Oct 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE169A14AU6 COROMANDEL 60D 21-Oct-14 99.9759 8.7986 1 100 99.9759 8.7986 INE077E14791 ESSEL MINING 29D 21-Oct-14 99.9760 8.7621 2 90 99.9760 8.7621 INE916D14TP4 KOTAK MAH PRIME 91D 21-Oct-14 99.9759 8.7986 1 50 99.9759 8.7986 INE013A14SD4 RELIANCE CAP 60D 21-Oct-14 99.9756 8.9082 1 25 99.9756 8.9082 INE860H14QB1 ADITYA BIRLA FIN 69D 22-Oct-14 99.9521 8.7459 1 100 99.9521 8.7459 INE958G14NQ0 RELIGARE FINVEST 76D 22-Oct-14 99.9521 8.7459 1 100 99.9521 8.7459 INE597H14CD5 TGS INVESTMENT AND 64D 22-Oct-14 99.9521 8.7459 1 75 99.9521 8.7459 INE977J14BF2 TRAPTI TRADING 64D 22-Oct-14 99.9521 8.7459 1 75 99.9521 8.7459 INE694L14632 TALWANDI SABO 64D 22-Oct-14 99.9524 8.6911 1 50 99.9524 8.6911 INE205A14952 SESA STERLITE 72D 24-Oct-14 99.9033 8.8324 3 250 99.9033 8.8324 INE557F14CS1 NATIONAL HOUSING BK17D 27-Oct-14 99.8392 8.3981 1 225 99.8392 8.3981 INE148I14FI7 INDIABULLS HOUSING 61D 27-Oct-14 99.8315 8.8009 1 25 99.8315 8.8009 INE786A14274 JK LAKSHMI CEMENT 61D 27-Oct-14 99.8271 9.0311 1 16 99.8271 9.0311 INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.8055 8.8908 7 575 99.8142 8.4929 INE804I14IG3 ECL FIN 27D 28-Oct-14 99.8076 8.7952 2 100 99.8031 9.0013 INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.8385 8.4347 1 25 99.8385 8.4347 INE523E14MT3 L T FIN 28D 29-Oct-14 99.7870 8.6562 2 35 99.7859 8.7016 INE532F14PI7 EDELWEISS FIN SERV 69D 29-Oct-14 99.7835 8.7993 1 25 99.7835 8.7993 INE001A14LA0 HDFC 78D 30-Oct-14 99.7704 8.3997 4 325 99.7704 8.3997 INE148I14FW8 INDIABULLS HOUSING 29D 30-Oct-14 99.7908 8.5020 1 5 99.7908 8.5020 INE850D14AX9 GODREJ AGROVET 73D 31-Oct-14 99.7357 8.7932 1 15 99.7357 8.7932 INE001A14LB8 HDFC 77D 7-Nov-14 99.5850 8.4503 1 400 99.5850 8.4503 INE580B14CJ1 GRUH FIN 34D 13-Nov-14 99.4672 8.5006 1 25 99.4672 8.5006 INE977J14BI6 TRAPTI TRADING 59D 14-Nov-14 99.3935 8.9089 1 25 99.3935 8.9089 INE205A14AB8 SESA STERLITE 64D 21-Nov-14 99.2874 8.4505 1 25 99.2874 8.4505 INE404K14802 SHAPOORJI PALLONJ 232D 27-Nov-14 99.1034 8.6900 1 75 99.1034 8.6900 INE261F14624 NABARD 72D 28-Nov-14 99.1126 8.6000 1 5 99.1126 8.6000 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 99.0043 8.5369 1 100 99.0043 8.5369 INE694L14723 TALWANDI SABO 97D 3-Dec-14 99.0058 8.3302 1 10 99.0058 8.3302 INE850D14BD9 GODREJ AGROVET 59D 5-Dec-14 98.9335 8.5537 1 25 98.9335 8.5537 INE296A14IG9 BAJAJ FIN 65D 5-Dec-14 98.9508 8.6004 1 5 98.9508 8.6004 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 98.8613 8.5799 1 180 98.8613 8.5799 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 98.9138 8.3503 1 25 98.9138 8.3503 INE667F14986 SUNDARAM BNP 365D 9-Dec-14 98.8370 8.5898 1 15 98.8370 8.5898 INE140A14FO9 PIRAMAL ENTERPRISES 58D 11-Dec-14 98.8052 8.4880 3 150 98.8052 8.4880 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 98.7288 8.5448 2 100 98.7354 8.4998 INE205A14AG7 SESA STERLITE 63D 16-Dec-14 98.6909 8.4940 1 250 98.6909 8.4940 INE202B14BU1 DEWAN HOUSING FIN 91D 23-Dec-14 98.5315 8.4999 1 25 98.5315 8.4999 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 97.9857 8.7248 2 325 97.9857 8.7248 INE538L14011 AADHAR HOUSING FIN 364D 11-Jun-15 93.7099 10.4701 1 1 93.7099 10.4701 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.