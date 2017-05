Nov 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE486A14685 CESC 60D 24-Nov-14 99.9341 8.0231 2 200 99.9341 8.0231 INE233A14DU4 GODREJ INDUSTRIES 91D 24-Nov-14 99.9291 8.6323 1 85 99.9291 8.6323 INE657N14718 EDELWEISS 61D 24-Nov-14 99.9322 8.2546 1 75 99.9322 8.2546 INE306N14CK4 TATA CAP FIN SERV 180D 24-Nov-14 99.9335 8.0962 1 65 99.9335 8.0962 INE202B14BN6 DEWAN HOUSING FIN 91D 25-Nov-14 99.9097 8.2473 2 175 99.9097 8.2473 INE033L14AY3 TATA CAP HOUSING 175D 25-Nov-14 99.9113 8.1011 1 75 99.9113 8.1011 INE020E14EF6 STCI FIN 60D 25-Nov-14 99.9102 8.2016 2 50 99.9102 8.2016 INE481G14196 ULTRATECH CEMENT 60D 25-Nov-14 99.9112 8.1102 1 5 99.9112 8.1102 INE508F14651 RASHTRIYA ISPAT 90D 26-Nov-14 99.8905 8.0023 1 250 99.8905 8.0023 INE043D14HN7 IDFC 217D 26-Nov-14 99.8898 8.0535 2 100 99.8898 8.0535 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.8566 8.7343 2 155 99.8605 8.4981 INE148I14FJ5 INDIABULLS HOUSING 92D 27-Nov-14 99.8646 8.2480 3 100 99.8646 8.2480 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.9261 8.9978 1 100 99.9261 8.9978 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 30D 27-Nov-14 99.8605 8.4981 2 95 99.8605 8.4981 INE804I14IH1 ECL FIN 30D 27-Nov-14 99.8605 8.4981 1 75 99.8605 8.4981 INE851M14BT4 VOLKSWAGEN FIN 49D 27-Nov-14 99.8669 8.1077 1 25 99.8669 8.1077 INE532F14PQ0 EDELWEISS FIN SERV 88D 28-Nov-14 99.8337 8.6858 1 35 99.8337 8.6858 INE691I14BG9 L T INFRAST FIN 39D 28-Nov-14 99.8420 8.2516 1 25 99.8420 8.2516 INE866I14LG6 INDIA INFOLINE FIN 88D 28-Nov-14 99.8369 8.5184 1 5 99.8369 8.5184 INE881J14HE6 SREI EQUIPMENT FIN 88D 28-Nov-14 99.9086 8.3479 1 5 99.9086 8.3479 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 99.8217 8.1495 1 115 99.8217 8.1495 INE205A14AF9 SESA STERLITE 63D 12-Dec-14 99.5972 8.2009 1 5 99.5972 8.2009 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 99.4624 8.2202 1 105 99.4624 8.2202 INE205A14788 SESA STERLITE 180D 15-Dec-14 99.5304 8.2006 1 5 99.5304 8.2006 INE001A14JQ0 HDFC 364D 26-Dec-14 99.2198 8.2004 2 50 99.2198 8.2004 INE121A14KL5 CHOLAMANDALAM 60D 26-Dec-14 99.2819 8.2501 1 5 99.2819 8.2501 INE729N14285 TVS CREDIT SERV 61D 29-Dec-14 99.1126 8.6000 1 5 99.1126 8.6000 INE069I14138 INDIABULLS REAL 69D 29-Jan-15 98.1333 10.5198 1 100 98.1333 10.5198 INE155A14FA6 TATA MOTORS 90D 5-Feb-15 98.2690 8.4598 1 25 98.2690 8.4598 INE001A14KY2 HDFC 179D 6-Feb-15 98.2446 8.4697 1 300 98.2446 8.4697 INE018A14CW7 LARSEN AND TOUBRO 88D 6-Feb-15 98.2466 8.4599 1 75 98.2466 8.4599 INE975G14197 ILFS TRANSPORTATION180D 23-Feb-15 97.3403 10.6097 1 15 97.3403 10.6097 INE404K14851 SHAPOORJI PALLONJI 306D 2-Jun-15 95.3586 9.2050 1 0.2 95.3586 9.2050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com