Sep 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE414G14BV9 MUTHOOT FIN 51D 25-Sep-14 99.9771 8.3438 3 275 99.9767 8.5065 INE306N14DB1 TATA CAP FIN SERV 52D 26-Sep-14 99.9551 8.1979 1 500 99.9551 8.1979 INE110L14050 RELIANCE JIO 25D 26-Sep-14 99.9556 8.1066 1 200 99.9556 8.1066 INE261F14590 NABARD 30D 26-Sep-14 99.9556 8.1066 2 150 99.9556 8.1066 INE148I14EU5 INDIABULLS HOUSING 57D 26-Sep-14 99.9545 8.3075 1 125 99.9545 8.3075 INE463A14DG6 BERGER PAINTS INDIA 29D 26-Sep-14 99.9551 8.1979 2 100 99.9551 8.1979 INE018A14CE5 LARSEN AND TOUBRO 60D 26-Sep-14 99.9562 7.9970 2 35 99.9562 7.9970 INE148I14FB2 INDIABULLS HOUSING 54D 29-Sep-14 99.8837 8.4998 1 100 99.8837 8.4998 INE691I14BF1 L T INFRAST FIN 28D 29-Sep-14 99.8864 8.3022 1 25 99.8864 8.3022 INE091A14527 NIRMA 60D 29-Sep-14 99.9102 8.2016 1 10 99.9102 8.2016 INE414G14BW7 MUTHOOT FIN 28D 29-Sep-14 99.8837 8.4998 1 5 99.8837 8.4998 INE804I14IB4 ECL FIN 33D 30-Sep-14 99.8605 8.4981 1 100 99.8605 8.4981 INE531F14BB4 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Sep-14 99.8838 8.4925 1 60 99.8838 8.4925 INE531F14BB4 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Sep-14 99.8572 8.6994 1 50 99.8572 8.6994 INE007N14377 FEDBK FIN SERV 60D 30-Sep-14 99.8605 8.4981 1 50 99.8605 8.4981 INE557F14CP7 NATIONAL HOUSING BK 42D 30-Sep-14 99.8892 8.0974 1 25 99.8892 8.0974 INE296A14IA2 BAJAJ FIN 89D 30-Sep-14 99.8878 8.1998 1 10 99.8878 8.1998 INE438A14HS4 APOLLO TYRES 45D 30-Oct-14 99.1585 8.8501 1 50 99.1585 8.8501 INE532F14PO5 EDELWEISS FIN SERV 59D 30-Oct-14 99.1444 8.9997 1 5 99.1444 8.9997 INE121A14KG5 CHOLAMANDALAM 59D 03-Nov-14 99.0737 8.7503 1 5 99.0737 8.7503 INE261F14640 NABARD 60D 21-Nov-14 98.6170 8.9802 1 5 98.6170 8.9802 INE306N14CO6 TATA CAP FIN SERV 182D 04-Dec-14 98.3067 8.8549 2 175 98.3067 8.8549 INE445L14027 NABHA POWER 98D 08-Dec-14 98.2279 8.7798 1 200 98.2279 8.7798 INE205A14788 SESA STERLITE 180D 15-Dec-14 98.0538 8.8349 1 90 98.0538 8.8349 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com