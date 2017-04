Nov 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE572E14361 PNB HOUSING FIN 59D 14-Nov-14 99.9774 8.2509 1 50 99.9774 8.2509 INE481G14188 ULTRATECH CEMENT 60D 14-Nov-14 99.9769 8.4334 1 50 99.9769 8.4334 INE013A14SP8 RELIANCE CAP 63D 14-Nov-14 99.9764 8.6160 1 15 99.9764 8.6160 INE114A14BG9 SAIL 60D 17-Nov-14 99.9097 8.2473 2 300 99.9097 8.2473 INE001A14KP0 HDFC 153D 17-Nov-14 99.9097 8.2473 1 145 99.9097 8.2473 INE110L14076 RELIANCE JIO 59D 20-Nov-14 99.8621 8.4005 1 25 99.8621 8.4005 INE759E14AC4 LT FINCORP 90D 20-Nov-14 99.8670 8.1016 1 5 99.8670 8.1016 INE261F14640 NABARD 60D 21-Nov-14 99.8188 8.2823 1 25 99.8188 8.2823 INE850D14BB3 GODREJ AGROVET 58D 21-Nov-14 99.8449 8.0999 1 5 99.8449 8.0999 INE306N14CK4 TATA CAP FIN SERV 180D 24-Nov-14 99.7731 8.3007 1 10 99.7731 8.3007 INE860H14QO4 ADITYA BIRLA FIN 61D 24-Nov-14 99.7786 8.0990 1 5 99.7786 8.0990 INE481G14196 ULTRATECH CEMENT 60D 25-Nov-14 99.7520 8.2495 1 5 99.7520 8.2495 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 30D 27-Nov-14 99.6673 8.7041 3 325 99.6655 8.7502 INE804I14IH1 ECL FIN 30D 27-Nov-14 99.6617 8.8489 2 125 99.6561 8.9969 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.6560 8.9995 1 75 99.6560 8.9995 INE580B14CB8 GRUH FIN 52D 28-Nov-14 99.6580 8.3506 1 50 99.6580 8.3506 INE085A14701 CHAMBAL FERTILISERS 58D28-Nov-14 99.6592 8.3212 1 50 99.6592 8.3212 INE580B14CB8 GRUH FIN 52D 28-Nov-14 99.6788 8.4011 1 25 99.6788 8.4011 INE523E14MQ9 L T FIN 58D 28-Nov-14 99.6827 8.2988 1 10 99.6827 8.2988 INE008I14BJ0 COX AND KINGS 58D 28-Nov-14 99.5712 10.4791 1 5 99.5712 10.4791 INE866I14LG6 INDIA INFOLINE FIN 88D 28-Nov-14 99.6731 8.5507 1 5 99.6731 8.5507 INE001A14KL9 HDFC 175D 28-Nov-14 99.6846 8.2489 1 5 99.6846 8.2489 INE872A14GL1 SREI INFRAST FIN 58D 28-Nov-14 99.5878 10.0717 1 2 99.5878 10.0717 INE018A14CS5 LARSEN AND TOUBRO 59D 5-Dec-14 99.4861 8.5701 1 25 99.4861 8.5701 INE169A14AV4 COROMANDEL 59D 5-Dec-14 99.5276 8.2497 1 5 99.5276 8.2497 INE085A14719 CHAMBAL FERTILISERS 59D 5-Dec-14 99.5071 8.6095 1 5 99.5071 8.6095 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.4164 8.5706 1 25 99.4164 8.5706 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.4604 8.2502 2 10 99.4637 8.2002 INE140A14FO9 PIRAMAL ENTERPRISES 58D 11-Dec-14 99.3566 8.4415 1 60 99.3566 8.4415 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 99.2807 8.5305 1 5 99.2807 8.5305 INE582L14464 TATA HOUSING 59D 15-Dec-14 99.2733 8.3496 1 5 99.2733 8.3496 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 99.1209 8.3004 1 45 99.1209 8.3004 INE514E14HH7 EXIM 58D 31-Dec-14 98.9513 8.2301 2 10 98.9614 8.1504 INE514E14HF1 EXIM 63D 2-Jan-15 98.8534 8.6401 1 25 98.8534 8.6401 INE094O14399 DAIMLER FIN SERV 90D 9-Feb-15 97.9791 8.5550 1 100 97.9791 8.5550 INE059B14EK0 SIMPLEX INFRASTS 91D 9-Feb-15 97.2988 11.5149 1 2 97.2988 11.5149 INE306N14DG0 TATA CAP FIN SERV 155D 27-Feb-15 97.5858 8.5998 1 75 97.5858 8.5998 INE020E14DA9 STCI FIN 365D 4-Mar-15 97.3792 8.8499 1 50 97.3792 8.8499 INE121A14JE2 CHOLAMANDALAM 341D 16-Mar-15 97.1676 8.6501 1 25 97.1676 8.6501 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 96.9787 8.5499 1 100 96.9787 8.5499 INE742F14326 ADANI PORTS AND 365D 27-May-15 95.2934 9.2449 1 5 95.2934 9.2449 INE871D14FV8 IL & FS 364D 6-Nov-15 91.9095 8.9999 2 25 91.9095 8.9999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com