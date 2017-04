Nov 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE572E14379 PNB HOUSING FIN 61D 1-Dec-14 99.9281 8.7541 1 150 99.9281 8.7541 INE759E14AF7 LT FINCORP 62D 1-Dec-14 99.9302 8.4983 2 50 99.9302 8.4983 INE033L14BM6 TATA CAP HOUSING FIN 61D 1-Dec-14 99.9326 8.2059 1 15 99.9326 8.2059 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 99.9091 8.3022 1 100 99.9091 8.3022 INE126A14BU4 E.I.D. PARRY (INDIA) 83D 2-Dec-14 99.9091 8.3022 1 100 99.9091 8.3022 INE580B14CI3 GRUH FIN 56D 3-Dec-14 99.8843 8.4559 1 20 99.8843 8.4559 INE463A14DL6 BERGER PAINTS INDIA 30D 3-Dec-14 99.8856 8.3608 1 13 99.8856 8.3608 INE306N14CO6 TATA CAP FIN SERV 182D 4-Dec-14 99.8628 8.3578 1 50 99.8628 8.3578 INE296A14IG9 BAJAJ FIN 65D 5-Dec-14 99.8398 8.3667 1 415 99.8398 8.3667 INE043D14HZ1 IDFC 65D 5-Dec-14 99.8411 8.2987 4 350 99.8411 8.2987 INE580B14CD4 GRUH FIN 59D 5-Dec-14 99.8419 8.2545 2 225 99.8411 8.2987 INE114A14BH7 SAIL 59D 5-Dec-14 99.8439 8.1522 1 100 99.8439 8.1522 INE978J14997 TURQUOISE 59D 5-Dec-14 99.8356 8.5864 1 75 99.8356 8.5864 INE069A14FC5 ADITYA BIRLA NUVO 68D 8-Dec-14 99.7731 8.3007 3 450 99.7731 8.3007 INE774D14GW0 MAH MAH FIN SERV 90D 8-Dec-14 99.7702 8.4070 1 150 99.7702 8.4070 INE018A14CT3 LARSEN AND TOUBRO 60D 8-Dec-14 99.7745 8.2494 1 100 99.7745 8.2494 INE657N14627 EDELWEISS 90D 8-Dec-14 99.8353 8.6021 1 75 99.8353 8.6021 INE702C14012 APL APOLLO TUBES 61D 8-Dec-14 99.7322 9.8009 1 25 99.7322 9.8009 INE860H14QR7 ADITYA BIRLA FIN 60D 8-Dec-14 99.7690 8.4510 1 20 99.7690 8.4510 INE069A14FD3 ADITYA BIRLA NUVO 63D 9-Dec-14 99.7505 8.2996 2 125 99.7505 8.2996 INE667F14986 SUNDARAM BNP 365D 9-Dec-14 99.7441 8.5130 1 15 99.7441 8.5130 INE001A14LC6 HDFC 101D 11-Dec-14 99.7053 8.2987 3 500 99.7053 8.2987 INE835P14129 RELIGARE COMTRADE 20D 11-Dec-14 99.7404 9.5000 1 40 99.7404 9.5000 INE018A14CK2 LARSEN AND TOUBRO 106D 12-Dec-14 99.6849 8.2411 1 25 99.6849 8.2411 INE866I14LS1 INDIA INFOLINE FIN 60D 12-Dec-14 99.7505 8.2996 1 5 99.7505 8.2996 INE010A14048 PRISM CEMENT 58D 13-Dec-14 99.6032 9.6939 1 25 99.6032 9.6939 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 99.6175 8.2440 2 205 99.6175 8.2440 INE010A14055 PRISM CEMENT 60D 15-Dec-14 99.5506 9.6924 1 25 99.5506 9.6924 INE138A14062 PENINSULA LAND 61D 17-Dec-14 99.3973 11.6484 1 25 99.3973 11.6484 INE205A14812 SESA STERLITE 176D 18-Dec-14 99.5404 8.4264 1 125 99.5404 8.4264 INE835P14079 RELIGARE COMTRADE 91D 18-Dec-14 99.3468 12.0000 1 100 99.3468 12.0000 INE514E14GZ1 EXIM 91D 19-Dec-14 99.5333 8.1497 1 100 99.5333 8.1497 INE657K14AZ8 RHC HOLDING PRIVATE 60D 19-Dec-14 99.3763 10.9085 1 100 99.3763 10.9085 INE036A14AA9 RELIANCE INFRAST 60D 19-Dec-14 99.5703 8.7510 1 5 99.5703 8.7510 INE043D14ID6 IDFC 30D 19-Dec-14 99.6021 8.1008 1 5 99.6021 8.1008 INE881J14HL1 SREI EQUIPMENT FIN 91D 23-Dec-14 99.5022 8.3003 1 5 99.5022 8.3003 INE121A14KL5 CHOLAMANDALAM 60D 26-Dec-14 99.3711 8.2500 1 5 99.3711 8.2500 INE523E14MW7 L T FIN 54D 29-Dec-14 99.2945 8.3657 1 195 99.2945 8.3657 INE532F14QC8 EDELWEISS FIN SERV 48D 29-Dec-14 99.3446 8.6000 1 100 99.3446 8.6000 INE657N14809 EDELWEISS 60D 29-Dec-14 99.3446 8.6000 1 100 99.3446 8.6000 INE657N14825 EDELWEISS 53D 30-Dec-14 99.3025 8.8405 1 100 99.3025 8.8405 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.2375 8.4985 4 485 99.2375 8.4985 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.3068 8.4928 2 375 99.3068 8.4928 INE531F14BH1 EDELWEISS SECURITIES 34D31-Dec-14 99.3068 8.4922 2 200 99.3068 8.4928 INE804I14IN9 ECL FIN 34D 31-Dec-14 99.2375 8.4985 2 175 99.2375 8.4985 INE296A14IH7 BAJAJ FIN 84D 31-Dec-14 99.2472 8.3898 3 125 99.2507 8.3503 INE138A14070 PENINSULA LAND 63D 5-Jan-15 98.7799 11.8641 1 25 98.7799 11.8641 INE834O14281 MAGMA ITL FIN 60D 6-Jan-15 99.0316 9.1519 2 15 99.0316 9.1519 INE193E14325 BAJAJ ELECTRICALS 91D 8-Jan-15 99.0707 9.0099 1 25 99.0707 9.0099 INE001A14LE2 HDFC 119D 9-Jan-15 99.1000 8.4996 1 25 99.1000 8.4996 INE977J14BL0 TRAPTI TRADING 84D 9-Jan-15 99.0128 8.6648 1 15 99.0128 8.6648 INE010A14063 PRISM CEMENT 52D 16-Jan-15 98.7025 9.7921 1 25 98.7025 9.7921 INE657N14882 EDELWEISS 59D 22-Jan-15 98.7479 8.9002 1 225 98.7479 8.9002 INE523H14QD1 JM FIN PRODUCTS 125D 22-Jan-15 98.7148 8.6401 1 50 98.7148 8.6401 INE001A14LW4 HDFC 57D 23-Jan-15 98.7294 8.3882 1 125 98.7294 8.3882 INE010A14071 PRISM CEMENT 57D 23-Jan-15 98.5191 9.7974 1 25 98.5191 9.7974 INE523E14MG0 L T FIN 161D 30-Jan-15 98.6284 8.4599 1 50 98.6284 8.4599 INE059B14EK0 SIMPLEX INFRASTS 91D 9-Feb-15 97.7565 11.4749 1 30 97.7565 11.4749 INE523E14MP1 L T FIN 154D 27-Feb-15 97.9248 8.5000 1 100 97.9248 8.5000 INE306N14DG0 TATA CAP FIN SERV 155D 27-Feb-15 97.9248 8.5000 1 50 97.9248 8.5000 INE101I14790 AFCONS INFRAST 365D 24-Mar-15 97.3095 8.6999 1 25 97.3095 8.6999 INE101I14824 AFCONS INFRAST 331D 25-Mar-15 97.2869 8.7000 1 25 97.2869 8.7000 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 96.5799 8.5600 3 150 96.5876 8.5399 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 92.4254 8.8500 1 10 92.4254 8.8500 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 92.3633 8.8500 1 5.5 92.3633 8.8500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 