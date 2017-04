Sep 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE013A14RV8 RELIANCE CAP 62D 7-Oct-14 99.8271 9.0311 2 35 99.8271 9.0311 INE532F14PE6 EDELWEISS FIN SERV 60D 10-Oct-14 99.7786 8.9989 1 75 99.7786 8.9989 INE705L14404 VODAFONE INDIA 365D 10-Oct-14 99.7546 8.9791 1 25 99.7546 8.9791 INE001A14KV8 HDFC 80D 13-Oct-14 99.6893 8.7507 1 25 99.6893 8.7507 INE243A14227 SABERO ORGANICS 60D 13-Oct-14 99.6787 9.0502 1 25 99.6787 9.0502 INE532F14PH9 EDELWEISS FIN SERV 61D 14-Oct-14 99.6465 9.2489 1 50 99.6465 9.2489 INE134E14592 PFC 110D 15-Oct-14 99.6384 8.8309 1 100 99.6384 8.8309 INE523H14PR3 JM FIN PRODUCTS 55D 22-Oct-14 99.4548 9.0949 1 15 99.4548 9.0949 INE881J14HC0 SREI EQUIPMENT FIN 57D 22-Oct-14 99.4568 9.0614 1 3 99.4568 9.0614 INE657K14AO2 RHC HOLDING PRIVATE 60D 27-Oct-14 99.1631 11.4091 1 100 99.1631 11.4091 INE055A14BO8 CENTURY TEXTILES 62D 27-Oct-14 99.3403 8.9774 1 15 99.3403 8.9774 INE036A14894 RELIANCE INFRAST 61D 27-Oct-14 99.2714 9.9219 1 5 99.2714 9.9219 INE532F14PO5 EDELWEISS FIN SERV 59D 30-Oct-14 99.3096 8.7499 1 145 99.3096 8.7499 INE472A14DB8 BLUE STAR 59D 31-Oct-14 99.2466 8.9380 1 25 99.2466 8.9380 INE804I14IA6 ECL FIN 61D 3-Nov-14 99.1377 9.3376 1 25 99.1377 9.3376 INE891D14IQ0 REDINGTON INDIA 61D 10-Nov-14 99.0092 8.9088 1 25 99.0092 8.9088 INE975G14163 ILFS TRANSPORTATION 96D11-Nov-14 98.8590 10.2749 1 75 98.8590 10.2749 INE532F14PU2 EDELWEISS FIN SERV 61D 12-Nov-14 98.9394 9.0993 1 5 98.9394 9.0993 INE518A14156 FORBES COMPANY 60D 17-Nov-14 98.7380 9.7191 1 10 98.7380 9.7191 INE114A14BG9 SAIL 60D 17-Nov-14 98.8770 8.8202 1 5 98.8770 8.8202 INE657K14AU9 RHC HOLDING PRIVATE 60D 21-Nov-14 98.5202 10.7498 1 75 98.5202 10.7498 INE804I14IC2 ECL FIN 79D 21-Nov-14 98.7061 9.2012 1 75 98.7061 9.2012 INE975G14205 ILFS TRANSPORTATION 60D21-Nov-14 98.5541 10.4999 1 25 98.5541 10.4999 INE657N14700 EDELWEISS 58D 21-Nov-14 98.7013 9.2358 1 3 98.7013 9.2358 INE657N14718 EDELWEISS 61D 24-Nov-14 98.6644 9.1499 1 75 98.6644 9.1499 INE205A14AD4 SESA STERLITE 61D 24-Nov-14 98.7076 8.8500 1 5 98.7076 8.8500 INE657N14726 EDELWEISS 60D 25-Nov-14 98.6400 9.1499 1 150 98.6400 9.1499 INE008I14BH4 COX AND KINGS 60D 25-Nov-14 98.4425 10.4997 1 50 98.4425 10.4997 INE657N14726 EDELWEISS 60D 25-Nov-14 98.6082 9.1996 1 5 98.6082 9.1996 INE261F14624 NABARD 72D 28-Nov-14 98.6190 8.6631 1 50 98.6190 8.6631 INE161J14461 BILT GRAPHIC PAPER 60D 28-Nov-14 98.1912 11.3962 1 10 98.1912 11.3962 INE261F14624 NABARD 72D 28-Nov-14 98.6333 8.7200 1 5 98.6333 8.7200 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 98.3874 8.6702 1 10 98.3874 8.6702 INE580B14CC6 GRUH FIN 83D 15-Dec-14 98.2207 8.7001 1 25 98.2207 8.7001 INE749A14CR7 JINDAL STEEL POWER 162D 18-Dec-14 98.0529 9.1747 1 50 98.0529 9.1747 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 98.0836 8.5920 4 225 98.1147 8.4501 INE001A14KZ9 HDFC 177D 4-Feb-15 96.9309 9.0999 2 200 96.9309 9.0999 INE909H14EQ0 TATA MOTORS FIN 364D 20-Feb-15 96.5210 9.2000 1 100 96.5210 9.2000 INE121A14JE2 CHOLAMANDALAM 341D 16-Mar-15 95.9839 9.2001 2 20 95.9839 9.2001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com