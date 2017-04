Nov 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE306N14DE5 TATA CAP FIN SERV 91D 27-Nov-14 99.9775 8.2143 1 50 99.9775 8.2143 INE804I14IH1 ECL FIN 30D 27-Nov-14 99.9768 8.4700 1 50 99.9768 8.4700 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 30D 27-Nov-14 99.9768 8.4700 1 20 99.9768 8.4700 INE001A14KL9 HDFC 175D 28-Nov-14 99.9553 8.1541 2 250 99.9554 8.1431 INE774D14GZ3 MAH MAH FIN SERV 71D 28-Nov-14 99.9551 8.1979 1 200 99.9551 8.1979 INE523E14MQ9 L T FIN 58D 28-Nov-14 99.9543 8.3441 3 190 99.9540 8.3989 INE148I14FV0 INDIABULLS HSG 58D 28-Nov-14 99.9545 8.3075 1 50 99.9545 8.3075 INE043D14HY4 IDFC 58D 28-Nov-14 99.9551 8.1979 2 50 99.9551 8.1979 INE476M14244 LT HOUSING FIN 38D 28-Nov-14 99.9547 8.2710 1 50 99.9547 8.2710 INE851M14BS6 VOLKSWAGEN FIN 52D 28-Nov-14 99.9551 8.1979 1 50 99.9551 8.1979 INE580B14CB8 GRUH FIN 52D 28-Nov-14 99.9548 8.2527 1 25 99.9548 8.2527 INE975F14CY3 KOTAK MAH INV 161D 28-Nov-14 99.9548 8.2527 1 25 99.9548 8.2527 INE572E14379 PNB HOUSING FIN 61D 1-Dec-14 99.8830 8.5510 1 200 99.8830 8.5510 INE759E14AF7 LT FINCORP 62D 1-Dec-14 99.8824 8.5949 1 7 99.8824 8.5949 INE033L14BM6 TATA CAP HOUSING FIN 61D 1-Dec-14 99.8892 8.0974 1 5 99.8892 8.0974 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 99.8661 8.1592 5 540 99.8660 8.1626 INE580B14CI3 GRUH FIN 56D 3-Dec-14 99.8430 8.1993 1 125 99.8430 8.1993 INE114A14BH7 SAIL 59D 5-Dec-14 99.8228 8.0991 1 25 99.8228 8.0991 INE775A14681 MOTHERSON SUMI 58D 5-Dec-14 99.7919 8.4572 1 12 99.7919 8.4572 INE560K14074 PTC INDIA FIN SERV 59D 5-Dec-14 99.8162 8.4013 1 5 99.8162 8.4013 INE306N14DJ4 TATA CAP FIN SERV 65D 5-Dec-14 99.8184 8.3006 1 5 99.8184 8.3006 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.7292 8.2606 2 53 99.7259 8.3601 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.7559 8.1195 1 25 99.7559 8.1195 INE860H14QR7 ADITYA BIRLA FIN 60D 8-Dec-14 99.7246 8.3999 1 25 99.7246 8.3999 INE511C14LO5 MAGMA FINCORP 60D 8-Dec-14 99.7475 8.3996 1 5 99.7475 8.3996 INE036A14985 RELIANCE INFRAST 60D 9-Dec-14 99.7050 8.9995 1 5 99.7050 8.9995 INE140A14FO9 PIRAMAL ENTERPRISES 58D 11-Dec-14 99.6553 8.4167 1 30 99.6553 8.4167 INE148I14FP2 INDIABULLS HSG FIN 85D 12-Dec-14 99.6331 8.4007 1 5 99.6331 8.4007 INE657N14767 EDELWEISS COM. SERV 59D 19-Dec-14 99.5022 8.3003 1 5 99.5022 8.3003 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 99.4158 8.2495 1 10 99.4158 8.2495 INE001A14LG7 HDFC 91D 23-Dec-14 99.4007 8.1505 1 25 99.4007 8.1505 INE694L14780 TALWANDI SABO POWER 92D 24-Dec-14 99.3883 8.3202 1 5 99.3883 8.3202 INE481G14204 ULTRATECH CEMENT 48D 29-Dec-14 99.2819 8.2501 1 5 99.2819 8.2501 INE580B14CK9 GRUH FIN 43D 30-Dec-14 99.2236 8.4001 1 25 99.2236 8.4001 INE001A14KZ9 HDFC 177D 4-Feb-15 98.4072 8.4397 2 175 98.4072 8.4397 INE001A14KY2 HDFC 179D 6-Feb-15 98.3624 8.4399 1 100 98.3624 8.4399 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 98.1157 8.3450 1 50 98.1157 8.3450 INE001A14LF9 HDFC 173D 4-Mar-15 97.7713 8.4900 1 135 97.7713 8.4900 INE148I14GD6 INDIABULLS HSG FIN 136D 12-Mar-15 97.5081 8.7999 1 25 97.5081 8.7999 INE514E14HE4 EXIM 147D 17-Mar-15 97.5207 8.3600 2 50 97.5207 8.3600 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 95.9561 8.7400 2 75 95.9472 8.7600 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 92.3746 8.8100 1 40 92.3746 8.8100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com