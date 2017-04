Sep 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14582 NABARD 31D 22-Sep-14 99.9338 8.0603 6 475 99.9339 8.0475 INE110L14019 RELIANCE JIO 62D 22-Sep-14 99.9326 8.2059 1 300 99.9326 8.2059 INE738C14701 BHARAT ALUMINIUM 59D 22-Sep-14 99.9326 8.2059 1 225 99.9326 8.2059 INE140A14FG5 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 22-Sep-14 99.9335 8.0962 2 125 99.9335 8.0962 INE916D14UA4 KOTAK MAH PRIME 20D 22-Sep-14 99.9326 8.2059 3 125 99.9326 8.2059 INE094A14BV2 HPCL 10D 22-Sep-14 99.9343 7.9988 1 100 99.9343 7.9988 INE891K14396 AXIS FIN 12D 23-Sep-14 99.9006 9.0793 3 475 99.9006 9.0793 INE001A14JZ1 HDFC 183D 23-Sep-14 99.9113 8.1011 3 300 99.9113 8.1011 INE148I14EX9 INDIABULLS HOUSING 53D 23-Sep-14 99.9102 8.2016 1 50 99.9102 8.2016 INE950O14129 MAH RURAL HOUSING 90D 23-Sep-14 99.9046 8.7136 1 36 99.9046 8.7136 INE522H14013 J.M.FIN AND 13D 24-Sep-14 99.8700 9.5024 1 250 99.8700 9.5024 INE261F14574 NABARD 42D 24-Sep-14 99.8892 8.0974 1 200 99.8892 8.0974 INE144H14396 DEUTSCHE INVESTMENTS82D 24-Sep-14 99.8823 8.6022 1 80 99.8823 8.6022 INE018A14CF2 LARSEN AND TOUBRO 59D 25-Sep-14 99.8670 8.1016 4 295 99.8670 8.1016 INE486A14677 CESC 55D 25-Sep-14 99.8637 8.3029 2 150 99.8637 8.3029 INE261F14590 NABARD 30D 26-Sep-14 99.8434 8.1784 4 400 99.8434 8.1784 INE018A14CE5 LARSEN AND TOUBRO 60D 26-Sep-14 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE879F14458 INFINA FIN PRIVATE 19D 29-Sep-14 99.7542 8.9920 3 1030 99.7535 9.0195 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.7448 8.4899 2 170 99.7445 8.4997 INE804I14IB4 ECL FIN 33D 30-Sep-14 99.7446 8.4963 2 75 99.7446 8.4963 INE756I14312 HDB FIN SERV 364D 6-Oct-14 99.5830 8.9907 1 100 99.5830 8.9907 INE523E14KC3 L T FIN 364D 7-Oct-14 99.5510 9.1448 2 10 99.5513 9.1396 INE532F14PF3 EDELWEISS FIN SERV 60D 7-Oct-14 99.5433 9.3033 1 5 99.5433 9.3033 INE205A14333 SESA STERLITE 363D 16-Oct-14 99.3391 8.9938 1 89.55 99.3391 8.9938 INE870D14445 NATIONAL FERTILIZERS 60D20-Oct-14 99.2372 9.0504 1 25 99.2372 9.0504 INE523H14OT2 JM FIN PRODUCTS 129D 27-Oct-14 99.0459 9.2527 1 38 99.0459 9.2527 INE001A14LA0 HDFC 78D 30-Oct-14 99.0168 8.8398 2 100 99.0168 8.8398 INE588J14184 IL FS SECURITIES SERV 7519-Nov-14 98.4809 9.2299 1 25 98.4809 9.2299 INE019A14262 JSW STEEL 148D 20-Nov-14 98.4885 9.0349 1 150 98.4885 9.0349 INE704I14122 BARCLAYS 113D 20-Nov-14 98.4728 9.1302 1 55 98.4728 9.1302 INE306N14CK4 TATA CAP FIN SERV 180D 24-Nov-14 98.4127 8.9198 1 25 98.4127 8.9198 INE205A14820 SESA STERLITE 153D 25-Nov-14 98.3926 8.8998 2 170 98.3926 8.8998 INE523H14OI5 JM FIN PRODUCTS 176D 25-Nov-14 98.3304 9.2500 1 50 98.3304 9.2500 INE043D14HV0 IDFC 112D 10-Dec-14 98.0721 8.7502 1 100 98.0721 8.7502 INE523E14MO4 L T FIN 88D 12-Dec-14 98.0039 8.8502 1 100 98.0039 8.8502 INE205A14788 SESA STERLITE 180D 15-Dec-14 97.9341 8.8501 1 90 97.9341 8.8501 INE957N14019 HERO FINCORP 90D 17-Dec-14 97.8339 9.0801 1 50 97.8339 9.0801 INE001A14KQ8 HDFC 182D 19-Dec-14 97.8388 8.8600 1 50 97.8388 8.8600 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 97.1574 9.0500 2 50 97.1574 9.0500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com