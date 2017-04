Dec 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE144H14412 DEUTSCHE INVESTMENTS90D 17-Dec-14 99.9764 8.6160 1 160 99.9764 8.6160 INE019A14320 JSW STEEL 90D 17-Dec-14 99.9764 8.6160 1 125 99.9764 8.6160 INE148I14FR8 INDIABULLS HOUSING 90D 18-Dec-14 99.9480 9.5029 3 350 99.9531 8.5633 INE205A14812 SESA STERLITE 176D 18-Dec-14 99.9538 8.4311 2 340 99.9534 8.5085 INE178A14639 CHENNAI PETROLEUM 30D 18-Dec-14 99.9534 8.5085 1 175 99.9534 8.5085 INE192A14143 TATA GLOBAL 90D 18-Dec-14 99.9546 8.2893 1 100 99.9546 8.2893 INE738C14792 BHARAT ALUMINIUM 91D 19-Dec-14 99.9302 8.4983 1 200 99.9302 8.4983 INE018A14CR7 LARSEN AND TOUBRO 88D 19-Dec-14 99.9237 9.2907 3 150 99.9302 8.4983 INE001A14KQ8 HDFC 182D 19-Dec-14 99.9317 8.3155 1 145 99.9317 8.3155 INE306N14DI6 TATA CAP FIN SERV 81D 19-Dec-14 99.9302 8.4983 1 15 99.9302 8.4983 INE001A14KR6 HDFC 182D 22-Dec-14 99.8620 8.4066 1 225 99.8620 8.4066 INE205A14838 SESA STERLITE 180D 22-Dec-14 99.8605 8.4981 1 100 99.8605 8.4981 INE077E14759 ESSEL MINING 270D 22-Dec-14 99.8574 8.6872 1 6 99.8574 8.6872 INE155A14ES1 TATA MOTORS 90D 24-Dec-14 99.8140 8.5021 2 75 99.8140 8.5021 INE161J14495 BILT GRAPHIC PAPER 56D 26-Dec-14 99.7724 9.2515 1 10 99.7724 9.2515 INE657N14809 EDELWEISS 60D 29-Dec-14 99.7246 8.3999 1 15 99.7246 8.3999 INE958G14OU0 RELIGARE FINVEST 18D 29-Dec-14 99.7262 8.3509 1 10 99.7262 8.3509 INE148I14GG9 INDIABULLS HOUSING 59D 29-Dec-14 99.7360 8.0513 1 5 99.7360 8.0513 INE481G14204 ULTRATECH CEMENT 48D 29-Dec-14 99.7295 8.2500 1 5 99.7295 8.2500 INE881J14HS6 SREI EQUIPMENT FIN 60D 29-Dec-14 99.7246 8.3999 1 5 99.7246 8.3999 INE531F14BG3 EDELWEISS SECURITIES 35D30-Dec-14 99.6690 8.6583 1 175 99.6690 8.6583 INE114A14BI5 SAIL 50D 30-Dec-14 99.7070 8.2507 1 5 99.7070 8.2507 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.6527 8.4796 2 63 99.6454 8.6593 INE804I14IN9 ECL FIN 34D 31-Dec-14 99.6539 8.4510 1 25 99.6539 8.4510 INE881J14HV0 SREI EQUIPMENT FIN 30D 31-Dec-14 99.6817 8.3250 2 10 99.6846 8.2489 INE866I14MC3 INDIA INFOLINE FIN 40D 31-Dec-14 99.6846 8.2489 1 5 99.6846 8.2489 INE531F14BH1 EDELWEISS SECURITIES 34D31-Dec-14 99.6525 8.4853 1 5 99.6525 8.4853 INE522D14CW2 MANAPPURAM FIN 30D 31-Dec-14 99.6693 8.6504 1 5 99.6693 8.6504 INE866I14LT9 INDIA INFOLINE FIN 87D 23-Jan-15 99.1407 8.5504 1 25 99.1407 8.5504 INE657N14874 EDELWEISS 64D 27-Jan-15 99.0597 8.4504 1 10 99.0597 8.4504 INE866I14LW3 INDIA INFOLINE FIN 90D 29-Jan-15 99.0086 8.4996 1 10 99.0086 8.4996 INE148I14GJ3 INDIABULLS HOUSING 76D 29-Jan-15 99.0201 8.4001 1 5 99.0201 8.4001 INE866I14MD1 INDIA INFOLINE FIN 60D 30-Jan-15 98.9798 8.5503 1 25 98.9798 8.5503 INE121A14KN1 CHOLAMANDALAM 88D 30-Jan-15 98.9975 8.4004 1 5 98.9975 8.4004 INE532F14QP0 EDELWEISS FIN SERV 60D 3-Feb-15 98.9010 8.4498 1 10 98.9010 8.4498 INE226H14698 SADBHAV ENGINEERING60D 6-Feb-15 98.6743 9.4304 1 5 98.6743 9.4304 INE532F14QM7 EDELWEISS FIN SERV 67D 6-Feb-15 98.8017 8.6801 1 5 98.8017 8.6801 INE881J14HY4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 6-Feb-15 98.8263 8.4998 1 5 98.8263 8.4998 INE511C14LX6 MAGMA FINCORP 61D 9-Feb-15 98.7288 8.5448 1 75 98.7288 8.5448 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 98.5630 8.3149 1 30 98.5630 8.3149 INE205A14AO1 SESA STERLITE 91D 20-Feb-15 98.5073 8.3802 1 60 98.5073 8.3802 INE306N14DR7 TATA CAP FIN SERV 83D 25-Feb-15 98.3801 8.4648 1 85 98.3801 8.4648 INE486A14727 CESC 88D 27-Feb-15 98.3381 8.4499 1 25 98.3381 8.4499 INE976I14IH7 TATA CAP 90D 3-Mar-15 98.2374 8.5051 1 100 98.2374 8.5051 INE909H14FG8 TATA MOTORS FIN 259D 6-Mar-15 98.1914 8.5101 1 25 98.1914 8.5101 INE909H14FN4 TATA MOTORS FIN 200D 13-Mar-15 98.0343 8.5101 1 25 98.0343 8.5101 INE371K14159 TATA REALTY AND 365D 15-Dec-15 91.3459 9.5000 1 10 91.3459 9.5000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com