Oct 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE018A14CG0 LARSEN AND TOUBRO 60D 7-Oct-14 99.8670 8.1016 2 50 99.8670 8.1016 INE759E14AA8 LT FINCORP 60D 7-Oct-14 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE975F14DB9 KOTAK MAH 100D 8-Oct-14 99.8420 8.2516 1 50 99.8420 8.2516 INE532F14PE6 EDELWEISS FIN SERV 60D 10-Oct-14 99.7787 8.9949 1 75 99.7787 8.9949 INE001A14KV8 HDFC 80D 13-Oct-14 99.7295 8.2500 1 35 99.7295 8.2500 INE851M14BI7 VOLKSWAGEN FIN 67D 14-Oct-14 99.8357 8.5812 1 100 99.8357 8.5812 INE851M14BI7 VOLKSWAGEN FIN 67D 14-Oct-14 99.6953 8.5812 1 50 99.6953 8.5812 INE532F14PH9 EDELWEISS FIN SERV 61D 14-Oct-14 99.6716 9.2508 1 50 99.6716 9.2508 INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.3752 8.4995 7 1300 99.3752 8.4995 INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.5141 8.4866 1 375 99.5141 8.4866 INE804I14IG3 ECL FIN 27D 28-Oct-14 99.3752 8.4995 1 250 99.3752 8.4995 INE532F14PO5 EDELWEISS FIN SERV 59D 30-Oct-14 99.3097 8.7487 1 145 99.3097 8.7487 INE804I14IA6 ECL FIN 61D 3-Nov-14 99.1631 9.3347 1 25 99.1631 9.3347 INE804I14HZ5 ECL FIN 77D 10-Nov-14 99.0072 9.1501 1 300 99.0072 9.1501 INE975G14163 ILFS TRANSPORTATION 96D 11-Nov-14 98.8590 10.2749 1 75 98.8590 10.2749 INE958G14OA2 RELIGARE FINVEST 62D 17-Nov-14 98.8355 9.1500 1 50 98.8355 9.1500 INE657K14AU9 RHC HOLDING PRIVATE 60D 21-Nov-14 98.5202 10.7498 1 75 98.5202 10.7498 INE804I14IC2 ECL FIN 79D 21-Nov-14 98.7310 9.1988 1 75 98.7310 9.1988 INE975G14205 ILFS TRANSPORTATION 60D 21-Nov-14 98.5541 10.4999 2 30 98.5541 10.4999 INE657N14718 EDELWEISS 61D 24-Nov-14 98.6645 9.1492 1 75 98.6645 9.1492 INE866I14LO0 INDIA INFOLINE FIN 61D 24-Nov-14 98.7597 9.5499 1 5 98.7597 9.5499 INE657N14726 EDELWEISS 60D 25-Nov-14 98.6401 9.1492 1 150 98.6401 9.1492 INE008I14BH4 COX AND KINGS 60D 25-Nov-14 98.4425 10.4997 1 50 98.4425 10.4997 INE161J14461 BILT GRAPHIC PAPER 60D 28-Nov-14 98.2218 11.3930 1 6 98.2218 11.3930 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 98.7022 8.5701 3 150 98.7097 8.5199 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 98.5594 8.6049 1 50 98.5594 8.6049 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 98.4502 8.4497 2 100 98.4502 8.4497 INE514E14GX6 EXIM 95D 12-Dec-14 98.3528 8.4902 1 50 98.3528 8.4902 INE580B14CC6 GRUH FIN 83D 15-Dec-14 98.2715 8.5600 1 100 98.2715 8.5600 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 98.1262 8.5000 2 75 98.1262 8.5000 INE001A14KR6 HDFC 182D 22-Dec-14 98.1008 8.6175 2 50 98.0862 8.6850 INE982D14711 GODREJ BOYCE 91D 23-Dec-14 98.1038 8.4999 1 25 98.1038 8.4999 INE001A14LH5 HDFC 102D 5-Jan-15 97.7253 8.8499 1 50 97.7253 8.8499 INE001A14LH5 HDFC 102D 5-Jan-15 97.8668 8.8399 1 50 97.8668 8.8399 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 96.2684 8.6799 1 100 96.2684 8.6799 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 96.4008 8.6800 1 100 96.4008 8.6800 INE134E14550 PFC 337D 15-Apr-15 95.3460 9.0899 1 25 95.3460 9.0899 INE692Q14056 TOYOTA FIN SERV 361D 26-Jun-15 93.6369 9.2551 1 50 93.6369 9.2551 INE155A14EH4 TATA MOTORS 356D 30-Jun-15 93.6297 9.1300 2 100 93.6297 9.1300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com