Nov 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE694L14657 TALWANDI SABO POWER 85D 13-Nov-14 99.9767 8.5065 1 85 99.9767 8.5065 INE481G14188 ULTRATECH CEMENT 60D 14-Nov-14 99.9523 8.7185 2 300 99.9524 8.6911 INE742O14021 RELIANCE RETAIL 80D 14-Nov-14 99.9518 8.8007 1 100 99.9518 8.8007 INE013A14SP8 RELIANCE CAP 63D 14-Nov-14 99.9515 8.8555 3 75 99.9515 8.8555 INE763G14BG0 ICICI SECURITIES 59D 14-Nov-14 99.9521 8.7459 1 30 99.9521 8.7459 INE909H14FO2 TATA MOTORS FIN 58D 14-Nov-14 99.9521 8.7459 1 25 99.9521 8.7459 INE850D14AZ4 GODREJ AGROVET 81D 14-Nov-14 99.9521 8.7459 1 25 99.9521 8.7459 INE205A14994 SESA STERLITE 62D 17-Nov-14 99.8823 8.6022 2 200 99.8823 8.6022 INE001A14KP0 HDFC 153D 17-Nov-14 99.8837 8.4998 1 25 99.8837 8.4998 INE012I14DB5 JM FIN SERV 60D 18-Nov-14 99.8871 8.2510 1 5 99.8871 8.2510 INE508F14644 RASHTRIYA ISPAT 90D 20-Nov-14 99.8138 8.5091 2 195 99.8140 8.5021 INE694L14731 TALWANDI SABO 84D 20-Nov-14 99.8119 8.5982 1 25 99.8119 8.5982 INE043D14HN7 IDFC 217D 26-Nov-14 99.6834 8.2804 1 50 99.6834 8.2804 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 30D 27-Nov-14 99.6561 8.3976 5 395 99.6519 8.5000 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.6336 8.9490 3 200 99.6523 8.4902 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 30D 27-Nov-14 99.6922 8.0496 1 85 99.6922 8.0496 INE804I14IH1 ECL FIN 30D 27-Nov-14 99.6529 8.4761 2 80 99.6626 8.2379 INE881J14HE6 SREI EQUIPMENT FIN 88D 28-Nov-14 99.5949 9.2789 1 25 99.5949 9.2789 INE069A14FD3 ADITYA BIRLA NUVO 63D 9-Dec-14 99.3757 8.4926 1 10 99.3757 8.4926 INE140A14FO9 PIRAMAL ENTERPRISES 58D 11-Dec-14 99.3337 8.4424 1 30 99.3337 8.4424 INE523E14MO4 L T FIN 88D 12-Dec-14 99.3119 8.4299 1 100 99.3119 8.4299 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 99.2463 8.3997 1 50 99.2463 8.3997 INE572E14353 PNB HOUSING FIN 90D 15-Dec-14 99.2463 8.3997 1 50 99.2463 8.3997 INE870D14494 NATIONAL FERTILIZERS 59D15-Dec-14 99.2750 8.3299 1 5 99.2750 8.3299 INE036A14993 RELIANCE INFRAST 60D 16-Dec-14 99.1395 9.6003 1 5 99.1395 9.6003 INE205A14812 SESA STERLITE 176D 18-Dec-14 99.1727 8.4579 1 50 99.1727 8.4579 INE001A14KQ8 HDFC 182D 19-Dec-14 99.1577 8.3798 2 100 99.1577 8.3798 INE036A14AA9 RELIANCE INFRAST 60D 19-Dec-14 99.0620 9.6003 1 5 99.0620 9.6003 INE205A14838 SESA STERLITE 180D 22-Dec-14 99.0803 8.4702 1 100 99.0803 8.4702 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 99.0986 8.3001 2 100 99.0986 8.3001 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 99.1199 8.3100 1 50 99.1199 8.3100 INE870D14502 NATIONAL FERTILIZERS 58D26-Dec-14 99.0201 8.4001 1 5 99.0201 8.4001 INE514E14HG9 EXIM 62D 1-Jan-15 98.8450 8.5300 1 2.25 98.8450 8.5300 INE001A14LH5 HDFC 102D 5-Jan-15 98.7429 8.6052 2 50 98.7429 8.6052 INE523H14QD1 JM FIN PRODUCTS 125D 22-Jan-15 98.2982 8.9002 1 9 98.2982 8.9002 INE245A14156 THE TATA POWER 203D 23-Jan-15 98.3735 8.4998 2 25 98.3735 8.4998 INE404K14851 SHAPOORJI PALLONJI 306D 2-Jun-15 94.9577 9.5949 2 0.68 94.9577 9.5949 INE523H14PW3 JM FIN PRODUCTS 365D 3-Sep-15 92.7755 9.6349 1 50 92.7755 9.6349 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com