Dec 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14LQ5 INDIA INFOLINE FIN 59D 5-Dec-14 99.9767 8.5065 3 125 99.9767 8.5065 INE860H14QL0 ADITYA BIRLA FIN 86D 5-Dec-14 99.9770 8.3969 1 75 99.9770 8.3969 INE296A14IG9 BAJAJ FIN 65D 5-Dec-14 99.9770 8.3969 1 50 99.9770 8.3969 INE667F14960 SUNDARAM BNP 365D 5-Dec-14 99.9770 8.3969 1 25 99.9770 8.3969 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.9104 8.1860 2 175 99.9103 8.1925 INE774D14GW0 MAH MAH FIN SERV 90D 8-Dec-14 99.9113 8.1011 1 100 99.9113 8.1011 INE511C14LO5 MAGMA FINCORP 60D 8-Dec-14 99.9086 8.3479 1 70 99.9086 8.3479 INE860H14QR7 ADITYA BIRLA FIN 60D 8-Dec-14 99.9102 8.2016 1 15 99.9102 8.2016 INE043D14HV0 IDFC 112D 10-Dec-14 99.8885 8.1486 1 25 99.8885 8.1486 INE261F14673 NABARD 72D 11-Dec-14 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE866I14LS1 INDIA INFOLINE FIN 60D 12-Dec-14 99.8184 8.3006 1 145 99.8184 8.3006 INE020E14EH2 STCI FIN 59D 12-Dec-14 99.8195 8.2502 2 50 99.8195 8.2502 INE486A14693 CESC 63D 12-Dec-14 99.8420 8.2516 1 25 99.8420 8.2516 INE205A14788 SESA STERLITE 180D 15-Dec-14 99.7488 8.3563 1 100 99.7488 8.3563 INE373A14362 BASF INDIA 91D 17-Dec-14 99.7305 8.2200 1 70 99.7305 8.2200 INE205A14812 SESA STERLITE 176D 18-Dec-14 99.6783 8.4142 1 35 99.6783 8.4142 INE532F14QQ8 EDELWEISS FIN SERV 15D 18-Dec-14 99.7088 8.1999 1 5 99.7088 8.1999 INE373A14370 BASF INDIA 91D 19-Dec-14 99.6857 8.2200 1 80 99.6857 8.2200 INE036A14AA9 RELIANCE INFRAST 60D 19-Dec-14 99.6419 8.7451 1 1.5 99.6419 8.7451 INE001A14KR6 HDFC 182D 22-Dec-14 99.5861 8.4279 1 25 99.5861 8.4279 INE077E14759 ESSEL MINING 270D 22-Dec-14 99.6126 8.3501 1 24 99.6126 8.3501 INE179J14BO7 BIRLA TMT HOLDINGS 88D 26-Dec-14 99.4873 8.5500 1 25 99.4873 8.5500 INE514E14HA2 EXIM 91D 26-Dec-14 99.5333 8.1497 1 25 99.5333 8.1497 INE476M14251 LT HOUSING FIN 42D 29-Dec-14 99.4317 8.3446 1 100 99.4317 8.3446 INE532F14QC8 EDELWEISS FIN SERV 48D 29-Dec-14 99.4145 8.5986 1 100 99.4145 8.5986 INE657N14809 EDELWEISS 60D 29-Dec-14 99.4145 8.5986 1 100 99.4145 8.5986 INE511C14LQ0 MAGMA FINCORP 70D 29-Dec-14 99.4191 8.5307 1 25 99.4191 8.5307 INE522D14CV4 MANAPPURAM FIN 28D 29-Dec-14 99.4083 8.6902 1 5 99.4083 8.6902 INE580B14CK9 GRUH FIN 43D 30-Dec-14 99.4063 8.3844 1 50 99.4063 8.3844 INE331A14840 THE RAMCO CEMENTS 55D 30-Dec-14 99.4279 8.4007 1 25 99.4279 8.4007 INE852K14133 RELIGARE HOUSING 61D 30-Dec-14 99.3579 9.0723 1 5 99.3579 9.0723 INE296A14IH7 BAJAJ FIN 84D 31-Dec-14 99.4122 8.3006 1 25 99.4122 8.3006 INE514E14HH7 EXIM 58D 31-Dec-14 99.4200 8.1898 1 5 99.4200 8.1898 INE481G14212 ULTRATECH CEMENT 60D 13-Jan-15 99.1209 8.3004 1 25 99.1209 8.3004 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 99.0427 8.3998 1 50 99.0427 8.3998 INE155A14FB4 TATA MOTORS 71D 21-Jan-15 98.9325 8.3796 1 5 98.9325 8.3796 INE975G14254 ILFS TRANSPORTATION 61D 21-Jan-15 98.7091 9.9446 1 5 98.7091 9.9446 INE161J14511 BILT GRAPHIC PAPER 60D 27-Jan-15 98.4015 10.9802 1 10 98.4015 10.9802 INE205A14AN3 SESA STERLITE 69D 28-Jan-15 98.7754 8.3800 1 5 98.7754 8.3800 INE580B14CM5 GRUH FIN 77D 6-Feb-15 98.5451 8.4200 1 25 98.5451 8.4200 INE043D14IB0 IDFC 91D 13-Feb-15 98.3923 8.4000 1 100 98.3923 8.4000 INE445L14050 NABHA POWER 90D 16-Feb-15 98.3162 8.4475 1 25 98.3162 8.4475 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 98.2971 8.3201 3 100 98.2971 8.3201 INE205A14AO1 SESA STERLITE 91D 20-Feb-15 98.2438 8.3650 2 100 98.2438 8.3650 INE492E14BB2 NATIONAL 91D 23-Feb-15 98.0141 9.1301 1 15 98.0141 9.1301 INE492E14BC0 NATIONAL ENGINEERING 24-Feb-15 97.9794 9.1796 1 10 97.9794 9.1796 INE774D14HF3 MAH MAH FIN SERV 92D 26-Feb-15 98.1024 8.4050 1 250 98.1024 8.4050 INE486A14727 CESC 88D 27-Feb-15 98.0758 8.4249 1 125 98.0758 8.4249 INE296A14IN5 BAJAJ FIN 91D 27-Feb-15 98.0758 8.4249 1 100 98.0758 8.4249 INE033L14BK0 TATA CAP HOUSING 155D 27-Feb-15 98.0523 8.5298 1 75 98.0523 8.5298 INE759E14AE0 LT FINCORP 178D 27-Feb-15 98.0478 8.5499 2 75 98.0478 8.5499 INE975F14DO2 KOTAK MAH 162D 27-Feb-15 98.0523 8.5298 1 50 98.0523 8.5298 INE306N14DG0 TATA CAP FIN SERV 155D 27-Feb-15 98.0523 8.5298 1 25 98.0523 8.5298 INE572E14403 PNB HOUSING FIN 91D 2-Mar-15 98.0046 8.4449 1 100 98.0046 8.4449 INE514E14HE4 EXIM 147D 17-Mar-15 97.7225 8.3398 3 100 97.7225 8.3398 INE013A14SS2 RELIANCE CAP 161D 23-Mar-15 97.4819 8.6500 3 65 97.4819 8.6500 INE535H14EI0 FULLERTON INDIA 364D 4-May-15 96.4104 8.9999 1 25 96.4104 8.9999 INE155A14EG6 TATA MOTORS 357D 29-Jun-15 95.3753 8.5501 1 50 95.3753 8.5501 INE001A14LN3 HDFC 364D 21-Oct-15 92.8167 8.8001 1 25 92.8167 8.8001 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 92.5269 8.8000 1 25 92.5269 8.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.