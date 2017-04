Oct 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE557F14CR3 NATIONAL HOUSING BK10D 17-Oct-14 99.9772 8.3239 3 200 99.9774 8.2509 INE121A14KD2 CHOLAMANDALAM 64D 17-Oct-14 99.9760 8.7621 3 150 99.9760 8.7621 INE169A14AT8 COROMANDEL 64D 17-Oct-14 99.9770 8.3969 1 130 99.9770 8.3969 INE001A14KU0 HDFC 89D 20-Oct-14 99.9086 8.3479 3 175 99.9086 8.3479 INE514E14GQ0 EXIM 94D 20-Oct-14 99.9310 8.4000 2 100 99.9310 8.4000 INE110L14043 RELIANCE JIO 61D 21-Oct-14 99.8848 8.4193 1 285 99.8848 8.4193 INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.7213 8.5008 8 825 99.7213 8.5008 INE804I14IG3 ECL FIN 27D 28-Oct-14 99.7213 8.5008 1 150 99.7213 8.5008 INE804I14IG3 ECL FIN 27D 28-Oct-14 99.7445 8.4997 1 50 99.7445 8.4997 INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.7445 8.4997 1 25 99.7445 8.4997 INE523E14MT3 L T FIN 28D 29-Oct-14 99.6893 8.7507 1 10 99.6893 8.7507 INE296A14GG3 BAJAJ FIN 365D 30-Oct-14 99.6674 8.7003 1 5 99.6674 8.7003 INE580B14CJ1 GRUH FIN 34D 13-Nov-14 99.3744 8.5104 1 25 99.3744 8.5104 INE043D14HN7 IDFC 217D 26-Nov-14 99.0835 8.4404 1 100 99.0835 8.4404 INE296A14GP4 BAJAJ FIN 365D 28-Nov-14 98.9797 8.7500 1 5 98.9797 8.7500 INE169A14AV4 COROMANDEL 59D 5-Dec-14 98.8584 8.4299 1 25 98.8584 8.4299 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 98.7896 8.4379 1 425 98.7896 8.4379 INE660A14LD7 SUNDARAM FIN 181D 8-Dec-14 98.7764 8.5311 1 50 98.7764 8.5311 INE069A14FD3 ADITYA BIRLA NUVO 63D 9-Dec-14 98.7514 8.5463 1 15 98.7514 8.5463 INE580B14CE2 GRUH FIN 64D 10-Dec-14 98.7354 8.4998 1 25 98.7354 8.4998 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 98.6358 8.4139 4 150 98.6384 8.3974 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 98.6557 8.4298 1 5 98.6557 8.4298 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 98.4637 8.5000 1 61 98.4637 8.5000 INE523H14QF6 JM FIN PRODUCTS 90D 24-Dec-14 98.3376 8.9425 1 50 98.3376 8.9425 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 97.8651 8.7499 10 325 97.8651 8.7499 INE705L14420 VODAFONE INDIA 365D 22-Jan-15 97.6918 8.8000 1 50 97.6918 8.8000 INE705L14420 VODAFONE INDIA 365D 22-Jan-15 97.7275 8.7500 1 50 97.7275 8.7500 INE001A14KZ9 HDFC 177D 4-Feb-15 97.3763 8.8599 1 75 97.3763 8.8599 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 95.4832 8.9001 1 25 95.4832 8.9001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com