Oct 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705L14404 VODAFONE INDIA 365D 10-Oct-14 99.9564 7.9559 4 300 99.9565 7.9422 INE523E14MC9 L T FIN 94D 13-Oct-14 99.8892 8.0974 1 60 99.8892 8.0974 INE870D14460 NATIONAL FERTILIZERS 32D13-Oct-14 99.8898 8.0535 1 25 99.8898 8.0535 INE243A14227 SABERO ORGANICS 60D 13-Oct-14 99.8765 9.0266 1 18 99.8765 9.0266 INE851M14BI7 VOLKSWAGEN FIN 67D 14-Oct-14 99.8670 8.1016 1 150 99.8670 8.1016 INE001A14KN5 HDFC 126D 15-Oct-14 99.8687 7.9979 4 100 99.8687 7.9979 INE001A14KN5 HDFC 126D 15-Oct-14 99.8474 7.9692 2 50 99.8474 7.9692 INE043D14HT4 IDFC 90D 16-Oct-14 99.8228 8.0991 1 100 99.8228 8.0991 INE860H14QD7 ADITYA BIRLA FIN 61D 20-Oct-14 99.7230 8.4488 1 100 99.7230 8.4488 INE514E14GQ0 EXIM 94D 20-Oct-14 99.7311 8.2011 1 50 99.7311 8.2011 INE179J14BI9 BIRLA TMT HOLDINGS 64D 22-Oct-14 99.6982 8.4993 1 25 99.6982 8.4993 INE786A14274 JK LAKSHMI CEMENT 61D 27-Oct-14 99.5308 9.0561 1 2 99.5308 9.0561 INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.5370 8.4891 1 30 99.5370 8.4891 INE523E14MI6 L T FIN 59D 31-Oct-14 99.4825 8.6305 1 40 99.4825 8.6305 INE138A14054 PENINSULA LAND 61D 10-Nov-14 98.9137 12.1471 1 25 98.9137 12.1471 INE657N14726 EDELWEISS 60D 25-Nov-14 98.8544 8.9998 1 5 98.8544 8.9998 INE261F14624 NABARD 72D 28-Nov-14 98.8064 8.6456 2 200 98.8064 8.6456 INE169A14AV4 COROMANDEL 59D 5-Dec-14 98.6658 8.5098 1 50 98.6658 8.5098 INE114A14BH7 SAIL 59D 5-Dec-14 98.6824 8.5499 1 25 98.6824 8.5499 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 98.6075 8.4498 2 400 98.6075 8.4498 INE523H14PC5 JM FIN PRODUCTS 140D 8-Dec-14 98.5304 8.9247 1 50 98.5304 8.9247 INE001A14LC6 HDFC 101D 11-Dec-14 98.5281 8.5198 2 215 98.5281 8.5198 INE909H14FF0 TATA MOTORS FIN 180D 15-Dec-14 98.4141 8.6497 1 50 98.4141 8.6497 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 98.2874 8.4799 1 5 98.2874 8.4799 INE001A14LH5 HDFC 102D 5-Jan-15 97.8703 8.9243 5 225 97.8993 8.8001 INE001A14LH5 HDFC 102D 5-Jan-15 97.8808 8.9802 2 100 97.8808 8.9802 INE705L14537 VODAFONE INDIA 365D 1-Oct-15 91.5801 9.4001 1 125 91.5801 9.4001 INE705L14537 VODAFONE INDIA 365D 1-Oct-15 91.4764 9.5000 1 75 91.4764 9.5000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com