Sep 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14JZ1 HDFC 183D 23-Sep-14 99.9778 8.1048 3 250 99.9778 8.1048 INE261F14590 NABARD 30D 26-Sep-14 99.9111 8.1194 3 250 99.9108 8.1468 INE657N14551 EDELWEISS 58D 26-Sep-14 99.9069 8.5033 1 100 99.9069 8.5033 INE178A14613 CHENNAI PETROLEUM 38D 26-Sep-14 99.9073 8.4667 1 65 99.9073 8.4667 INE018A14CE5 LARSEN AND TOUBRO 60D 26-Sep-14 99.9073 8.4667 1 50 99.9073 8.4667 INE091A14535 NIRMA 52D 26-Sep-14 99.9091 8.3022 1 30 99.9091 8.3022 INE055A14BK6 CENTURY TEXTILES 43D 26-Sep-14 99.9086 8.3479 1 25 99.9086 8.3479 INE975G14130 ILFS TRANSPORTATION 93D 26-Sep-14 99.8836 10.6339 1 25 99.8836 10.6339 INE091A14535 NIRMA 52D 26-Sep-14 99.9310 8.4008 1 5 99.9310 8.4008 INE001A14KT2 HDFC 77D 29-Sep-14 99.8411 8.2987 8 929 99.8411 8.2987 INE557F14CQ5 NATIONAL HOUSING BK 24D 29-Sep-14 99.8389 8.4138 1 415 99.8389 8.4138 INE531F14BB4 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Sep-14 99.8140 8.5021 3 350 99.8140 8.5021 INE557F14CP7 NATIONAL HOUSING BK 42D 30-Sep-14 99.8156 8.4288 2 235 99.8156 8.4288 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.8140 8.5021 1 200 99.8140 8.5021 INE804I14IB4 ECL FIN 33D 30-Sep-14 99.8136 8.5186 2 125 99.8140 8.5021 INE657K14AI4 RHC HOLDING PRIVATE 60D 30-Sep-14 99.7758 10.2521 1 25 99.7758 10.2521 INE001A14KU0 HDFC 89D 20-Oct-14 99.3496 8.8500 1 200 99.3496 8.8500 INE870D14445 NATIONAL FERTILIZERS 60D20-Oct-14 99.3219 8.8999 2 10 99.3219 8.8999 INE514E14GU2 EXIM 63D 30-Oct-14 99.1040 8.6841 1 50 99.1040 8.6841 INE514E14GT4 EXIM 91D 20-Nov-14 98.6128 8.7026 1 200 98.6128 8.7026 INE019A14254 JSW STEEL 154D 26-Nov-14 98.4195 9.0176 1 200 98.4195 9.0176 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 97.2336 9.0301 2 50 97.2336 9.0301 INE245A14156 THE TATA POWER 203D 23-Jan-15 97.0796 9.0001 1 150 97.0796 9.0001 INE749A14DF0 JINDAL STEEL POWER 161D 27-Feb-15 95.9105 9.8501 1 100 95.9105 9.8501 INE749A14DD5 JINDAL STEEL POWER 182D 9-Mar-15 95.6124 9.9700 1 75 95.6124 9.9700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com