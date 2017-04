Nov 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE126A14BW0 E.I.D. PARRY (INDIA) 70D26-Nov-14 99.9774 8.2509 1 100 99.9774 8.2509 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.9534 8.5085 1 60 99.9534 8.5085 INE043D14HY4 IDFC 58D 28-Nov-14 99.9326 8.2059 4 175 99.9326 8.2059 INE031A14077 HUDCO 51D 28-Nov-14 99.9335 8.0962 1 100 99.9335 8.0962 INE523E14MQ9 L T FIN 58D 28-Nov-14 99.9325 8.2180 1 60 99.9325 8.2180 INE580B14CB8 GRUH FIN 52D 28-Nov-14 99.9310 8.4008 2 50 99.9310 8.4008 INE476M14244 LT HOUSING FIN 38D 28-Nov-14 99.9306 8.4495 1 25 99.9306 8.4495 INE001A14KL9 HDFC 175D 28-Nov-14 99.9551 8.1979 1 20 99.9551 8.1979 INE148I14FV0 INDIABULLS HOUSING 58D 28-Nov-14 99.9543 8.3441 1 5 99.9543 8.3441 INE881J14HE6 SREI EQUIPMENT FIN 88D 28-Nov-14 99.9551 8.1979 1 5 99.9551 8.1979 INE033L14BM6 TATA CAP HOUSING FIN61D 1-Dec-14 99.8892 8.0974 1 10 99.8892 8.0974 INE245A14149 THE TATA POWER 175D 2-Dec-14 99.8430 8.1993 1 100 99.8430 8.1993 INE155A14EB7 TATA MOTORS 181D 4-Dec-14 99.7919 8.4572 1 15 99.7919 8.4572 INE881J14HM9 SREI EQUIPMENT FIN 59D 5-Dec-14 99.7859 8.7016 1 5 99.7859 8.7016 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.7030 8.3637 2 50 99.7030 8.3637 INE043D14IA2 IDFC 72D 12-Dec-14 99.6195 8.2008 1 50 99.6195 8.2008 INE205A14788 SESA STERLITE 180D 15-Dec-14 99.5485 8.2772 2 205 99.5527 8.1999 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 99.5500 8.2496 1 105 99.5500 8.2496 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 99.4186 8.2097 2 50 99.4179 8.2196 INE729N14319 TVS CREDIT SERV 32D 26-Dec-14 99.2665 8.7002 1 50 99.2665 8.7002 INE205A14AJ1 SESA STERLITE 58D 26-Dec-14 99.3265 8.2498 1 25 99.3265 8.2498 INE110L14100 RELIANCE JIO 60D 26-Dec-14 99.3265 8.2498 1 25 99.3265 8.2498 INE860H14QU1 ADITYA BIRLA FIN 62D 29-Dec-14 99.2215 8.4230 1 65 99.2215 8.4230 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 98.8691 8.3500 1 25 98.8691 8.3500 INE975F14DI4 KOTAK MAH 184D 13-Feb-15 98.1457 8.6201 1 25 98.1457 8.6201 INE749A14DE3 JINDAL STEEL POWER 158D 24-Feb-15 97.5071 10.2546 2 100 97.5071 10.2546 INE202B14BS5 DEWAN HOUSING FIN 176D 13-Mar-15 97.4482 8.8500 2 115 97.4482 8.8500 INE013A14PX8 RELIANCE CAP 365D 20-Mar-15 97.3171 8.7500 1 25 97.3171 8.7500 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 97.2374 8.5000 5 175 97.2374 8.5000 INE404K14851 SHAPOORJI PALLONJI 306D 2-Jun-15 95.4481 9.2099 1 0.3 95.4481 9.2099 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com