Sep 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14KT2 HDFC 77D 29-Sep-14 99.9335 8.0962 6 500 99.9335 8.0962 INE557F14CQ5 NATIONAL HOUSING BK 24D 29-Sep-14 99.9339 8.0475 2 495 99.9339 8.0475 INE148I14FB2 INDIABULLS HOUSING 54D 29-Sep-14 99.9343 7.9988 1 150 99.9343 7.9988 INE169A14AQ4 COROMANDEL 59D 29-Sep-14 99.9335 8.0962 1 100 99.9335 8.0962 INE523E14JZ6 L T FIN 363D 29-Sep-14 99.9343 7.9988 2 50 99.9343 7.9988 INE580B14BV8 GRUH FIN 61D 29-Sep-14 99.9297 8.5592 1 35 99.9297 8.5592 INE296A14IA2 BAJAJ FIN 89D 30-Sep-14 99.9124 8.0005 3 475 99.9124 8.0005 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.9056 8.6262 2 270 99.9070 8.4941 INE522D14CP6 MANAPPURAM FIN 29D 30-Sep-14 99.9086 8.3479 1 75 99.9086 8.3479 INE531F14BB4 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Sep-14 99.9071 8.4811 3 70 99.9074 8.4576 INE557F14CP7 NATIONAL HOUSING BK 42D 30-Sep-14 99.9124 8.0005 1 50 99.9124 8.0005 INE958G14NX6 RELIGARE FINVEST 27D 30-Sep-14 99.9091 8.3022 1 25 99.9091 8.3022 INE014N14225 NATIONAL COOPERATIVE60D 30-Sep-14 99.9044 8.7318 1 20 99.9044 8.7318 INE692Q14072 TOYOTA FIN SERV INDIA59D10-Oct-14 99.6465 9.2489 1 50 99.6465 9.2489 INE532F14PG1 EDELWEISS FIN SERV 60D 13-Oct-14 99.5942 8.7483 1 25 99.5942 8.7483 INE243A14227 SABERO ORGANICS 60D 13-Oct-14 99.5802 9.0514 1 18 99.5802 9.0514 INE205A14333 SESA STERLITE 363D 16-Oct-14 99.5266 8.6806 1 20 99.5266 8.6806 INE036A14852 RELIANCE INFRAST 59D 17-Oct-14 99.5655 8.8491 1 5 99.5655 8.8491 INE514E14GQ0 EXIM 94D 20-Oct-14 99.4212 8.8539 2 150 99.4211 8.8554 INE866I14KY1 INDIA INFOLINE FIN 67D 20-Oct-14 99.4849 8.9993 1 10 99.4849 8.9993 INE013A14RW6 RELIANCE CAP 91D 3-Nov-14 99.0666 9.0500 1 5 99.0666 9.0500 INE804I14HZ5 ECL FIN 77D 10-Nov-14 98.8845 9.1500 1 300 98.8845 9.1500 INE729N14269 TVS CREDIT SERV 63D 21-Nov-14 98.6031 9.2338 1 50 98.6031 9.2338 INE729N14277 TVS CREDIT SERV 60D 24-Nov-14 98.5272 9.2476 1 25 98.5272 9.2476 INE657N14718 EDELWEISS 61D 24-Nov-14 98.6156 9.1500 1 5 98.6156 9.1500 INE742O14013 RELIANCE RETAIL 91D 25-Nov-14 98.5760 8.7875 5 700 98.5661 8.8498 INE532F14PL1 EDELWEISS FIN SERV 90D 25-Nov-14 98.5158 9.1649 1 50 98.5158 9.1649 INE306N14AS1 TATA CAP FIN SERV 365D 25-Nov-14 98.5421 9.0001 1 5 98.5421 9.0001 INE019A14254 JSW STEEL 154D 26-Nov-14 98.5217 8.9783 1 50 98.5217 8.9783 INE013A14SI3 RELIANCE CAP 90D 2-Dec-14 98.3748 9.0000 1 50 98.3748 9.0000 INE193E14267 BAJAJ ELECTRICALS 178D 5-Dec-14 98.2681 9.1898 1 25 98.2681 9.1898 INE001A14LC6 HDFC 101D 11-Dec-14 98.2006 8.8002 3 350 98.2006 8.8002 INE916D14TH1 KOTAK MAH PRIME 179D 12-Dec-14 98.1724 8.8246 1 50 98.1724 8.8246 INE514E14GX6 EXIM 95D 12-Dec-14 98.2018 8.6800 1 25 98.2018 8.6800 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 98.1183 8.7499 1 25 98.1183 8.7499 INE514E14GZ1 EXIM 91D 19-Dec-14 98.0482 8.6499 1 75 98.0482 8.6499 INE909H14EQ0 TATA MOTORS FIN 364D 20-Feb-15 96.3411 9.4301 1 10 96.3411 9.4301 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 94.9085 9.1500 1 15 94.9085 9.1500 INE001A14KD6 HDFC 364D 4-May-15 94.7732 9.1500 1 5 94.7732 9.1500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com