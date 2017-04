Oct 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14KV8 HDFC 80D 13-Oct-14 99.9339 8.0475 1 25 99.9339 8.0475 INE851M14BI7 VOLKSWAGEN FIN 67D 14-Oct-14 99.9109 8.1376 1 150 99.9109 8.1376 INE557F14CR3 NATIONAL HOUSING BK 10D 17-Oct-14 99.8453 8.0790 2 150 99.8453 8.0790 INE036A14852 RELIANCE INFRAST 59D 17-Oct-14 99.8066 10.1040 1 20 99.8066 10.1040 INE001A14KU0 HDFC 89D 20-Oct-14 99.8373 8.4975 1 25 99.8373 8.4975 INE148I14FF3 INDIABULLS HOUSING 60D 20-Oct-14 99.7677 8.4987 1 5 99.7677 8.4987 INE804I14IG3 ECL FIN 27D 28-Oct-14 99.5831 8.4902 3 200 99.5826 8.4994 INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.5833 8.4851 1 40 99.5833 8.4851 INE514E14GR8 EXIM 91D 29-Oct-14 99.5724 8.2497 2 25 99.5724 8.2497 INE306N14DN6 TATA CAP FIN SERV 22D 31-Oct-14 99.5134 8.4989 1 150 99.5134 8.4989 INE477A14023 CANFIN HOMES 90D 11-Nov-14 99.2560 8.5500 1 25 99.2560 8.5500 INE114A14BG9 SAIL 60D 17-Nov-14 99.1228 8.5003 1 5 99.1228 8.5003 INE866I14LO0 INDIA INFOLINE FIN 61D 24-Nov-14 98.9468 9.2502 1 5 98.9468 9.2502 INE001A14KL9 HDFC 175D 28-Nov-14 98.8455 8.7003 1 25 98.8455 8.7003 INE774D14GT6 MAH MAH FIN SERV 90D 2-Dec-14 98.7454 8.7499 1 70 98.7454 8.7499 INE296A14IG9 BAJAJ FIN 65D 5-Dec-14 98.6753 8.7501 1 95 98.6753 8.7501 INE043D14HZ1 IDFC 65D 5-Dec-14 98.7052 8.5500 1 25 98.7052 8.5500 INE445L14027 NABHA POWER 98D 8-Dec-14 98.6326 8.5766 2 400 98.6415 8.5200 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 98.7164 8.4749 2 30 98.7351 8.3501 INE069A14FD3 ADITYA BIRLA NUVO 63D 9-Dec-14 98.6140 8.5500 1 25 98.6140 8.5500 INE694L14772 TALWANDI SABO 87D 18-Dec-14 98.4131 8.5298 1 125 98.4131 8.5298 INE001A14KR6 HDFC 182D 22-Dec-14 98.3265 8.5099 1 50 98.3265 8.5099 INE001A14LE2 HDFC 119D 9-Jan-15 97.8210 8.9348 4 200 97.8293 8.8998 INE001A14LE2 HDFC 119D 9-Jan-15 97.8831 8.9702 2 100 97.8831 8.9702 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 97.7839 8.8001 3 100 97.7839 8.8001 INE001A14LI3 HDFC 111D 27-Jan-15 97.5081 8.7999 2 50 97.5081 8.7999 INE121A14JE2 CHOLAMANDALAM 341D 16-Mar-15 96.2332 9.1000 1 25 96.2332 9.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com