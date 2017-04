Nov 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523H14PL6 JM FIN PRODUCTS 90D 12-Nov-14 99.9759 8.7986 1 50 99.9759 8.7986 INE019A14189 JSW STEEL 180D 12-Nov-14 99.9764 8.6160 1 50 99.9764 8.6160 INE205A14986 SESA STERLITE 58D 13-Nov-14 99.9532 8.5450 1 250 99.9532 8.5450 INE280A14112 TITAN COMPANY 63D 13-Nov-14 99.9526 8.6546 1 150 99.9526 8.6546 INE514E14GY4 EXIM 60D 14-Nov-14 99.9290 8.6445 2 125 99.9290 8.6445 INE043D14HW8 IDFC 90D 18-Nov-14 99.8422 8.2411 1 100 99.8422 8.2411 INE015A14195 RANBAXY LAB 180D 19-Nov-14 99.8140 8.5021 1 50 99.8140 8.5021 INE261F14640 NABARD 60D 21-Nov-14 99.7754 8.2160 4 250 99.7758 8.2017 INE657K14AU9 RHC HOLDING PRIVATE 60D 21-Nov-14 99.7663 9.5000 1 5 99.7663 9.5000 INE033L14AW7 TATA CAP HOUSING 180D 24-Nov-14 99.6982 8.4993 3 100 99.6982 8.4993 INE306N14CK4 TATA CAP FIN SERV 180D 24-Nov-14 99.6982 8.4993 2 50 99.6982 8.4993 INE155A14ER3 TATA MOTORS 80D 24-Nov-14 99.7279 8.2990 1 5 99.7279 8.2990 INE481G14196 ULTRATECH CEMENT 60D 25-Nov-14 99.6844 8.2542 1 5 99.6844 8.2542 INE540L14413 ALKEM LABORATORIES 60D 25-Nov-14 99.6982 8.4993 1 5 99.6982 8.4993 INE860H14QP1 ADITYA BIRLA FIN 60D 25-Nov-14 99.7035 8.3496 1 5 99.7035 8.3496 INE019A14254 JSW STEEL 154D 26-Nov-14 99.6807 8.3513 1 5 99.6807 8.3513 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 30D 27-Nov-14 99.6223 8.6497 3 235 99.6183 8.7409 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.6243 8.6027 2 215 99.6070 9.0007 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.6535 8.4608 1 100 99.6535 8.4608 INE804I14IH1 ECL FIN 30D 27-Nov-14 99.6181 8.7456 2 75 99.6070 9.0007 INE804I14IH1 ECL FIN 30D 27-Nov-14 99.6655 8.1668 1 40 99.6655 8.1668 INE881J14HU2 SREI EQUIPMENT FIN 24D 27-Nov-14 99.6482 8.5907 1 5 99.6482 8.5907 INE031A14077 HUDCO 51D 28-Nov-14 99.6080 8.4496 2 50 99.6080 8.4496 INE774D14GZ3 MAH MAH FIN SERV 71D 28-Nov-14 99.6057 8.4994 1 50 99.6057 8.4994 INE148I14FV0 INDIABULLS HOUSING 58D 28-Nov-14 99.6316 8.4341 2 10 99.6297 8.4789 INE523E14MQ9 L T FIN 58D 28-Nov-14 99.6375 8.2996 1 5 99.6375 8.2996 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 99.5219 8.3498 1 50 99.5219 8.3498 INE296A14IG9 BAJAJ FIN 65D 5-Dec-14 99.4735 8.3995 1 5 99.4735 8.3995 INE202B14BF2 DEWAN HOUSING FIN 182D 8-Dec-14 99.3633 8.6624 1 20 99.3633 8.6624 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.4099 8.3337 2 15 99.4087 8.3503 INE261F14673 NABARD 72D 11-Dec-14 99.3265 8.2498 2 95 99.3265 8.2498 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 99.0796 8.2699 1 25 99.0796 8.2699 INE982D14711 GODREJ BOYCE 91D 23-Dec-14 99.0472 8.3599 1 25 99.0472 8.3599 INE860H14QS5 ADITYA BIRLA FIN 78D 30-Dec-14 98.8915 8.3498 1 100 98.8915 8.3498 INE572E14387 PNB HOUSING FIN 50D 30-Dec-14 98.8915 8.3498 1 100 98.8915 8.3498 INE514E14HH7 EXIM 58D 31-Dec-14 98.9046 8.2500 1 5 98.9046 8.2500 INE511C14LS6 MAGMA FINCORP 60D 6-Jan-15 98.7053 8.7048 1 25 98.7053 8.7048 INE511C14LT4 MAGMA FINCORP 60D 9-Jan-15 98.6356 8.7051 1 25 98.6356 8.7051 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 98.5202 8.4345 1 65 98.5202 8.4345 INE523H14QD1 JM FIN PRODUCTS 125D 22-Jan-15 98.2556 9.0001 1 1 98.2556 9.0001 INE148I14GD6 INDIABULLS HOUSING 136D 12-Mar-15 97.1623 8.8100 1 10 97.1623 8.8100 INE155A14EZ6 TATA MOTORS 140D 27-Mar-15 96.9109 8.5549 1 25 96.9109 8.5549 INE308L14811 KARVY FIN SERV 270D 19-May-15 94.2532 11.7750 1 25 94.2532 11.7750 INE404K14851 SHAPOORJI PALLONJI 306D 2-Jun-15 94.9390 9.5849 1 23 94.9390 9.5849 INE404K14877 SHAPOORJI PALLONJI 351D30-Jul-15 93.4232 9.8449 1 25 93.4232 9.8449 INE265J14155 JM FIN ASSET 365D 3-Sep-15 92.0843 10.6000 1 30 92.0843 10.6000 INE036A14944 RELIANCE INFRAST 364D 25-Sep-15 91.6553 10.4501 1 10 91.6553 10.4501 INE155A14EV5 TATA MOTORS 361D 26-Oct-15 92.2144 8.8300 1 50 92.2144 8.8300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com