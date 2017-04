Dec 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE484J14244 GODREJ PROPERTIES 90D 11-Dec-14 99.9775 8.2143 3 89 99.9775 8.2143 INE001A14LC6 HDFC 101D 11-Dec-14 99.9778 8.1152 2 70 99.9777 8.1413 INE020E14EH2 STCI FIN 59D 12-Dec-14 99.9554 8.1431 2 50 99.9554 8.1431 INE043D14IA2 IDFC 72D 12-Dec-14 99.9554 8.1500 1 25 99.9554 8.1500 INE205A14788 SESA STERLITE 180D 15-Dec-14 99.8878 8.1998 2 100 99.8878 8.1998 INE909H14FF0 TATA MOTORS FIN 180D 15-Dec-14 99.8871 8.2510 1 50 99.8871 8.2510 INE036A14993 RELIANCE INFRAST 60D 16-Dec-14 99.8878 8.1998 1 5 99.8878 8.1998 INE694L14640 TALWANDI SABO 118D 17-Dec-14 99.8430 8.1993 1 50 99.8430 8.1993 INE738C14784 BHARAT ALUMINIUM 90D 18-Dec-14 99.8195 8.2502 1 50 99.8195 8.2502 INE018A14CR7 LARSEN AND TOUBRO 88D 19-Dec-14 99.7982 8.2007 1 25 99.7982 8.2007 INE036A14AA9 RELIANCE INFRAST 60D 19-Dec-14 99.8206 8.1998 1 5 99.8206 8.1998 INE205A14AJ1 SESA STERLITE 58D 26-Dec-14 99.6418 8.2008 1 175 99.6418 8.2008 INE514E14HA2 EXIM 91D 26-Dec-14 99.6703 8.0492 1 25 99.6703 8.0492 INE019A14338 JSW STEEL 88D 26-Dec-14 99.6418 8.2008 1 25 99.6418 8.2008 INE691I14BH7 L T INFRAST FIN 28D 29-Dec-14 99.5924 8.2990 1 125 99.5924 8.2990 INE657N14809 EDELWEISS 60D 29-Dec-14 99.5972 8.2009 1 5 99.5972 8.2009 INE511C14LQ0 MAGMA FINCORP 70D 29-Dec-14 99.5899 8.3502 1 5 99.5899 8.3502 INE881J14HS6 SREI EQUIPMENT FIN 60D 29-Dec-14 99.5875 8.3992 1 5 99.5875 8.3992 INE091A14592 NIRMA 64D 30-Dec-14 99.5500 8.2496 1 75 99.5500 8.2496 INE012G14108 HERO MOTORS 60D 30-Dec-14 99.5646 8.4008 1 5 99.5646 8.4008 INE463A14DN2 BERGER PAINTS INDIA 30D 31-Dec-14 99.5276 8.2497 1 140 99.5276 8.2497 INE804I14IN9 ECL FIN 34D 31-Dec-14 99.5144 8.4810 2 125 99.5147 8.4761 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.5142 8.4849 2 85 99.5142 8.4849 INE523E14MX5 L T FIN 30D 31-Dec-14 99.5500 8.2496 1 25 99.5500 8.2496 INE001A14LH5 HDFC 102D 5-Jan-15 99.4066 8.3802 1 25 99.4066 8.3802 INE532F14QF1 EDELWEISS FIN SERV 64D 20-Jan-15 99.0502 8.7500 1 5 99.0502 8.7500 INE001A14KZ9 HDFC 177D 4-Feb-15 98.7348 8.3521 1 175 98.7348 8.3521 INE660A14LY3 SUNDARAM FIN 60D 6-Feb-15 98.6976 8.4500 1 5 98.6976 8.4500 INE018A14CW7 LARSEN AND TOUBRO 88D 6-Feb-15 98.7022 8.4197 1 5 98.7022 8.4197 INE233A14EI7 GODREJ INDUSTRIES 90D 16-Feb-15 98.4520 8.4398 2 65 98.4520 8.4398 INE013A14PS8 RELIANCE CAP 349D 16-Feb-15 98.4059 8.6949 2 50 98.4159 8.6398 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 98.4313 8.3100 2 50 98.4313 8.3100 INE660N14258 S. D. CORPORATION 166D 24-Feb-15 98.1315 9.1446 1 17 98.1315 9.1446 INE486A14727 CESC 88D 27-Feb-15 98.1893 8.5202 1 125 98.1893 8.5202 INE013A14PT6 RELIANCE CAP 358D 27-Feb-15 98.1528 8.6950 2 50 98.1643 8.6400 INE306N14DL0 TATA CAP FIN SERV 148D 4-Mar-15 98.0836 8.4899 1 200 98.0836 8.4899 INE763G14AR9 ICICI SECURITIES 364D 5-Mar-15 98.0310 8.6250 2 50 98.0478 8.5500 INE749A14DD5 JINDAL STEEL POWER 182D 9-Mar-15 97.5779 10.1799 1 75 97.5779 10.1799 INE523H14NN7 JM FIN PRODUCTS 365D 12-Mar-15 97.8542 8.6999 2 50 97.8542 8.6999 INE013A14SS2 RELIANCE CAP 161D 23-Mar-15 97.6091 8.6801 2 200 97.6091 8.6801 INE749A14DH6 JINDAL STEEL POWER 251D 28-May-15 95.4217 10.3625 1 70 95.4217 10.3625 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com