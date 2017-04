Nov 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691I14BG9 L T INFRAST FIN 39D 28-Nov-14 99.9772 8.3395 2 700 99.9773 8.2874 INE019A14346 JSW STEEL 28D 28-Nov-14 99.9770 8.3969 1 500 99.9770 8.3969 INE306N14DO4 TATA CAP FIN SERV 28D 28-Nov-14 99.9771 8.3604 1 100 99.9771 8.3604 INE031A14077 HUDCO 51D 28-Nov-14 99.9775 8.2143 1 100 99.9775 8.2143 INE523E14MQ9 L T FIN 58D 28-Nov-14 99.9774 8.2509 1 5 99.9774 8.2509 INE033L14BM6 TATA CAP HOUSING FIN 61D 1-Dec-14 99.9114 8.0919 1 5 99.9114 8.0919 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 99.8878 8.1998 2 395 99.8878 8.1998 INE774D14GT6 MAH MAH FIN SERV 90D 2-Dec-14 99.8869 8.2643 2 110 99.8871 8.2510 INE019A14288 JSW STEEL 88D 2-Dec-14 99.8878 8.1998 1 100 99.8878 8.1998 INE114A14BH7 SAIL 59D 5-Dec-14 99.8223 8.1220 4 475 99.8223 8.1220 INE148I14FX6 INDIABULLS HOUSING 59D 5-Dec-14 99.8184 8.3006 1 250 99.8184 8.3006 INE775A14681 MOTHERSON SUMI 58D 5-Dec-14 99.8150 8.4563 1 38 99.8150 8.4563 INE069A14FC5 ADITYA BIRLA NUVO 68D 8-Dec-14 99.7786 8.0990 1 25 99.7786 8.0990 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.7790 8.0831 3 15 99.7786 8.0990 INE891D14IT4 REDINGTON INDIA 61D 8-Dec-14 99.7758 8.2017 1 5 99.7758 8.2017 INE069A14FD3 ADITYA BIRLA NUVO 63D 9-Dec-14 99.7225 8.4641 1 10 99.7225 8.4641 INE891D14IU2 REDINGTON INDIA 60D 9-Dec-14 99.7535 8.1995 1 5 99.7535 8.1995 INE140A14FO9 PIRAMAL ENTERPRISES 58D 11-Dec-14 99.6783 8.4142 1 60 99.6783 8.4142 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 99.6242 8.0998 3 15 99.6265 8.0493 INE036A14993 RELIANCE INFRAST 60D 16-Dec-14 99.5703 8.7510 1 5 99.5703 8.7510 INE860H14QT3 ADITYA BIRLA FIN 59D 19-Dec-14 99.5022 8.3003 1 30 99.5022 8.3003 INE036A14AB7 RELIANCE INFRAST 61D 22-Dec-14 99.4279 8.7508 1 5 99.4279 8.7508 INE774D14GY6 MAH MAH FIN SERV 91D 23-Dec-14 99.4108 8.3205 1 200 99.4108 8.3205 INE870D14502 NATIONAL FERTILIZERS 58D26-Dec-14 99.3673 8.3002 1 5 99.3673 8.3002 INE860H14QU1 ADITYA BIRLA FIN 62D 29-Dec-14 99.2733 8.3496 1 200 99.2733 8.3496 INE580B14CK9 GRUH FIN 43D 30-Dec-14 99.2465 8.3974 1 25 99.2465 8.3974 INE114A14BI5 SAIL 50D 30-Dec-14 99.2819 8.2501 1 25 99.2819 8.2501 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.2144 8.5004 6 925 99.2144 8.5004 INE531F14BH1 EDELWEISS SECURITIES 34D31-Dec-14 99.2144 8.5004 3 250 99.2144 8.5004 INE804I14IN9 ECL FIN 34D 31-Dec-14 99.2144 8.5004 3 170 99.2144 8.5004 INE531F14BH1 EDELWEISS SECURITIES 34D31-Dec-14 99.2375 8.4985 1 50 99.2375 8.4985 INE514E14HH7 EXIM 58D 31-Dec-14 99.2819 8.0001 1 5 99.2819 8.0001 INE001A14LH5 HDFC 102D 5-Jan-15 99.1331 8.3996 1 25 99.1331 8.3996 INE001A14LE2 HDFC 119D 9-Jan-15 99.0427 8.3998 1 25 99.0427 8.3998 INE916D14RP8 KOTAK MAH PRIME 363D 15-Jan-15 98.8455 8.7003 1 5 98.8455 8.7003 INE055A14BV3 CENTURY TEXTILES 88D 23-Jan-15 98.7276 8.4002 1 5 98.7276 8.4002 INE001A14KZ9 HDFC 177D 4-Feb-15 98.4556 8.4198 1 100 98.4556 8.4198 INE001A14LJ1 HDFC 128D 13-Feb-15 98.2547 8.4201 1 250 98.2547 8.4201 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 98.1300 8.3802 2 650 98.1300 8.3802 INE014N14258 NATIONAL COOPERATIVE 23-Feb-15 97.9942 8.4898 2 50 97.9942 8.4898 INE245A14164 THE TATA POWER 175D 26-Feb-15 97.9248 8.5000 1 25 97.9248 8.5000 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 97.2892 8.4751 5 175 97.2892 8.4751 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 97.3035 8.5000 2 50 97.3035 8.5000 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 95.9472 8.7600 1 25 95.9472 8.7600 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 92.3426 8.8501 1 50 92.3426 8.8501 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 92.3633 8.8500 1 50 92.3633 8.8500 INE245A14180 THE TATA POWER 358D 11-Nov-15 92.2388 8.8000 1 25 92.2388 8.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com