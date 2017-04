Dec 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 99.9346 7.9660 3 260 99.9363 7.7551 INE870D14494 NATIONAL FERTILIZERS 59D15-Dec-14 99.9304 8.4739 1 200 99.9304 8.4739 INE205A14788 SESA STERLITE 180D 15-Dec-14 99.9359 7.8038 1 105 99.9359 7.8038 INE580B14CC6 GRUH FIN 83D 15-Dec-14 99.9363 7.7551 1 95 99.9363 7.7551 INE020E14ED1 STCI FIN 90D 15-Dec-14 99.9298 8.5470 1 75 99.9298 8.5470 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 99.9355 7.8526 1 75 99.9355 7.8526 INE205A14AG7 SESA STERLITE 63D 16-Dec-14 99.9102 8.2016 2 250 99.9102 8.2016 INE205A14812 SESA STERLITE 176D 18-Dec-14 99.8662 8.1504 1 100 99.8662 8.1504 INE077E14734 ESSEL MINING 276D 19-Dec-14 99.8430 8.1993 1 100 99.8430 8.1993 INE909H14FH6 TATA MOTORS FIN 179D 19-Dec-14 99.8430 8.1993 1 50 99.8430 8.1993 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 99.7794 8.0710 3 85 99.7799 8.0514 INE001A14KR6 HDFC 182D 22-Dec-14 99.7786 8.0990 1 25 99.7786 8.0990 INE013A14RY2 RELIANCE CAP 141D 24-Dec-14 99.7302 8.2286 1 25 99.7302 8.2286 INE205A14AK9 SESA STERLITE 56D 29-Dec-14 99.6242 8.0991 1 25 99.6242 8.0991 INE691I14BH7 L T INFRAST FIN 28D 29-Dec-14 99.6865 8.1991 1 25 99.6865 8.1991 INE531F14BG3 EDELWEISS SECURITIES 35D30-Dec-14 99.5747 8.6610 1 175 99.5747 8.6610 INE114A14BI5 SAIL 50D 30-Dec-14 99.6519 8.5000 1 5 99.6519 8.5000 INE881J14HQ0 SREI EQUIPMENT FIN 60D 30-Dec-14 99.6601 8.2991 1 5 99.6601 8.2991 INE958G14OG9 RELIGARE FINVEST 61D 30-Dec-14 99.6601 8.2991 1 5 99.6601 8.2991 INE514E14HH7 EXIM 58D 31-Dec-14 99.5750 8.1993 2 300 99.5750 8.1993 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.6300 8.4720 1 110 99.6300 8.4720 INE804I14IN9 ECL FIN 34D 31-Dec-14 99.6293 8.4881 1 50 99.6293 8.4881 INE523E14MX5 L T FIN 30D 31-Dec-14 99.6440 8.1503 1 10 99.6440 8.1503 INE514E14HH7 EXIM 58D 31-Dec-14 99.6349 8.3594 1 5 99.6349 8.3594 INE977J14BL0 TRAPTI TRADING 84D 9-Jan-15 99.3419 8.6356 1 15 99.3419 8.6356 INE301A14AW1 RAYMOND 89D 13-Jan-15 99.3370 8.4003 1 5 99.3370 8.4003 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 99.3042 8.2499 1 10 99.3042 8.2499 INE523E14MG0 L T FIN 161D 30-Jan-15 98.9512 8.4102 1 5 98.9512 8.4102 INE001A14KZ9 HDFC 177D 4-Feb-15 98.8426 8.3803 1 5 98.8426 8.3803 INE667F14AD4 SUNDARAM BNP 360D 5-Feb-15 98.7434 8.4454 1 50 98.7434 8.4454 INE015A14237 RANBAXY LAB 88D 16-Feb-15 98.4995 8.4246 1 50 98.4995 8.4246 INE523H14OD6 JM FIN PRODUCTS 281D 20-Feb-15 98.3506 8.7447 1 50 98.3506 8.7447 INE477A14130 CANFIN HOMES 80D 27-Feb-15 98.2456 8.4648 1 50 98.2456 8.4648 INE486A14727 CESC 88D 27-Feb-15 98.2384 8.5002 1 25 98.2384 8.5002 INE975F14DO2 KOTAK MAH 162D 27-Feb-15 98.3020 8.5199 1 5 98.3020 8.5199 INE306N14DL0 TATA CAP FIN SERV 148D 4-Mar-15 98.1413 8.4302 3 75 98.1413 8.4302 INE749A14DB9 JINDAL STEEL POWER 186D 13-Mar-15 97.5207 10.1973 1 125 97.5207 10.1973 INE514E14HE4 EXIM 147D 17-Mar-15 97.8804 8.3201 2 50 97.8804 8.3201 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 97.6378 8.4101 2 95 97.6378 8.4101 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 96.8800 8.5801 1 50 96.8800 8.5801 INE749A14DM6 JINDAL STEEL POWER 221D 26-Jun-15 94.7396 10.3401 1 125 94.7396 10.3401 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 92.0748 8.8250 1 45 92.0748 8.8250 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com