Oct 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14GQ0 EXIM94D 20-Oct-14 99.9364 7.7475 2 130 99.9376 7.5967 INE001A14KU0 HDFC 89D 20-Oct-14 99.9331 8.1449 1 100 99.9331 8.1449 INE557F14CS1 NATIONAL HOUSING BK17D 27-Oct-14 99.7704 8.3997 1 225 99.7704 8.3997 INE557F14CS1 NATIONAL HOUSING BK17D 27-Oct-14 99.8344 8.6492 1 5 99.8344 8.6492 INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.8142 8.4929 1 300 99.8142 8.4929 INE804I14IG3 ECL FIN 27D 28-Oct-14 99.7445 8.4997 1 50 99.7445 8.4997 INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.7445 8.4997 1 25 99.7445 8.4997 INE001A14LA0 HDFC 78D 30-Oct-14 99.7718 8.3484 1 25 99.7718 8.3484 INE148I14FH9 INDIABULLS HOUSING 72D 7-Nov-14 99.4836 9.0221 1 5 99.4836 9.0221 INE114A14BF1 SAIL 59D 10-Nov-14 99.4318 8.6908 1 14 99.4318 8.6908 INE580B14CJ1 GRUH FIN 34D 13-Nov-14 99.4390 8.5800 1 25 99.4390 8.5800 INE144H14370 DEUTSCHE INVEST 364D 17-Nov-14 99.2816 8.5198 2 150 99.2816 8.5198 INE896L14294 INDOSTAR CAP FIN 60D 25-Nov-14 99.0293 9.1738 1 10 99.0293 9.1738 INE975F14CY3 KOTAK MAH INVEST 161D 28-Nov-14 99.0314 8.4999 1 50 99.0314 8.4999 INE532F14PQ0 EDELWEISS FIN SERV 88D 28-Nov-14 98.9806 8.9503 1 30 98.9806 8.9503 INE261F14624 NABARD 72D 28-Nov-14 99.1052 8.4500 1 10 99.1052 8.4500 INE804I14GW4 ECL FIN 270D 5-Dec-14 98.8390 8.7499 1 5 98.8390 8.7499 INE205A14AE2 SESA STERLITE 59D 5-Dec-14 98.8587 8.5997 1 5 98.8587 8.5997 INE036A14985 RELIANCE INFRAST 60D 9-Dec-14 98.5925 9.8315 1 25 98.5925 9.8315 INE018A14CK2 LARSEN AND TOUBRO 106D 12-Dec-14 98.7276 8.4002 2 150 98.7276 8.4002 INE501A14327 DEEPAK FERTILIZERS 88D 19-Dec-14 98.5507 8.5202 1 75 98.5507 8.5202 INE909H14FH6 TATA MOTORS FIN 179D 19-Dec-14 98.5349 8.6145 1 50 98.5349 8.6145 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 98.4863 8.4999 1 250 98.4863 8.4999 INE001A14KR6 HDFC 182D 22-Dec-14 98.4828 8.5198 1 50 98.4828 8.5198 INE501A14335 DEEPAK FERTILIZERS 90D 23-Dec-14 98.4601 8.5202 1 75 98.4601 8.5202 INE881J14HL1 SREI EQUIPMENT FIN 91D 23-Dec-14 98.3864 8.9347 1 25 98.3864 8.9347 INE192A14150 TATA GLOBAL 89D 24-Dec-14 98.4375 8.5201 1 40 98.4375 8.5201 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 97.8904 8.7400 10 325 97.8904 8.7400 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 95.5055 8.9000 1 50 95.5055 8.9000 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 94.1462 8.9000 1 75 94.1462 8.9000 INE404K14877 SHAPOORJI PALLONJI 351D30-Jul-15 92.9047 9.8501 1 10 92.9047 9.8501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com