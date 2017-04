Oct 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14333 SESA STERLITE 363D 16-Oct-14 99.9521 8.7459 1 50 99.9521 8.7459 INE148I14FD8 INDIABULLS HOUSING 64D 17-Oct-14 99.9318 8.3033 1 400 99.9318 8.3033 INE759E14AB6 LT FINCORP 59D 17-Oct-14 99.9326 8.2059 1 100 99.9326 8.2059 INE557F14CR3 NATIONAL HOUSING BK10D 17-Oct-14 99.9325 8.2180 1 50 99.9325 8.2180 INE001A14KU0 HDFC 89D 20-Oct-14 99.8605 8.4981 2 470 99.8605 8.4981 INE514E14GQ0 EXIM 94D 20-Oct-14 99.8605 8.4981 1 100 99.8605 8.4981 INE870D14445 NATIONAL FERTILIZERS 60D20-Oct-14 99.8621 8.4005 1 25 99.8621 8.4005 INE916D14TP4 KOTAK MAH PRIME 91D 21-Oct-14 99.8373 8.4975 1 50 99.8373 8.4975 INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.6752 8.4948 7 920 99.6757 8.4825 INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.7213 8.4996 2 225 99.7212 8.5039 INE804I14IG3 ECL FIN 27D 28-Oct-14 99.7218 8.4855 2 100 99.7218 8.4855 INE804I14IG3 ECL FIN 27D 28-Oct-14 99.6752 8.4961 3 90 99.6750 8.5008 INE514E14GU2 EXIM 63D 30-Oct-14 99.6353 8.3502 1 25 99.6353 8.3502 INE114A14BF1 SAIL 59D 10-Nov-14 99.4178 8.5499 1 5 99.4178 8.5499 INE404K14802 SHAPOORJI PALLONJI 232D 27-Nov-14 98.9574 8.7400 1 75 98.9574 8.7400 INE523E14MQ9 L T FIN 58D 28-Nov-14 98.9508 8.6004 1 25 98.9508 8.6004 INE580B14CB8 GRUH FIN 52D 28-Nov-14 98.9501 8.6062 1 2 98.9501 8.6062 INE851M14BR8 VOLKSWAGEN FIN 59D 5-Dec-14 98.8035 8.5002 2 150 98.8035 8.5002 INE114A14BH7 SAIL 59D 5-Dec-14 98.8356 8.6003 1 5 98.8356 8.6003 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 98.7457 8.4297 1 200 98.7457 8.4297 INE069A14FC5 ADITYA BIRLA NUVO 68D 8-Dec-14 98.7280 8.5502 1 25 98.7280 8.5502 INE069A14FD3 ADITYA BIRLA NUVO 63D 9-Dec-14 98.7052 8.5500 1 25 98.7052 8.5500 INE580B14CE2 GRUH FIN 64D 10-Dec-14 98.6961 8.4600 5 125 98.6900 8.4999 INE018A14CK2 LARSEN AND TOUBRO 106D 12-Dec-14 98.6446 8.5003 1 150 98.6446 8.5003 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 98.6041 8.3342 5 230 98.6007 8.3547 INE205A14788 SESA STERLITE 180D 15-Dec-14 98.5850 8.4498 2 135 98.5850 8.4498 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 98.6540 8.2999 3 90 98.6540 8.2999 INE580B14CC6 GRUH FIN 83D 15-Dec-14 98.5817 8.4698 1 25 98.5817 8.4698 INE205A14812 SESA STERLITE 176D 18-Dec-14 98.5003 8.5496 1 35 98.5003 8.5496 INE001A14LE2 HDFC 119D 9-Jan-15 97.9502 8.7797 1 100 97.9502 8.7797 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com