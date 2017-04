Dec 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE244L14321 INDIABULLS INFRAST 91D 22-Dec-14 99.9306 8.4495 1 175 99.9306 8.4495 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 99.9302 8.4983 5 165 99.9310 8.4008 INE958G14OE4 RELIGARE FINVEST 61D 22-Dec-14 99.9294 8.5957 1 75 99.9294 8.5957 INE082G14150 MAITHON POWER 62D 22-Dec-14 99.9302 8.4983 1 50 99.9302 8.4983 INE389H14520 KEC INTERNATIONAL 61D 22-Dec-14 99.9291 8.6323 1 31 99.9291 8.6323 INE077E14759 ESSEL MINING 270D 22-Dec-14 99.9287 8.6810 1 2.5 99.9287 8.6810 INE205A14AH5 SESA STERLITE 62D 23-Dec-14 99.9069 8.5033 2 250 99.9069 8.5033 INE657N14783 EDELWEISS COMM 56D 23-Dec-14 99.9042 8.7501 2 100 99.9042 8.7501 INE774D14GY6 MAH MAH FIN SERV 91D 23-Dec-14 99.9080 8.4027 1 100 99.9080 8.4027 INE202B14BU1 DEWAN HOUSING FIN 91D 23-Dec-14 99.9058 8.6039 1 50 99.9058 8.6039 INE958G14OH7 RELIGARE FINVEST 56D 23-Dec-14 99.9058 8.6039 1 50 99.9058 8.6039 INE881J14HL1 SREI EQUIPMENT FIN 91D 23-Dec-14 99.9095 8.2656 1 5 99.9095 8.2656 INE205A14AI3 SESA STERLITE 56D 24-Dec-14 99.8837 8.4998 2 250 99.8837 8.4998 INE484J14269 GODREJ PROPERTIES 89D 24-Dec-14 99.8714 9.3999 2 150 99.8714 9.3999 INE950O14194 MAH RURAL HOUSING 57D 24-Dec-14 99.8843 8.4559 1 50 99.8843 8.4559 INE155A14ES1 TATA MOTORS 90D 24-Dec-14 99.8837 8.4998 1 25 99.8837 8.4998 INE870D14502 NATIONAL FERTILIZERS 58D26-Dec-14 99.8325 8.7486 2 95 99.8334 8.7015 INE738C14883 BHARAT ALUMINIUM 39D 26-Dec-14 99.8373 8.4975 1 85 99.8373 8.4975 INE514E14HA2 EXIM 91D 26-Dec-14 99.8392 8.3981 1 75 99.8392 8.3981 INE523H14QI0 JM FIN PRODUCTS 71D 26-Dec-14 99.8352 8.6073 1 75 99.8352 8.6073 INE804I14IJ7 ECL FIN 58D 26-Dec-14 99.8341 8.6649 1 30 99.8341 8.6649 INE205A14AJ1 SESA STERLITE 58D 26-Dec-14 99.8373 8.4975 1 25 99.8373 8.4975 INE148I14GE4 INDIABULLS HOUSING 65D 26-Dec-14 99.9095 8.2656 1 5 99.9095 8.2656 INE691I14BH7 L T INFRAST FIN 28D 29-Dec-14 99.7704 8.3997 4 375 99.7704 8.3997 INE010B14152 CADILA HEALTHCARE 18D 30-Dec-14 99.7475 8.3996 3 125 99.7475 8.3996 INE691I14BI5 L T INFRAST FIN 21D 30-Dec-14 99.7475 8.3996 1 100 99.7475 8.3996 INE774D14HB2 MAH MAH FIN SERV 82D 30-Dec-14 99.7475 8.3996 1 50 99.7475 8.3996 INE161J14503 BILT GRAPHIC PAPER 60D 30-Dec-14 99.7370 8.7498 1 10 99.7370 8.7498 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.7050 8.9995 2 445 99.7050 8.9995 INE804I14IN9 ECL FIN 34D 31-Dec-14 99.7126 8.7682 4 165 99.7050 8.9995 INE531F14BH1 EDELWEISS SECURITIES 34D31-Dec-14 99.7071 8.9349 2 125 99.7050 8.9995 INE582L14530 TATA HOUSING 20D 31-Dec-14 99.7033 9.0515 1 25 99.7033 9.0515 INE296A14IH7 BAJAJ FIN 84D 31-Dec-14 99.7246 8.3999 1 25 99.7246 8.3999 INE148I14GL9 INDIABULLS HOUSING 37D 31-Dec-14 99.7965 8.2699 1 5 99.7965 8.2699 INE001A14LH5 HDFC 102D 5-Jan-15 99.6034 8.5491 1 50 99.6034 8.5491 INE015A14229 RANBAXY LAB 90D 20-Jan-15 99.3409 8.3506 1 5 99.3409 8.3506 INE205A14AQ6 SESA STERLITE 59D 22-Jan-15 99.3000 8.3000 1 5 99.3000 8.3000 INE008I14BQ5 COX AND KINGS 60D 23-Jan-15 99.0329 10.1840 2 8 99.0329 10.1840 INE148I14GN5 INDIABULLS HOUSING 60D 27-Jan-15 99.1735 8.4496 1 25 99.1735 8.4496 INE871D14FY2 IL & FS 61D 27-Jan-15 99.1735 8.4496 1 5 99.1735 8.4496 INE008I14BS1 COX AND KINGS 63D 27-Jan-15 98.9230 10.1894 1 2 98.9230 10.1894 INE975F14DN4 KOTAK MAH 137D 30-Jan-15 99.0368 8.4521 1 75 99.0368 8.4521 INE866I14MD1 INDIA INFOLINE FIN 60D 30-Jan-15 99.1052 8.4500 1 25 99.1052 8.4500 INE338I14491 MOTILAL OSWAL FIN 64D 5-Feb-15 98.9327 8.7504 1 10 98.9327 8.7504 INE975G14288 ILFS TRANSPORTATION 58D 6-Feb-15 98.5681 10.8211 1 25 98.5681 10.8211 INE294A14BW6 BALLARPUR INDUSTRIES60D 6-Feb-15 98.6377 10.2879 1 5 98.6377 10.2879 INE657K14BD3 RHC HOLDING PRIVATE 58D 6-Feb-15 98.5357 11.0696 1 5 98.5357 11.0696 INE007N14484 FEDBK FIN SERV 60D 6-Feb-15 98.9401 8.5002 1 5 98.9401 8.5002 INE835P14145 RELIGARE COMTRADE 58D 13-Feb-15 98.4150 10.4972 1 25 98.4150 10.4972 INE015A14237 RANBAXY LAB 88D 16-Feb-15 98.7351 8.3501 1 5 98.7351 8.3501 INE486A14727 CESC 88D 27-Feb-15 98.4016 8.4699 2 70 98.4016 8.4699 INE306N14DL0 TATA CAP FIN SERV 148D 4-Mar-15 98.3414 8.5500 1 75 98.3414 8.5500 INE975F14EJ0 KOTAK MAH 86D 4-Mar-15 98.2755 8.5398 1 30 98.2755 8.5398 INE498L14406 L T FIN HOLDINGS 90D 5-Mar-15 98.2569 8.5200 1 10 98.2569 8.5200 INE306N14DF2 TATA CAP FIN SERV 173D 16-Mar-15 98.0703 8.5500 1 75 98.0703 8.5500 INE720G14809 JINDAL POWER 178D 20-Mar-15 97.5047 10.2648 2 100 97.5047 10.2648 INE180K14121 SKS MICROFIN 116D 27-Mar-15 97.0668 11.2548 1 10.3 97.0668 11.2548 INE001A14LL7 HDFC 176D 10-Apr-15 97.3126 8.9999 2 75 97.3126 8.9999 INE371K14134 TATA REALTY AND 364D 8-May-15 96.4807 9.5100 1 75 96.4807 9.5100 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 92.0764 9.0000 1 35 92.0764 9.0000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com