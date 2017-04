Nov 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523E14KQ3 L T FIN 349D 25-Nov-14 99.9767 8.5065 1 5 99.9767 8.5065 INE043D14HN7 IDFC 217D 26-Nov-14 99.9555 8.1309 3 150 99.9554 8.1431 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.9302 8.4959 7 400 99.9302 8.4983 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 30D 27-Nov-14 99.9303 8.4861 1 45 99.9303 8.4861 INE523E14MQ9 L T FIN 58D 28-Nov-14 99.9102 8.2016 2 360 99.9102 8.2016 INE866I14LG6 INDIA INFOLINE FIN 88D 28-Nov-14 99.9080 8.4027 1 145 99.9080 8.4027 INE580B14CB8 GRUH FIN 52D 28-Nov-14 99.9088 8.3296 1 50 99.9088 8.3296 INE001A14KL9 HDFC 175D 28-Nov-14 99.9102 8.2016 2 35 99.9102 8.2016 INE169A14AV4 COROMANDEL 59D 5-Dec-14 99.7550 8.1495 1 65 99.7550 8.1495 INE205A14AE2 SESA STERLITE 59D 5-Dec-14 99.7550 8.1495 1 25 99.7550 8.1495 INE208A14733 ASHOK LEYLAND 59D 5-Dec-14 99.7758 8.2017 1 25 99.7758 8.2017 INE148I14FX6 INDIABULLS HOUSING 59D 5-Dec-14 99.7677 8.4987 1 5 99.7677 8.4987 INE202B14BO4 DEWAN HOUSING FIN 108D 12-Dec-14 99.5899 8.3502 1 150 99.5899 8.3502 INE071G14716 ICICI HOME FIN 179D 12-Dec-14 99.5881 8.3870 1 50 99.5881 8.3870 INE043D14IA2 IDFC 72D 12-Dec-14 99.6218 8.1510 1 25 99.6218 8.1510 INE036A14993 RELIANCE INFRAST 60D 16-Dec-14 99.4706 9.2504 1 5 99.4706 9.2504 INE205A14812 SESA STERLITE 176D 18-Dec-14 99.4828 8.2504 1 25 99.4828 8.2504 INE036A14AB7 RELIANCE INFRAST 61D 22-Dec-14 99.3204 9.2500 1 5 99.3204 9.2500 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 99.3749 8.1999 1 5 99.3749 8.1999 INE870D14502 NATIONAL FERTILIZERS 58D26-Dec-14 99.2741 8.3403 1 20 99.2741 8.3403 INE481G14204 ULTRATECH CEMENT 48D 29-Dec-14 99.2264 8.3696 1 5 99.2264 8.3696 INE580B14CK9 GRUH FIN 43D 30-Dec-14 99.2000 8.4101 1 25 99.2000 8.4101 INE705L14420 VODAFONE INDIA 365D 22-Jan-15 98.6363 8.5531 1 100 98.6363 8.5531 INE860H14OF7 ADITYA BIRLA FIN 364D 23-Jan-15 98.6478 8.4800 2 50 98.6478 8.4800 INE523E14MN6 L T FIN 145D 4-Feb-15 98.3438 8.5374 1 100 98.3438 8.5374 INE001A14KY2 HDFC 179D 6-Feb-15 98.3118 8.4699 1 200 98.3118 8.4699 INE020E14DA9 STCI FIN 365D 4-Mar-15 97.6327 8.8502 1 25 97.6327 8.8502 INE318A14417 PIDILITE INDUSTRIES 174D16-Mar-15 97.4802 8.5000 1 50 97.4802 8.5000 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 96.5181 8.4951 1 80 96.5181 8.4951 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com