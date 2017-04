Dec 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE694L14772 TALWANDI SABO 87D 18-Dec-14 99.9740 9.4925 2 125 99.9740 9.4925 INE205A14812 SESA STERLITE 176D 18-Dec-14 99.9751 9.0908 1 100 99.9751 9.0908 INE738C14784 BHARAT ALUMINIUM 90D 18-Dec-14 99.9740 9.4925 1 100 99.9740 9.4925 INE514E14GZ1 EXIM 91D 19-Dec-14 99.9536 8.4719 1 250 99.9536 8.4719 INE404K14885 SHAPOORJI PALLONJI 119D 19-Dec-14 99.9480 9.4949 1 100 99.9480 9.4949 INE694L14558 TALWANDI SABO 149D 19-Dec-14 99.9480 9.4949 1 100 99.9480 9.4949 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 99.8792 8.8266 4 105 99.8796 8.7998 INE205A14838 SESA STERLITE 180D 22-Dec-14 99.8755 9.0998 3 70 99.8755 9.0998 INE077E14759 ESSEL MINING 270D 22-Dec-14 99.8812 8.6827 1 7 99.8812 8.6827 INE001A14LG7 HDFC 91D 23-Dec-14 99.8547 8.8519 5 175 99.8547 8.8519 INE110L14100 RELIANCE JIO 60D 26-Dec-14 99.7924 8.4368 1 155 99.7924 8.4368 INE560K14082 PTC INDIA FIN SERV 59D 26-Dec-14 99.7960 8.2902 1 15 99.7960 8.2902 INE860H14QU1 ADITYA BIRLA FIN 62D 29-Dec-14 99.7282 8.2898 1 200 99.7282 8.2898 INE881J14HS6 SREI EQUIPMENT FIN 60D 29-Dec-14 99.7490 8.3496 1 25 99.7490 8.3496 INE036A14AC5 RELIANCE INFRAST 63D 29-Dec-14 99.7430 8.5497 1 5 99.7430 8.5497 INE657N14809 EDELWEISS 60D 29-Dec-14 99.7315 8.1889 1 5 99.7315 8.1889 INE580B14CK9 GRUH FIN 43D 30-Dec-14 99.6995 8.4625 1 100 99.6995 8.4625 INE774D14HB2 MAH MAH FIN SERV 82D 30-Dec-14 99.7272 8.3204 1 25 99.7272 8.3204 INE881J14HQ0 SREI EQUIPMENT FIN 60D 30-Dec-14 99.7262 8.3509 1 25 99.7262 8.3509 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.6930 8.6462 1 110 99.6930 8.6462 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.6764 8.4643 2 85 99.6766 8.4589 INE804I14IN9 ECL FIN 34D 31-Dec-14 99.6764 8.4641 1 50 99.6764 8.4641 INE804I14IN9 ECL FIN 34D 31-Dec-14 99.6930 8.6462 1 50 99.6930 8.6462 INE866I14LY9 INDIA INFOLINE FIN 61D 5-Jan-15 99.5777 8.5996 1 10 99.5777 8.5996 INE055A14BX9 CENTURY TEXTILES AND 59D16-Jan-15 99.3184 8.3497 2 50 99.3184 8.3497 INE205A14AQ6 SESA STERLITE 59D 22-Jan-15 99.1774 8.6497 1 10 99.1774 8.6497 INE008I14BS1 COX AND KINGS 63D 27-Jan-15 98.8677 10.1957 1 5 98.8677 10.1957 INE532F14PZ1 EDELWEISS FIN SERV 81D 27-Jan-15 99.0620 8.6403 1 5 99.0620 8.6403 INE523E14MZ0 L T FIN 66D 2-Feb-15 98.9648 8.3000 1 10 98.9648 8.3000 INE114A14BK1 SAIL 60D 3-Feb-15 98.9236 8.4502 1 5 98.9236 8.4502 INE881J14HW8 SREI EQUIPMENT FIN 62D 5-Feb-15 98.8967 8.3101 1 5 98.8967 8.3101 INE514E14HJ3 EXIM 60D 6-Feb-15 98.8532 8.3027 1 75 98.8532 8.3027 INE018A14CW7 LARSEN AND TOUBRO 88D 6-Feb-15 98.8825 8.2499 1 5 98.8825 8.2499 INE532F14QM7 EDELWEISS FIN SERV 67D 6-Feb-15 98.8018 8.6793 1 5 98.8018 8.6793 INE881J14HY4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 6-Feb-15 98.8745 8.3097 1 5 98.8745 8.3097 INE001A14LR4 HDFC 83D 9-Feb-15 98.8091 8.3003 1 10 98.8091 8.3003 INE508F14701 RASHTRIYA ISPAT 88D 16-Feb-15 98.6115 8.4252 1 25 98.6115 8.4252 INE486A14727 CESC 88D 27-Feb-15 98.3586 8.4598 1 50 98.3586 8.4598 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 98.0479 8.4500 1 50 98.0479 8.4500 INE013A14SS2 RELIANCE CAP 161D 23-Mar-15 97.7816 8.6259 2 75 97.7816 8.6259 INE909H14FU9 TATA MOTORS FIN 101D 27-Mar-15 97.7190 8.5200 5 150 97.7190 8.5200 INE660A14KS7 SUNDARAM FIN 354D 27-Mar-15 97.6981 8.5999 1 5 97.6981 8.5999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com