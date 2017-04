Nov 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14BG9 SAIL 60D 17-Nov-14 99.9343 8.0011 7 525 99.9339 8.0475 INE958G14OA2 RELIGARE FINVEST 62D 17-Nov-14 99.9310 8.4008 1 50 99.9310 8.4008 INE205A14AA0 SESA STERLITE 64D 20-Nov-14 99.8637 8.3029 2 100 99.8637 8.3029 INE126A14BV2 E.I.D. PARRY (INDIA) 65D20-Nov-14 99.8657 8.1809 2 75 99.8657 8.1809 INE759E14AC4 LT FINCORP 90D 20-Nov-14 99.8646 8.2480 2 75 99.8646 8.2480 INE245A14131 THE TATA POWER 175D 20-Nov-14 99.8654 8.1992 1 50 99.8654 8.1992 INE975F14DE3 KOTAK MAH 125D 20-Nov-14 99.8633 8.3273 1 25 99.8633 8.3273 INE110L14084 RELIANCE JIO 59D 21-Nov-14 99.8411 8.2987 2 200 99.8411 8.2987 INE261F14640 NABARD 60D 21-Nov-14 99.9108 8.1468 1 5 99.9108 8.1468 INE481G14196 ULTRATECH CEMENT 60D 25-Nov-14 99.7534 8.2029 1 110 99.7534 8.2029 INE657N14726 EDELWEISS 60D 25-Nov-14 99.8086 8.7494 1 100 99.8086 8.7494 INE532F14PN7 EDELWEISS FIN SERV 90D 26-Nov-14 99.7128 8.7608 1 12 99.7128 8.7608 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 30D 27-Nov-14 99.6890 8.7592 1 155 99.6890 8.7592 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.7523 9.0635 1 100 99.7523 9.0635 INE804I14IH1 ECL FIN 30D 27-Nov-14 99.6840 8.8995 2 75 99.6858 8.8496 INE306N14DE5 TATA CAP FIN SERV 91D 27-Nov-14 99.7053 8.2987 1 50 99.7053 8.2987 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.6805 8.9993 1 20 99.6805 8.9993 INE532F14PQ0 EDELWEISS FIN SERV 88D 28-Nov-14 99.6674 8.7003 2 125 99.6674 8.7003 INE975F14CY3 KOTAK MAH 161D 28-Nov-14 99.6777 8.4300 1 25 99.6777 8.4300 INE085A14719 CHAMBAL FERTILISERS 59D 5-Dec-14 99.5071 8.6095 1 45 99.5071 8.6095 INE851M14BR8 VOLKSWAGEN FIN 59D 5-Dec-14 99.5190 8.4006 1 30 99.5190 8.4006 INE114A14BH7 SAIL 59D 5-Dec-14 99.5826 8.4994 1 25 99.5826 8.4994 INE202B14BF2 DEWAN HOUSING FIN 182D 8-Dec-14 99.4341 8.6554 1 25 99.4341 8.6554 INE205A14788 SESA STERLITE 180D 15-Dec-14 99.2922 8.3932 1 85 99.2922 8.3932 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 99.3620 8.3702 1 50 99.3620 8.3702 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 99.2866 8.4601 1 33.3 99.2866 8.4601 INE205A14812 SESA STERLITE 176D 18-Dec-14 99.2264 8.3696 1 160 99.2264 8.3696 INE001A14KQ8 HDFC 182D 19-Dec-14 99.2038 8.3699 3 100 99.2038 8.3699 INE018A14CR7 LARSEN AND TOUBRO 88D 19-Dec-14 99.2776 8.2998 1 25 99.2776 8.2998 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 99.1452 8.2817 4 164 99.1341 8.3898 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 99.2151 8.2501 1 100 99.2151 8.2501 INE001A14LG7 HDFC 91D 23-Dec-14 99.1840 8.3414 2 30 99.1832 8.3496 INE694L14780 TALWANDI SABO 92D 24-Dec-14 99.0771 8.4999 2 130 99.0771 8.4999 INE514E14HA2 EXIM 91D 26-Dec-14 99.1209 8.3004 1 25 99.1209 8.3004 INE881J14HS6 SREI EQUIPMENT FIN 60D 29-Dec-14 98.9282 8.7877 1 50 98.9282 8.7877 INE774D14HB2 MAH MAH FIN SERV 82D 30-Dec-14 99.0201 8.4001 1 25 99.0201 8.4001 INE647O14139 PANTALOONS FASHION 60D 12-Jan-15 98.6367 8.5505 1 30 98.6367 8.5505 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 98.5838 8.4571 1 50 98.5838 8.4571 INE296A14HF3 BAJAJ FIN 364D 23-Jan-15 98.3812 8.5798 1 32.2 98.3812 8.5798 INE306N14DL0 TATA CAP FIN SERV 148D 4-Mar-15 97.4737 8.6000 1 75 97.4737 8.6000 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 97.3962 8.2000 2 125 97.3962 8.2000 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 97.4602 8.1999 1 25 97.4602 8.1999 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 96.9855 8.5300 4 100 96.9855 8.5300 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 96.2997 8.5000 1 50 96.2997 8.5000 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 96.3645 8.5001 1 25 96.3645 8.5001 INE404K14851 SHAPOORJI PALLONJI 306D 2-Jun-15 95.0175 9.5699 1 0.05 95.0175 9.5699 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 95.0477 8.4900 4 150 95.0477 8.4900 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 94.9791 8.5000 2 50 94.9791 8.5000 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 92.2019 8.7700 1 25 92.2019 8.7700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com