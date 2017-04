Sep 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE557F14CP7 NATIONAL HOUSING BK 42D 30-Sep-14 99.9777 8.1413 9 600 99.9777 8.1413 INE532F14PM9 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Sep-14 99.9768 8.4862 5 540 99.9767 8.5065 INE774D14GO7 MAH MAH FIN SERV 64D 30-Sep-14 99.9776 8.1883 4 350 99.9774 8.2509 INE296A14IA2 BAJAJ FIN 89D 30-Sep-14 99.9774 8.2468 4 225 99.9774 8.2509 INE531F14BB4 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Sep-14 99.9767 8.5065 2 180 99.9767 8.5065 INE014N14225 NABARD 60D 30-Sep-14 99.9773 8.2874 1 100 99.9773 8.2874 INE403G14GF4 STANDARD CHARTERED 89D 30-Sep-14 99.9764 8.6160 1 100 99.9764 8.6160 INE306N14DD7 TATA CAP FIN SERV 29D 30-Sep-14 99.9774 8.2387 2 75 99.9773 8.2874 INE804I14IB4 ECL FIN 33D 30-Sep-14 99.9767 8.5065 1 60 99.9767 8.5065 INE804I14HW2 ECL FIN 60D 7-Oct-14 99.8254 9.1201 1 100 99.8254 9.1201 INE036A14811 RELIANCE INFRAST 67D 7-Oct-14 99.7824 9.9497 1 100 99.7824 9.9497 INE891D14IL1 REDINGTON INDIA 60D 7-Oct-14 99.7999 9.1479 1 25 99.7999 9.1479 INE243A14227 SABERO ORGANICS 60D 13-Oct-14 99.6787 9.0502 1 25 99.6787 9.0502 INE514E14GQ0 EXIM 94D 20-Oct-14 99.4934 8.8500 1 175 99.4934 8.8500 INE786A14274 JK LAKSHMI CEMENT 61D 27-Oct-14 99.3085 9.0770 1 18 99.3085 9.0770 INE001A14LB8 HDFC 77D 7-Nov-14 99.0727 8.7598 1 100 99.0727 8.7598 INE410J14348 KOTAK COMMODITY 60D 7-Nov-14 99.1126 8.6000 1 5 99.1126 8.6000 INE138A14054 PENINSULA LAND 61D 10-Nov-14 98.6183 12.1759 1 25 98.6183 12.1759 INE043D14HQ0 IDFC 153D 11-Nov-14 99.0427 8.4000 1 0.05 99.0427 8.4000 INE532F14PU2 EDELWEISS FIN SERV 61D 12-Nov-14 98.9393 9.1001 1 5 98.9393 9.1001 INE514E14GY4 EXIM 60D 14-Nov-14 98.9466 8.6352 1 25 98.9466 8.6352 INE001A14KP0 HDFC 153D 17-Nov-14 98.8663 8.7197 1 25 98.8663 8.7197 INE261F14632 NABARD 60D 18-Nov-14 98.8521 8.6500 1 25 98.8521 8.6500 INE514E14GT4 EXIM 91D 20-Nov-14 98.8113 8.6097 1 25 98.8113 8.6097 INE205A14AB8 SESA STERLITE 64D 21-Nov-14 98.7757 8.7002 1 25 98.7757 8.7002 INE261F14640 NABARD 60D 21-Nov-14 98.7757 8.7002 1 5 98.7757 8.7002 INE205A14AD4 SESA STERLITE 61D 24-Nov-14 98.7060 8.7000 1 25 98.7060 8.7000 INE657N14718 EDELWEISS 61D 24-Nov-14 98.6157 9.1493 1 5 98.6157 9.1493 INE657N14726 EDELWEISS 60D 25-Nov-14 98.6081 9.2003 1 5 98.6081 9.2003 INE001A14KL9 HDFC 175D 28-Nov-14 98.5804 8.7603 1 25 98.5804 8.7603 INE261F14624 NABARD 72D 28-Nov-14 98.6321 8.5798 1 5 98.6321 8.5798 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 98.4872 8.7602 1 25 98.4872 8.7602 INE115A14185 LIC HOUSING FIN 180D 10-Dec-14 98.3014 8.7598 1 60 98.3014 8.7598 INE018A14CK2 LARSEN AND TOUBRO 106D 12-Dec-14 98.2668 8.6997 1 200 98.2668 8.6997 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 98.2038 8.6702 3 150 98.2038 8.6702 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 98.0480 8.6508 2 75 98.0388 8.6924 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 98.0710 8.6500 1 25 98.0710 8.6500 INE523E14MG0 L T FIN 161D 30-Jan-15 97.0167 9.1999 1 100 97.0167 9.1999 INE001A14KZ9 HDFC 177D 4-Feb-15 96.9243 9.1201 1 100 96.9243 9.1201 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 96.1981 8.7960 1 100 96.1981 8.7960 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com