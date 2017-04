Sep 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14574 NABARD 42D 24-Sep-14 99.9780 8.0266 3 175 99.9778 8.1048 INE148I14EY7 INDIABULLS HOUSING 54D 24-Sep-14 99.9778 8.1048 1 150 99.9778 8.1048 INE205A14895 SESA STERLITE 56D 24-Sep-14 99.9774 8.2509 1 75 99.9774 8.2509 INE205A14903 SESA STERLITE 57D 25-Sep-14 99.9548 8.2527 2 300 99.9548 8.2527 INE155A14EF8 TATA MOTORS 90D 25-Sep-14 99.9556 8.1066 1 75 99.9556 8.1066 INE306N14CC1 TATA CAP FIN SERV 169D 25-Sep-14 99.9540 8.3989 1 40 99.9540 8.3989 INE916D14TW0 KOTAK MAH PRIME 31D 26-Sep-14 99.9318 8.3033 4 300 99.9318 8.3033 INE261F14590 NABARD 30D 26-Sep-14 99.9339 8.0475 2 200 99.9339 8.0475 INE660A14JO8 SUNDARAM FIN 364D 26-Sep-14 99.9318 8.3033 2 175 99.9318 8.3033 INE018A14CE5 LARSEN AND TOUBRO 60D 26-Sep-14 99.9343 7.9988 1 100 99.9343 7.9988 INE657N14551 EDELWEISS 58D 26-Sep-14 99.9310 8.4008 2 100 99.9310 8.4008 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 99.9301 8.5104 1 45 99.9301 8.5104 INE774D14GM1 MAH MAH FIN SERV 91D 26-Sep-14 99.9310 8.4008 1 40 99.9310 8.4008 INE657N14551 EDELWEISS 58D 26-Sep-14 99.9510 8.9469 1 5 99.9510 8.9469 INE094A14BW0 HPCL 11D 26-Sep-14 99.9556 8.1066 1 5 99.9556 8.1066 INE881J14GY6 SREI EQUIPMENT FIN 60D 29-Sep-14 99.8588 8.6018 1 75 99.8588 8.6018 INE557F14CQ5 NATIONAL HOUSING BK24D 29-Sep-14 99.8619 8.4127 1 50 99.8619 8.4127 INE958G14NX6 RELIGARE FINVEST 27D 30-Sep-14 99.8373 8.4975 1 100 99.8373 8.4975 INE531F14BB4 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Sep-14 99.8373 8.4975 1 50 99.8373 8.4975 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.8373 8.4975 1 30 99.8373 8.4975 INE410J14322 KOTAK COMMODITY 60D 30-Sep-14 99.8243 9.1776 1 20 99.8243 9.1776 INE007N14377 FEDBK FIN SERV 60D 30-Sep-14 99.8336 8.6910 1 5 99.8336 8.6910 INE036A14852 RELIANCE INFRAST 59D 17-Oct-14 99.3800 9.9005 1 5 99.3800 9.9005 INE870D14445 NATIONAL FERTILIZERS 60D20-Oct-14 99.3381 9.0073 2 35 99.3350 9.0500 INE647O14063 PANTALOONS FASHION 60D 21-Oct-14 99.3135 9.0109 1 30 99.3135 9.0109 INE438A14HS4 APOLLO TYRES 45D 30-Oct-14 99.1009 8.9500 1 25 99.1009 8.9500 INE193E14291 BAJAJ ELECTRICALS 80D 30-Oct-14 99.0823 9.1368 1 25 99.0823 9.1368 INE870H14248 NETWORK18 MEDIA 60D 10-Nov-14 98.8410 8.9166 1 25 98.8410 8.9166 INE975G14163 ILFS TRANSPORTATION 96D 11-Nov-14 98.6361 10.3001 1 25 98.6361 10.3001 INE816K14179 RSPL 59D 14-Nov-14 98.7400 8.9571 1 25 98.7400 8.9571 INE303A14666 DIC INDIA 58D 14-Nov-14 98.7386 8.9672 1 20 98.7386 8.9672 INE193E14309 BAJAJ ELECTRICALS 60D 17-Nov-14 98.6457 9.1110 1 25 98.6457 9.1110 INE205A14994 SESA STERLITE 62D 17-Nov-14 98.7292 8.7002 1 5 98.7292 8.7002 INE759E14AC4 LT FINCORP 90D 20-Nov-14 98.6209 8.8002 1 75 98.6209 8.8002 INE508F14644 RASHTRIYA ISPAT 90D 20-Nov-14 98.6140 9.0000 1 5 98.6140 9.0000 INE261F14640 NABARD 60D 21-Nov-14 98.6240 8.7801 1 5 98.6240 8.7801 INE296A14GP4 BAJAJ FIN 365D 28-Nov-14 98.4484 8.8501 1 5 98.4484 8.8501 INE445L14027 NABHA POWER 98D 8-Dec-14 98.2006 8.8002 1 100 98.2006 8.8002 INE981F14213 L T INFRAST 76D 8-Dec-14 98.1705 8.9502 1 100 98.1705 8.9502 INE774D14GW0 MAH MAH FIN SERV 90D 8-Dec-14 98.1926 8.8401 1 50 98.1926 8.8401 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 98.0491 8.7500 4 115 98.0491 8.7500 INE205A14788 SESA STERLITE 180D 15-Dec-14 98.0294 8.8401 1 90 98.0294 8.8401 INE001A14KR6 HDFC 182D 22-Dec-14 97.8715 8.8200 2 200 97.8715 8.8200 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 97.2600 9.0200 2 50 97.2600 9.0200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com