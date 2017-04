Oct 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE020E14CM6 STCI FIN 364D 14-Oct-14 99.9781 7.9953 1 75 99.9781 7.9953 INE523H14OX4 JM FIN PRODUCTS 105D 15-Oct-14 99.9774 4.1254 1 75 99.9774 4.1254 INE557F14CR3 NATIONAL HOUSING BK 10D 17-Oct-14 99.9124 8.0005 1 150 99.9124 8.0005 INE759E14AB6 LT FINCORP 59D 17-Oct-14 99.9102 8.2016 1 100 99.9102 8.2016 INE514E14GQ0 EXIM 94D 20-Oct-14 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE870D14445 NATIONAL FERTILIZERS 60D20-Oct-14 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE001A14KU0 HDFC 89D 20-Oct-14 99.8405 8.3301 1 5 99.8405 8.3301 INE860H14QB1 ADITYA BIRLA FIN 69D 22-Oct-14 99.8140 8.5021 1 25 99.8140 8.5021 INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.6525 8.4846 3 220 99.6525 8.4853 INE523E14MT3 L T FIN 28D 29-Oct-14 99.6288 8.4996 2 75 99.6288 8.4996 INE514E14GR8 EXIM 91D 29-Oct-14 99.6410 8.2192 1 25 99.6410 8.2192 INE532F14PO5 EDELWEISS FIN SERV 59D 30-Oct-14 99.5964 8.7006 1 5 99.5964 8.7006 INE261F14616 NABARD 60D 7-Nov-14 99.4527 8.3693 1 50 99.4527 8.3693 INE657N14718 EDELWEISS 61D 24-Nov-14 98.9525 9.1996 1 20 98.9525 9.1996 INE205A14AD4 SESA STERLITE 61D 24-Nov-14 99.0314 8.4999 1 10 99.0314 8.4999 INE404K14802 SHAPOORJI PALLONJI 232D27-Nov-14 98.9327 8.7504 1 75 98.9327 8.7504 INE756I14403 HDB FIN SERV 180D 3-Dec-14 98.8124 8.6016 1 100 98.8124 8.6016 INE306N14CO6 TATA CAP FIN SERV 182D 4-Dec-14 98.7856 8.6289 1 100 98.7856 8.6289 INE660A14KG2 SUNDARAM FIN 364D 5-Dec-14 98.7665 8.6010 1 150 98.7665 8.6010 INE804I14GW4 ECL FIN 270D 5-Dec-14 98.6817 9.2001 1 20 98.6817 9.2001 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 98.7450 8.4348 2 50 98.7457 8.4297 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 98.7213 8.4423 1 10 98.7213 8.4423 INE205A14788 SESA STERLITE 180D 15-Dec-14 98.5625 8.4498 1 50 98.5625 8.4498 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 98.5784 8.3550 1 50 98.5784 8.3550 INE015A14187 RANBAXY LAB 244D 17-Dec-14 98.4873 8.6249 1 150 98.4873 8.6249 INE909H14FH6 TATA MOTORS FIN 179D 19-Dec-14 98.4388 8.6399 1 100 98.4388 8.6399 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 98.4072 8.4397 2 25.5 98.4072 8.4397 INE774D14GY6 MAH MAH FIN SERV 91D 23-Dec-14 98.3960 8.5001 1 200 98.3960 8.5001 INE982D14711 GODREJ BOYCE 91D 23-Dec-14 98.3716 8.5099 1 25 98.3716 8.5099 INE306N14CT5 TATA CAP FIN SERV 182D 24-Dec-14 98.3386 8.5647 1 100 98.3386 8.5647 INE306N14CZ2 TATA CAP FIN SERV 180D 30-Dec-14 98.2026 8.5649 1 100 98.2026 8.5649 INE001A14LE2 HDFC 119D 9-Jan-15 97.8993 8.9001 2 100 97.8993 8.9001 INE001A14LD4 HDFC 130D 19-Jan-15 97.6918 8.8000 2 50 97.6918 8.8000 INE759E14AE0 LT FINCORP 178D 27-Feb-15 96.7323 9.0000 2 100 96.7323 9.0000 INE705L14545 VODAFONE INDIA 364D 9-Oct-15 91.4111 9.5000 2 350 91.4111 9.5000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com