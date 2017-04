Oct 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14KW5 INDIA INFOLINE FIN 60D 10-Oct-14 99.9774 8.2509 1 75 99.9774 8.2509 INE532F14PE6 EDELWEISS FIN SERV 60D 10-Oct-14 99.9780 8.0318 1 65 99.9780 8.0318 INE001A14KV8 HDFC 80D 13-Oct-14 99.9140 7.8497 4 100 99.9124 8.0005 INE870D14460 NATIONAL FERTILIZERS 32D13-Oct-14 99.9118 8.0599 2 100 99.9119 8.0462 INE523E14LY5 L T FIN 127D 14-Oct-14 99.8898 8.0535 1 50 99.8898 8.0535 INE001A14KN5 HDFC 126D 15-Oct-14 99.8703 7.9001 3 75 99.8703 7.9000 INE557F14CR3 NATIONAL HOUSING BK 10D 17-Oct-14 99.8203 8.2151 2 150 99.8152 8.4471 INE514E14GQ0 EXIM 94D 20-Oct-14 99.7718 8.3500 1 100 99.7718 8.3500 INE870D14445 NATIONAL FERTILIZERS 60D20-Oct-14 99.7772 8.1504 1 25 99.7772 8.1504 INE860H14QF2 ADITYA BIRLA FIN 60D 27-Oct-14 99.5870 8.4095 2 75 99.5870 8.4095 INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.5599 8.4920 2 60 99.5604 8.4822 INE523E14MI6 L T FIN 59D 31-Oct-14 99.4823 8.6338 1 150 99.4823 8.6338 INE870H14214 NETWORK18 MEDIA 67D 31-Oct-14 99.4669 8.8920 1 50 99.4669 8.8920 INE872A14GK3 SREI INFRAST FIN 30D 31-Oct-14 99.3962 10.0784 1 1.4 99.3962 10.0784 INE261F14616 NABARD 60D 7-Nov-14 99.3597 8.4006 1 50 99.3597 8.4006 INE647O14071 PANTALOONS FASHION74D 10-Nov-14 99.2288 8.8649 1 30 99.2288 8.8649 INE059B14ED5 SIMPLEX INFRASTS 62D 10-Nov-14 99.0485 10.9573 1 2 99.0485 10.9573 INE763G14BG0 ICICI SECURITIES 59D 14-Nov-14 99.1313 8.8848 1 25 99.1313 8.8848 INE261F14640 NABARD 60D 21-Nov-14 99.0246 8.5602 1 5 99.0246 8.5602 INE950O14178 MAH RURAL HOUSING 60D 24-Nov-14 98.9172 8.6858 1 25 98.9172 8.6858 INE205A14AD4 SESA STERLITE 61D 24-Nov-14 98.9750 8.4000 1 10 98.9750 8.4000 INE657N14726 EDELWEISS 60D 25-Nov-14 98.8545 8.9990 1 5 98.8545 8.9990 INE001A14KL9 HDFC 175D 28-Nov-14 98.8530 8.4703 1 90 98.8530 8.4703 INE043D14HY4 IDFC 58D 28-Nov-14 98.8508 8.6599 1 25 98.8508 8.6599 INE572E14379 PNB HOUSING FIN 61D 1-Dec-14 98.7602 8.6454 1 200 98.7602 8.6454 INE774D14GT6 MAH MAH FIN SERV 90D 2-Dec-14 98.7454 8.7499 1 5 98.7454 8.7499 INE775A14681 MOTHERSON SUMI 58D 5-Dec-14 98.6824 8.5499 1 50 98.6824 8.5499 INE018A14CS5 LARSEN AND TOUBRO 59D 5-Dec-14 98.7067 8.5400 1 25 98.7067 8.5400 INE043D14HZ1 IDFC 65D 5-Dec-14 98.7052 8.5500 1 25 98.7052 8.5500 INE114A14BH7 SAIL 59D 5-Dec-14 98.7052 8.5500 1 5 98.7052 8.5500 INE296A14IG9 BAJAJ FIN 65D 5-Dec-14 98.6753 8.7501 1 5 98.6753 8.7501 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 98.6300 8.4499 6 610 98.6300 8.4499 INE445L14027 NABHA POWER 98D 8-Dec-14 98.6188 8.5200 2 200 98.6188 8.5200 INE069A14FC5 ADITYA BIRLA NUVO 68D 8-Dec-14 98.6368 8.5499 1 25 98.6368 8.5499 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 98.6289 8.6001 1 5 98.6289 8.6001 INE115A14185 LIC HOUSING FIN 180D 10-Dec-14 98.5800 8.4801 2 100 98.5800 8.4801 INE261F14673 NABARD 72D 11-Dec-14 98.5625 8.4498 1 110 98.5625 8.4498 INE975F14CW7 KOTAK MAH 181D 16-Dec-14 98.4249 8.5899 1 25 98.4249 8.5899 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 98.3216 8.4199 1 25 98.3216 8.4199 INE001A14LH5 HDFC 102D 5-Jan-15 97.8993 8.9001 2 100 97.8993 8.9001 INE001A14LE2 HDFC 119D 9-Jan-15 97.7866 8.9802 2 200 97.7866 8.9802 INE001A14LI3 HDFC 111D 27-Jan-15 97.4393 8.8002 1 50 97.4393 8.8002 INE001A14KZ9 HDFC 177D 4-Feb-15 97.2338 8.7999 1 50 97.2338 8.7999 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 96.5064 8.5800 3 460 96.5064 8.5800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com