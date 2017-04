Nov 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14GT4 EXIM 91D 20-Nov-14 99.9534 8.5085 1 15 99.9534 8.5085 INE580B14CA0 GRUH FIN 60D 21-Nov-14 99.9331 8.1449 1 100 99.9331 8.1449 INE306N14CK4 TATA CAP FIN SERV 180D 24-Nov-14 99.8646 8.2480 1 175 99.8646 8.2480 INE208A14691 ASHOK LEYLAND 90D 24-Nov-14 99.8543 8.8763 1 25 99.8543 8.8763 INE742O14013 RELIANCE RETAIL 91D 25-Nov-14 99.8439 8.1522 1 225 99.8439 8.1522 INE244L14339 INDIABULLS INFRAST 60D 25-Nov-14 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE036A14936 RELIANCE INFRAST 61D 26-Nov-14 99.8075 8.7998 1 15 99.8075 8.7998 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.7917 8.4641 2 75 99.7788 8.9908 INE804I14IH1 ECL FIN 30D 27-Nov-14 99.7825 8.8401 1 50 99.7825 8.8401 INE476M14244 LT HOUSING FIN 38D 28-Nov-14 99.8007 8.0989 1 5 99.8007 8.0989 INE881J14HE6 SREI EQUIPMENT FIN 88D 28-Nov-14 99.7933 8.4002 1 5 99.7933 8.4002 INE148I14FV0 INDIABULLS HOUSING 58D 28-Nov-14 99.7933 8.4002 1 5 99.7933 8.4002 INE532F14PQ0 EDELWEISS FIN SERV 88D 28-Nov-14 99.7933 8.4002 1 5 99.7933 8.4002 INE071G14617 ICICI HOME FIN 363D 1-Dec-14 99.7035 8.3496 1 12.7 99.7035 8.3496 INE445L14027 NABHA POWER 98D 8-Dec-14 99.5396 8.4412 1 200 99.5396 8.4412 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.5527 8.1999 1 95 99.5527 8.1999 INE036A14985 RELIANCE INFRAST 60D 9-Dec-14 99.4423 9.7477 1 25 99.4423 9.7477 INE020E14EH2 STCI FIN 59D 12-Dec-14 99.4475 8.4493 1 25 99.4475 8.4493 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 99.3996 8.4796 1 5 99.3996 8.4796 INE514E14GZ1 EXIM 91D 19-Dec-14 99.3084 8.1997 1 390 99.3084 8.1997 INE036A14AA9 RELIANCE INFRAST 60D 19-Dec-14 99.1923 9.5875 1 5 99.1923 9.5875 INE244L14321 INDIABULLS INFRAST 91D 22-Dec-14 99.2374 8.4996 1 25 99.2374 8.4996 INE001A14LG7 HDFC 91D 23-Dec-14 99.2374 8.2496 1 25 99.2374 8.2496 INE891D14IS6 REDINGTON INDIA 87D 26-Dec-14 99.1433 8.2999 1 5 99.1433 8.2999 INE148I14GE4 INDIABULLS HOUSING 65D 26-Dec-14 99.1557 8.3998 1 5 99.1557 8.3998 INE532F14QC8 EDELWEISS FIN SERV 48D 29-Dec-14 99.0663 8.6003 1 5 99.0663 8.6003 INE580B14CK9 GRUH FIN 43D 30-Dec-14 99.0486 8.3475 1 100 99.0486 8.3475 INE312H14019 INOX LEISURE 160D 31-Dec-14 98.9624 8.8999 1 30 98.9624 8.8999 INE296A14IH7 BAJAJ FIN 84D 31-Dec-14 99.0201 8.4001 1 25 99.0201 8.4001 INE001A14LH5 HDFC 102D 5-Jan-15 98.8941 8.5035 1 100 98.8941 8.5035 INE481G14212 ULTRATECH CEMENT 60D 13-Jan-15 98.7427 8.4501 1 25 98.7427 8.4501 INE001A14LD4 HDFC 130D 19-Jan-15 98.5899 8.4201 1 100 98.5899 8.4201 INE001A14LI3 HDFC 111D 27-Jan-15 98.3997 8.4801 2 17 98.3997 8.4801 INE704I14130 BARCLAYS INVEST 157D 29-Jan-15 98.3204 8.6601 1 25 98.3204 8.6601 INE978J14AF2 TURQUOISE INVEST 91D 2-Feb-15 98.2374 8.6170 1 100 98.2374 8.6170 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 97.4516 8.2999 1 50 97.4516 8.2999 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 97.5029 8.1999 1 25 97.5029 8.1999 INE094O14209 DAIMLER FIN SERV 365D 26-Mar-15 97.1055 8.4999 1 50 97.1055 8.4999 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 97.0802 8.5099 1 25 97.0802 8.5099 INE404K14851 SHAPOORJI PALLONJI 306D 2-Jun-15 95.1147 9.5649 1 1.1 95.1147 9.5649 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com