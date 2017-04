Oct 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976I14IC8 TATA CAP 91D 8-Oct-14 99.9781 7.9953 1 30 99.9781 7.9953 INE705L14404 VODAFONE INDIA 365D 10-Oct-14 99.9329 8.1700 1 200 99.9329 8.1700 INE866I14KW5 INDIA INFOLINE FIN 60D 10-Oct-14 99.9529 8.5998 1 125 99.9529 8.5998 INE657N14734 EDELWEISS 10D 10-Oct-14 99.9228 9.3999 2 100 99.9228 9.3999 INE891D14IJ5 REDINGTON INDIA 66D 10-Oct-14 99.9331 8.1449 1 50 99.9331 8.1449 INE523E14MC9 L T FIN 94D 13-Oct-14 99.8830 8.5500 1 60 99.8830 8.5500 INE001A14KV8 HDFC 80D 13-Oct-14 99.8687 7.9979 1 50 99.8687 7.9979 INE523E14LY5 L T FIN 127D 14-Oct-14 99.8596 8.5500 1 50 99.8596 8.5500 INE851M14BI7 VOLKSWAGEN FIN 67D 14-Oct-14 99.8596 8.5500 1 50 99.8596 8.5500 INE001A14KN5 HDFC 126D 15-Oct-14 99.8244 8.0236 4 100 99.8250 7.9984 INE043D14HT4 IDFC 90D 16-Oct-14 99.8151 8.4500 1 100 99.8151 8.4500 INE205A14333 SESA STERLITE 363D 16-Oct-14 99.7970 8.2495 1 25 99.7970 8.2495 INE978J14963 TURQUOISE 59D 17-Oct-14 99.7523 9.0635 2 25 99.7523 9.0635 INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.5139 8.4907 9 710 99.5141 8.4866 INE804I14IG3 ECL FIN 27D 28-Oct-14 99.5133 8.5007 1 50 99.5133 8.5007 INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.5373 8.4835 1 30 99.5373 8.4835 INE511C14LK3 MAGMA FINCORP 60D 31-Oct-14 99.4548 8.6995 1 15 99.4548 8.6995 INE410J14348 KOTAK COMMODITY 60D 7-Nov-14 99.2749 8.5998 1 5 99.2749 8.5998 INE410J14348 KOTAK COMMODITY 60D 7-Nov-14 99.2981 8.6001 1 5 99.2981 8.6001 INE043D14HQ0 IDFC 153D 11-Nov-14 99.2190 8.4500 2 100 99.2190 8.4500 INE481G14162 ULTRATECH CEMENT 62D 11-Nov-14 99.1842 8.8299 1 5 99.1842 8.8299 INE694L14657 TALWANDI SABO 85D 13-Nov-14 99.1358 8.5995 1 50 99.1358 8.5995 INE261F14632 NABARD 60D 18-Nov-14 99.0245 8.7699 1 5 99.0245 8.7699 INE694L14665 TALWANDI SABO 90D 19-Nov-14 98.9970 8.6001 2 125 98.9970 8.6001 INE975F14DE3 KOTAK MAH 125D 20-Nov-14 98.9716 8.6197 1 25 98.9716 8.6197 INE481G14196 ULTRATECH CEMENT 60D 25-Nov-14 98.8521 8.8302 1 5 98.8521 8.8302 INE404K14802 SHAPOORJI PALLONJI 232D 27-Nov-14 98.7922 8.7497 1 50 98.7922 8.7497 INE085A14701 CHAMBAL FERTILISERS 58D 28-Nov-14 98.7896 8.6002 1 100 98.7896 8.6002 INE945G14DQ8 RELIGARE SECURITIES 60D 28-Nov-14 98.5295 10.4758 1 25 98.5295 10.4758 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 98.7081 8.5307 4 130 98.7127 8.4999 INE126A14BU4 E.I.D. PARRY (INDIA) 83D 2-Dec-14 98.7037 8.5601 1 100 98.7037 8.5601 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 98.5864 8.4415 6 600 98.5850 8.4498 INE233A14DX8 GODREJ INDUSTRIES 90D 9-Dec-14 98.5390 8.5900 1 80 98.5390 8.5900 INE982D14711 GODREJ BOYCE 91D 23-Dec-14 98.2323 8.5301 2 75 98.2323 8.5301 INE694L14780 TALWANDI SABO 92D 24-Dec-14 98.2077 8.5401 1 130 98.2077 8.5401 INE001A14LH5 HDFC 102D 5-Jan-15 97.8644 8.8500 3 75 97.8644 8.8500 INE001A14LF9 HDFC 173D 4-Mar-15 96.5320 8.8601 1 50 96.5320 8.8601 INE001A14LF9 HDFC 173D 4-Mar-15 96.5584 8.8501 1 50 96.5584 8.8501 INE001A14KW6 HDFC 230D 10-Mar-15 96.4230 8.8499 1 100 96.4230 8.8499 INE692Q14056 TOYOTA FIN SERV 361D 26-Jun-15 93.7737 9.2500 1 50 93.7737 9.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com