Dec 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14GA2 INDIABULLS HOUSING 61D 9-Dec-14 99.9775 8.2143 1 75 99.9775 8.2143 INE233A14DX8 GODREJ INDUSTRIES 90D 9-Dec-14 99.9778 8.1048 1 75 99.9778 8.1048 INE891D14IU2 REDINGTON INDIA 60D 9-Dec-14 99.9778 8.1048 1 45 99.9778 8.1048 INE879F14466 INFINA FIN PRIVATE 18D 9-Dec-14 99.9769 8.4334 1 25 99.9769 8.4334 INE523H14NG1 JM FIN PRODUCTS 308D 10-Dec-14 99.9543 8.3441 2 100 99.9543 8.3441 INE463A14DM4 BERGER PAINTS INDIA 31D 11-Dec-14 99.9331 8.1449 1 90 99.9331 8.1449 INE261F14673 NABARD 72D 11-Dec-14 99.9335 8.0962 1 25 99.9335 8.0962 INE202B14BO4 DEWAN HOUSING FIN 108D 12-Dec-14 99.9105 8.1742 1 150 99.9105 8.1742 INE043D14IA2 IDFC 72D 12-Dec-14 99.9104 8.1833 2 125 99.9104 8.1833 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 99.8449 8.0999 1 125 99.8449 8.0999 INE582L14464 TATA HOUSING 59D 15-Dec-14 99.8411 8.2987 1 45 99.8411 8.2987 INE975F14CW7 KOTAK MAH 181D 16-Dec-14 99.8140 8.5021 1 5 99.8140 8.5021 INE205A14812 SESA STERLITE 176D 18-Dec-14 99.7772 8.1504 1 175 99.7772 8.1504 INE018A14CR7 LARSEN AND TOUBRO 88D 19-Dec-14 99.7565 8.0995 1 25 99.7565 8.0995 INE121A14KK7 CHOLAMANDALAM 60D 19-Dec-14 99.7475 8.3996 1 25 99.7475 8.3996 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 99.6876 8.1702 2 75 99.6876 8.1702 INE205A14AI3 SESA STERLITE 56D 24-Dec-14 99.6641 8.2011 1 25 99.6641 8.2011 INE804I14IJ7 ECL FIN 58D 26-Dec-14 99.5881 8.8803 1 5 99.5881 8.8803 INE881J14HS6 SREI EQUIPMENT FIN 60D 29-Dec-14 99.5299 8.6198 1 5 99.5299 8.6198 INE580B14CK9 GRUH FIN 43D 30-Dec-14 99.5145 8.4796 1 25 99.5145 8.4796 INE881J14HQ0 SREI EQUIPMENT FIN 60D 30-Dec-14 99.5162 8.4498 2 15 99.5162 8.4498 INE872A14GN7 SREI INFRAST FIN 30D 31-Dec-14 99.3965 9.6354 1 100 99.3965 9.6354 INE866I14MC3 INDIA INFOLINE FIN 40D 31-Dec-14 99.4933 8.4494 1 5 99.4933 8.4494 INE514E14HF1 EXIM 63D 2-Jan-15 99.4347 8.3003 1 300 99.4347 8.3003 INE121A14KN1 CHOLAMANDALAM 88D 30-Jan-15 98.7799 8.5064 1 300 98.7799 8.5064 INE114A14BK1 SAIL 60D 3-Feb-15 98.7396 8.3200 1 200 98.7396 8.3200 INE205A14AR4 SESA STERLITE 60D 3-Feb-15 98.7351 8.3501 1 5 98.7351 8.3501 INE486A14727 CESC 88D 27-Feb-15 98.1721 8.3902 1 75 98.1721 8.3902 INE860H14RC7 ADITYA BIRLA FIN 88D 3-Mar-15 98.0679 8.4601 1 25 98.0679 8.4601 INE015A14211 RANBAXY LAB 178D 13-Mar-15 97.8702 8.4499 1 50 97.8702 8.4499 INE660A14LF2 SUNDARAM FIN 271D 16-Mar-15 97.7636 8.5200 1 175 97.7636 8.5200 INE306N14DH8 TATA CAP FIN SERV 180D 23-Mar-15 97.5995 8.5498 3 175 97.5995 8.5498 INE013A14SS2 RELIANCE CAP 161D 23-Mar-15 97.5775 8.6301 1 65 97.5775 8.6301 INE306N14DM8 TATA CAP FIN SERV 168D 26-Mar-15 97.5345 8.5432 5 150 97.5326 8.5499 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 97.5416 8.4397 1 105 97.5416 8.4397 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 96.7919 8.5799 1 50 96.7919 8.5799 INE036A14860 RELIANCE INFRAST 364D 21-Aug-15 93.2687 10.2900 1 6.5 93.2687 10.2900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com