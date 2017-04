Dec 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE463A14DL6 BERGER PAINTS INDIA 30D 3-Dec-14 99.9771 8.3604 1 13 99.9771 8.3604 INE296A14IG9 BAJAJ FIN 65D 5-Dec-14 99.9311 8.3860 5 318 99.9319 8.2911 INE114A14BH7 SAIL 59D 5-Dec-14 99.9326 8.2059 4 300 99.9326 8.2059 INE085A14719 CHAMBAL FERTILISERS 59D 5-Dec-14 99.9326 8.2089 4 200 99.9326 8.2059 INE775A14681 MOTHERSON SUMI 58D 5-Dec-14 99.9306 8.4495 1 50 99.9306 8.4495 INE866I14LQ5 INDIA INFOLINE FIN 59D 5-Dec-14 99.9290 8.6445 1 25 99.9290 8.6445 INE866I14LQ5 INDIA INFOLINE FIN 59D 5-Dec-14 99.9548 8.2527 1 10 99.9548 8.2527 INE804I14GW4 ECL FIN 270D 5-Dec-14 99.9540 8.3989 1 5 99.9540 8.3989 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.8654 8.1992 2 340 99.8654 8.1992 INE069A14FC5 ADITYA BIRLA NUVO 68D 8-Dec-14 99.8654 8.1992 1 25 99.8654 8.1992 INE702C14012 APL APOLLO TUBES 61D 8-Dec-14 99.8393 9.7917 1 25 99.8393 9.7917 INE033L14BL8 TATA CAP HOUSING FIN 68D 8-Dec-14 99.8881 8.1779 1 25 99.8881 8.1779 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.8892 8.0974 1 25 99.8892 8.0974 INE148I14GA2 INDIABULLS HOUSING 61D 9-Dec-14 99.8411 8.2987 1 35 99.8411 8.2987 INE514E14FI9 EXIM 364D 10-Dec-14 99.8213 8.1678 1 75 99.8213 8.1678 INE523H14NG1 JM FIN PRODUCTS 308D 10-Dec-14 99.8162 8.4013 1 50 99.8162 8.4013 INE001A14LC6 HDFC 101D 11-Dec-14 99.8130 8.5479 1 25 99.8130 8.5479 INE043D14IA2 IDFC 72D 12-Dec-14 99.7758 8.2017 2 175 99.7758 8.2017 INE010A14048 PRISM CEMENT 58D 13-Dec-14 99.7091 9.6808 1 25 99.7091 9.6808 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 99.7306 8.2163 2 290 99.7311 8.2011 INE010A14055 PRISM CEMENT 60D 15-Dec-14 99.6563 9.6833 1 25 99.6563 9.6833 INE138A14062 PENINSULA LAND 61D 17-Dec-14 99.5240 11.6381 1 25 99.5240 11.6381 INE233A14DZ3 GODREJ INDUSTRIES 90D 22-Dec-14 99.5530 8.1944 1 45 99.5530 8.1944 INE202B14BU1 DEWAN HOUSING FIN 91D 23-Dec-14 99.5162 8.4498 1 40 99.5162 8.4498 INE178A14662 CHENNAI PETROLEUM 35D 26-Dec-14 99.4625 8.2187 1 25 99.4625 8.2187 INE018A14CU1 LARSEN AND TOUBRO 70D 26-Dec-14 99.4806 8.2857 1 5 99.4806 8.2857 INE945G14DS4 RELIGARE SECURITIES 60D 29-Dec-14 99.3081 9.4186 1 15 99.3081 9.4186 INE657N14809 EDELWEISS 60D 29-Dec-14 99.3911 8.6004 1 5 99.3911 8.6004 INE532F14QE4 EDELWEISS FIN SERV 48D 30-Dec-14 99.3408 8.6502 1 25 99.3408 8.6502 INE958G14OG9 RELIGARE FINVEST 61D 30-Dec-14 99.3752 8.4995 1 5 99.3752 8.4995 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.3254 8.5484 6 620 99.3292 8.4998 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.3526 8.4939 2 150 99.3527 8.4930 INE866I14MC3 INDIA INFOLINE FIN 40D 31-Dec-14 99.3229 8.5802 1 100 99.3229 8.5802 INE872A14GN7 SREI INFRAST FIN 30D 31-Dec-14 99.1885 10.2973 1 29 99.1885 10.2973 INE008I14BM4 COX AND KINGS 60D 2-Jan-15 99.1234 10.4125 1 10 99.1234 10.4125 INE138A14070 PENINSULA LAND 63D 5-Jan-15 98.9083 11.8491 1 25 98.9083 11.8491 INE834O14281 MAGMA ITL FIN 60D 6-Jan-15 99.1309 9.1429 1 10 99.1309 9.1429 INE193E14325 BAJAJ ELECTRICALS 91D 8-Jan-15 99.1221 8.9798 1 25 99.1221 8.9798 INE010A14063 PRISM CEMENT 52D 16-Jan-15 98.8083 9.7826 1 25 98.8083 9.7826 INE001A14LD4 HDFC 130D 19-Jan-15 98.9138 8.3503 1 25 98.9138 8.3503 INE975G14254 ILFS TRANSPORTATION 61D 21-Jan-15 98.6553 9.9501 1 25 98.6553 9.9501 INE958G14OP0 RELIGARE FINVEST 60D 23-Jan-15 98.7833 8.6455 1 50 98.7833 8.6455 INE010A14071 PRISM CEMENT 57D 23-Jan-15 98.6242 9.7918 1 25 98.6242 9.7918 INE523E14MG0 L T FIN 161D 30-Jan-15 98.6604 8.3999 1 100 98.6604 8.3999 INE018A14CW7 LARSEN AND TOUBRO 88D 6-Feb-15 98.5108 8.3602 2 125 98.5108 8.3602 INE660N14258 S. D. CORPORATION 166D 24-Feb-15 97.9366 9.1549 1 8 97.9366 9.1549 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 96.7118 8.5000 1 25 96.7118 8.5000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com