867 INE523H14NC0 JM FIN PRODUCTS 248D 22-Sep-14 99.9029 8.8690 1 17 99.9029 8.8690 INE261F14582 NABARD 31D 22-Sep-14 99.9113 8.1011 1 15 99.9113 8.1011 INE523H14PZ6 JM FIN PRODUCTS 12D 23-Sep-14 99.8756 9.0902 5 775 99.8803 8.7486 INE523H14PZ6 JM FIN PRODUCTS 12D 23-Sep-14 99.9024 8.9147 2 300 99.9042 8.7501 INE261F14574 NABARD 42D 24-Sep-14 99.8670 8.1016 1 150 99.8670 8.1016 INE144H14396 DEUTSCHE INVEST 82D 24-Sep-14 99.8588 8.6018 1 100 99.8588 8.6018 INE860H14PZ2 ADITYA BIRLA FIN 51D 24-Sep-14 99.8646 8.2480 1 100 99.8646 8.2480 INE208A14683 ASHOK LEYLAND 90D 24-Sep-14 99.8613 8.4493 1 25 99.8613 8.4493 INE205A14903 SESA STERLITE 57D 25-Sep-14 99.8411 8.2987 1 125 99.8411 8.2987 INE018A14CE5 LARSEN AND TOUBRO 60D 26-Sep-14 99.8188 8.2823 1 50 99.8188 8.2823 INE912E14EX7 SBI GLOBAL FACTORS 58D 26-Sep-14 99.8424 8.2307 1 25 99.8424 8.2307 INE866I14KT1 INDIA INFOLINE FIN 56D 26-Sep-14 99.8373 8.4975 1 10 99.8373 8.4975 INE091A14535 NIRMA 52D 26-Sep-14 99.8353 8.6021 1 5 99.8353 8.6021 INE879F14458 INFINA FIN PRIVATE 19D 29-Sep-14 99.7270 9.0831 8 1385 99.7151 9.4805 INE531F14BB4 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Sep-14 99.7217 8.4881 3 370 99.7223 8.4702 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.7216 8.4912 2 175 99.7223 8.4702 INE013A14RV8 RELIANCE CAP 62D 7-Oct-14 99.5306 9.0599 1 50 99.5306 9.0599 INE523E14KC3 L T FIN 364D 7-Oct-14 99.5260 9.1492 1 5 99.5260 9.1492 INE870D14445 NATIONAL FERTILIZERS 60D20-Oct-14 99.2372 9.0504 1 25 99.2372 9.0504 INE015A14203 RANBAXY LAB 90D 22-Oct-14 99.1840 9.0997 1 10 99.1840 9.0997 INE001A14KM7 HDFC 153D 10-Nov-14 98.7286 8.8686 1 150 98.7286 8.8686 INE018A14CJ4 LARSEN AND TOUBRO 90D 19-Nov-14 98.5325 8.7680 1 275 98.5325 8.7680 INE015A14195 RANBAXY LAB 180D 19-Nov-14 98.5042 8.9396 2 250 98.5042 8.9396 INE514E14GT4 EXIM 91D 20-Nov-14 98.5139 8.7398 1 150 98.5139 8.7398 INE306N14CK4 TATA CAP FIN SERV 180D 24-Nov-14 98.3890 8.9200 1 25 98.3890 8.9200 INE205A14820 SESA STERLITE 153D 25-Nov-14 98.3690 8.8998 1 30 98.3690 8.8998 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 98.2239 8.8000 1 25 98.2239 8.8000 INE667F14986 SUNDARAM BNP 365D 9-Dec-14 98.0525 8.9501 1 15 98.0525 8.9501 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 97.1574 9.0500 2 100 97.1574 9.0500 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 97.1340 9.0500 1 50 97.1340 9.0500 INE523H14NJ5 JM FIN PRODUCTS 365D 10-Mar-15 95.5472 9.8325 1 50 95.5472 9.8325 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com