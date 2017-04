Dec 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.9343 7.9988 9 1120 99.9343 7.9988 INE580B14CF9 GRUH FIN 70D 8-Dec-14 99.9347 7.9500 2 250 99.9347 7.9500 INE306N14DK2 TATA CAP FIN SERV 68D 8-Dec-14 99.9339 8.0475 1 50 99.9339 8.0475 INE975F14DQ7 KOTAK MAH 75D 8-Dec-14 99.9347 7.9500 1 50 99.9347 7.9500 INE860H14QR7 ADITYA BIRLA FIN 60D 8-Dec-14 99.9326 8.2059 1 25 99.9326 8.2059 INE043D14HV0 IDFC 112D 10-Dec-14 99.8905 8.0023 1 75 99.8905 8.0023 INE001A14LC6 HDFC 101D 11-Dec-14 99.8654 8.1992 1 25 99.8654 8.1992 INE514E14GX6 EXIM 95D 12-Dec-14 99.8449 8.0999 2 30 99.8449 8.0999 INE870D14494 NATIONAL FERTILIZERS 59D15-Dec-14 99.7737 8.2787 1 25 99.7737 8.2787 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 99.8430 8.1993 1 10 99.8430 8.1993 INE414G14CC7 MUTHOOT FIN 60D 19-Dec-14 99.6750 8.5008 1 100 99.6750 8.5008 INE514E14GZ1 EXIM 91D 19-Dec-14 99.6903 8.0994 2 100 99.6903 8.0994 INE121A14KK7 CHOLAMANDALAM 60D 19-Dec-14 99.7475 8.3996 1 25 99.7475 8.3996 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 99.6242 8.0991 1 50 99.6242 8.0991 INE121A14KL5 CHOLAMANDALAM 60D 26-Dec-14 99.5247 8.3006 1 50 99.5247 8.3006 INE532F14PX6 EDELWEISS FIN SERV 59D 26-Dec-14 99.5865 8.4197 1 5 99.5865 8.4197 INE148I14GG9 INDIABULLS HOUSING 59D 29-Dec-14 99.5219 8.3498 1 5 99.5219 8.3498 INE036A14AC5 RELIANCE INFRAST 63D 29-Dec-14 99.5133 8.5007 1 5 99.5133 8.5007 INE114A14BI5 SAIL 50D 30-Dec-14 99.5112 8.1495 1 5 99.5112 8.1495 INE804I14IN9 ECL FIN 34D 31-Dec-14 99.3991 8.4864 3 100 99.3987 8.4924 INE155A14DL8 TATA MOTORS 342D 31-Dec-14 99.4797 8.3001 1 50 99.4797 8.3001 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.3985 8.4959 2 40 99.3982 8.4995 INE872A14GN7 SREI INFRAST FIN 30D 31-Dec-14 99.2865 10.0884 1 2 99.2865 10.0884 INE514E14HG9 EXIM 62D 1-Jan-15 99.4572 8.3001 1 5 99.4572 8.3001 INE179J14BT6 BIRLA TMT HOLDINGS 90D 15-Jan-15 99.0653 8.3996 1 15 99.0653 8.3996 INE001A14LD4 HDFC 130D 19-Jan-15 99.0483 8.3502 1 5 99.0483 8.3502 INE705L14420 VODAFONE INDIA 365D 22-Jan-15 98.9100 8.3799 1 50 98.9100 8.3799 INE001A14KZ9 HDFC 177D 4-Feb-15 98.6221 8.3600 1 100 98.6221 8.3600 INE001A14LJ1 HDFC 128D 13-Feb-15 98.4220 8.3601 2 250 98.4220 8.3601 INE582L14480 TATA HOUSING 90D 19-Feb-15 98.2609 8.5001 1 50 98.2609 8.5001 INE860H14RC7 ADITYA BIRLA FIN 88D 3-Mar-15 98.0011 8.4600 1 25 98.0011 8.4600 INE306N14DL0 TATA CAP FIN SERV 148D 4-Mar-15 97.9695 8.4999 1 75 97.9695 8.4999 INE477A14114 CANFIN HOMES 90D 4-Mar-15 97.9671 8.5102 1 25 97.9671 8.5102 INE121A14JT0 CHOLAMANDALAM 295D 13-Mar-15 97.7559 8.5500 1 25 97.7559 8.5500 INE121A14JT0 CHOLAMANDALAM 295D 13-Mar-15 97.8231 8.5500 1 25 97.8231 8.5500 INE306N14DH8 TATA CAP FIN SERV 180D 23-Mar-15 97.5438 8.5101 1 25 97.5438 8.5101 INE001A14LL7 HDFC 176D 10-Apr-15 97.0680 8.7500 2 150 97.0680 8.7500 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 96.7919 8.5799 1 165 96.7919 8.5799 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 96.1370 8.7301 1 50 96.1370 8.7301 INE981F14254 L T INFRAST 171D 25-May-15 95.9973 8.9000 1 100 95.9973 8.9000 INE036A14860 RELIANCE INFRAST 364D 21-Aug-15 93.1922 10.2949 1 0.5 93.1922 10.2949 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com