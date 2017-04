Dec 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE774D14GT6 MAH MAH FIN SERV 90D 2-Dec-14 99.9775 8.2143 1 70 99.9775 8.2143 INE013A14SI3 RELIANCE CAP 90D 2-Dec-14 99.9775 8.2143 1 50 99.9775 8.2143 INE101I14923 AFCONS INFRAST 85D 2-Dec-14 99.9778 8.1048 1 40 99.9778 8.1048 INE114A14BH7 SAIL 59D 5-Dec-14 99.9102 8.2016 6 675 99.9102 8.2016 INE296A14IG9 BAJAJ FIN 65D 5-Dec-14 99.9092 8.2909 9 563 99.9091 8.3022 INE085A14719 CHAMBAL FERTILISERS 59D 5-Dec-14 99.9102 8.2016 3 150 99.9102 8.2016 INE660A14KG2 SUNDARAM FIN 364D 5-Dec-14 99.9069 8.5033 1 100 99.9069 8.5033 INE498L14380 L T FIN HOLDINGS 77D 5-Dec-14 99.9069 8.5033 1 100 99.9069 8.5033 INE849D14EH6 ICICI SEC PD 59D 5-Dec-14 99.9069 8.5033 1 100 99.9069 8.5033 INE851M14BR8 VOLKSWAGEN FIN 59D 5-Dec-14 99.9080 8.4027 1 100 99.9080 8.4027 INE018A14CS5 LARSEN AND TOUBRO 59D 5-Dec-14 99.9113 8.1011 1 75 99.9113 8.1011 INE043D14HZ1 IDFC 65D 5-Dec-14 99.9102 8.2016 1 50 99.9102 8.2016 INE912E14EZ2 SBI GLOBAL FACTORS 59D 5-Dec-14 99.9091 8.3022 1 40 99.9091 8.3022 INE694L14756 TALWANDI SABO 88D 5-Dec-14 99.9091 8.3022 1 40 99.9091 8.3022 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.8430 8.1993 2 250 99.8430 8.1993 INE657N14627 EDELWEIS 90D 8-Dec-14 99.8354 8.5969 1 75 99.8354 8.5969 INE477A14064 CANFIN HOMES 83D 8-Dec-14 99.8411 8.2987 1 32 99.8411 8.2987 INE069A14FC5 ADITYA BIRLA NUVO 68D 8-Dec-14 99.8412 8.2935 1 15 99.8412 8.2935 INE069A14FD3 ADITYA BIRLA NUVO 63D 9-Dec-14 99.8150 8.4563 1 5 99.8150 8.4563 INE036A14985 RELIANCE INFRAST 60D 9-Dec-14 99.8373 8.4975 1 5 99.8373 8.4975 INE233A14DX8 GODREJ INDUSTRIES 90D 9-Dec-14 99.8430 8.1993 1 5 99.8430 8.1993 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 99.6865 8.1991 2 300 99.6865 8.1991 INE414G14CA1 MUTHOOT FIN 60D 15-Dec-14 99.6680 8.6845 1 15 99.6680 8.6845 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 99.7088 8.1999 1 5 99.7088 8.1999 INE121A14KK7 CHOLAMANDALAM 60D 19-Dec-14 99.5948 8.2500 1 75 99.5948 8.2500 INE759E14711 LT FINCORP 361D 19-Dec-14 99.5948 8.2500 1 50 99.5948 8.2500 INE036A14AB7 RELIANCE INFRAST 61D 22-Dec-14 99.4994 8.7447 1 10 99.4994 8.7447 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 99.5428 7.9831 1 5 99.5428 7.9831 INE657K14AT1 RHC HOLDING PRIVATE 90D 24-Dec-14 99.2930 11.2997 1 50 99.2930 11.2997 INE013A14RY2 RELIANCE CAP 141D 24-Dec-14 99.4828 8.2504 1 25 99.4828 8.2504 INE958G14OI5 RELIGARE FINVEST 54D 24-Dec-14 99.4423 8.9001 1 5 99.4423 8.9001 INE148I14GE4 INDIABULLS HOUSING 65D 26-Dec-14 99.4255 8.4362 1 5.6 99.4255 8.4362 INE205A14AJ1 SESA STERLITE 58D 26-Dec-14 99.4388 8.2398 1 2 99.4388 8.2398 INE657N14809 EDELWEISS 60D 29-Dec-14 99.3422 8.6321 2 116.8 99.3271 8.8312 INE532F14QC8 EDELWEISS FIN SERV 48D 29-Dec-14 99.3447 8.5987 1 100 99.3447 8.5987 INE657N14825 EDELWEISS 53D 30-Dec-14 99.3026 8.8393 1 100 99.3026 8.8393 INE881J14HQ0 SREI EQUIPMENT FIN 60D 30-Dec-14 99.3198 8.6198 1 25 99.3198 8.6198 INE531F14BH1 EDELWEISS SECURITIES 34D31-Dec-14 99.3062 8.5002 2 295 99.3062 8.5002 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.3062 8.5002 3 200 99.3062 8.5002 INE804I14IN9 ECL FIN 34D 31-Dec-14 99.3062 8.5002 1 25 99.3062 8.5002 INE140A14FP6 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 16-Jan-15 98.9506 8.4151 1 125 98.9506 8.4151 INE860H14QW7 ADITYA BIRLA FIN 80D 19-Jan-15 98.8759 8.4686 1 75 98.8759 8.4686 INE055A14BY7 CENTURY TEXTILE 60D 20-Jan-15 98.8540 8.4628 1 75 98.8540 8.4628 INE647O14147 PANTALOONS FASHION60D 20-Jan-15 98.8447 8.5323 1 30 98.8447 8.5323 INE657N14882 EDELWEISS 59D 22-Jan-15 98.7480 8.8995 1 225 98.7480 8.8995 INE205A14AQ6 SESA STERLITE 59D 22-Jan-15 98.7922 8.7497 1 5 98.7922 8.7497 INE860H14QZ0 ADITYA BIRLA FIN 63D 27-Jan-15 98.6947 8.4690 1 100 98.6947 8.4690 INE647O14162 PANTALOONS FASHION 60D 27-Jan-15 98.6824 8.5499 1 10 98.6824 8.5499 INE523E14MG0 L T FIN 161D 30-Jan-15 98.6284 8.4599 1 200 98.6284 8.4599 INE445L14050 NABHA POWER 90D 16-Feb-15 98.2415 8.4850 1 25 98.2415 8.4850 INE303A14674 DIC INDIA 91D 16-Feb-15 98.1642 8.8649 1 20 98.1642 8.8649 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 98.2248 8.3501 2 50 98.2248 8.3501 INE749A14DF0 JINDAL STEEL POWER 161D 27-Feb-15 97.5890 10.2472 2 100 97.5890 10.2472 INE705L14453 VODAFONE INDIA 365D 28-Feb-15 97.9549 8.5623 1 50 97.9549 8.5623 INE749A14DG8 JINDAL STEEL POWER 237D 14-May-15 95.5419 10.3850 1 100 95.5419 10.3850 INE155A14EH4 TATA MOTORS 356D 30-Jun-15 95.2592 8.6500 3 100 95.2592 8.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com