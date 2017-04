Dec 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE982D14711 GODREJ BOYCE 91D 23-Dec-14 99.9768 8.4882 2 200 99.9766 8.5430 INE774D14GY6 MAH MAH FIN SERV 91D 23-Dec-14 99.9767 8.5065 1 200 99.9767 8.5065 INE881J14HL1 SREI EQUIPMENT FIN 91D 23-Dec-14 99.9767 8.5065 1 100 99.9767 8.5065 INE223I14123 JM FIN INSTITUTIONAL 4623-Dec-14 99.9771 8.3604 1 100 99.9771 8.3604 INE202B14BU1 DEWAN HOUSING FIN 91D 23-Dec-14 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE306N14CT5 TATA CAP FIN SERV 182D 24-Dec-14 99.9534 8.5085 1 100 99.9534 8.5085 INE155A14ES1 TATA MOTORS 90D 24-Dec-14 99.9537 8.4537 2 65 99.9537 8.4537 INE192A14150 TATA GLOBAL BEVERAG89D 24-Dec-14 99.9529 8.5998 1 40 99.9529 8.5998 INE121A14KM3 CHOLAMANDALAM 56D 24-Dec-14 99.9549 8.2345 1 25 99.9549 8.2345 INE514E14HA2 EXIM 91D 26-Dec-14 99.9080 8.4027 2 325 99.9080 8.4027 INE018A14CU1 LARSEN AND TOUBRO 70D 26-Dec-14 99.9080 8.4027 1 205 99.9080 8.4027 INE438A14HT2 APOLLO TYRES 57D 26-Dec-14 99.9080 8.4027 2 175 99.9080 8.4027 INE001A14JQ0 HDFC 364D 26-Dec-14 99.9058 8.6039 3 115 99.9058 8.6039 INE738C14883 BHARAT ALUMINIUM 39D 26-Dec-14 99.9080 8.4027 1 85 99.9080 8.4027 INE804I14IJ7 ECL FIN 58D 26-Dec-14 99.9052 8.6587 2 55 99.9052 8.6587 INE178A14662 CHENNAI PETROLEUM 35D 26-Dec-14 99.9042 8.7501 1 40 99.9042 8.7501 INE205A14AJ1 SESA STERLITE 58D 26-Dec-14 99.9075 8.4484 3 25 99.9075 8.4484 INE691I14BH7 L T INFRAST FIN 28D 29-Dec-14 99.8277 8.9997 2 400 99.8277 8.9997 INE580B14CG7 GRUH FIN 91D 29-Dec-14 99.8405 8.3301 1 200 99.8405 8.3301 INE870D14510 NATIONAL FERTILIZERS 32D29-Dec-14 99.8334 8.7015 1 70 99.8334 8.7015 INE481G14204 ULTRATECH CEMENT 48D 29-Dec-14 99.8430 8.1993 1 50 99.8430 8.1993 INE691I14BI5 L T INFRAST FIN 21D 30-Dec-14 99.8031 9.0013 1 75 99.8031 9.0013 INE055A14BW1 CENTURY TEXTILES AN 60D 30-Dec-14 99.8160 8.4105 1 70 99.8160 8.4105 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.7747 9.1571 6 235 99.7786 8.9989 INE804I14IN9 ECL FIN 34D 31-Dec-14 99.7786 8.9989 2 150 99.7786 8.9989 INE531F14BH1 EDELWEISS SECURITIES34D 31-Dec-14 99.7737 9.1993 2 125 99.7786 8.9989 INE557F14CT9 NATIONAL HOUSING BK 12D 31-Dec-14 99.7884 8.5998 1 50 99.7884 8.5998 INE557F14CT9 NATIONAL HOUSING BK 12D 31-Dec-14 99.8177 8.3342 2 15 99.8184 8.3006 INE957N14035 HERO FINCORP 60D 19-Jan-15 99.3803 8.4297 1 10 99.3803 8.4297 INE657N14841 EDELWEISS 61D 20-Jan-15 99.3522 8.4996 1 10 99.3522 8.4996 INE205A14AQ6 SESA STERLITE 59D 22-Jan-15 99.3224 8.3004 1 5 99.3224 8.3004 INE866I14LV5 INDIA INFOLINE FIN 90D 27-Jan-15 99.1821 8.5999 1 10 99.1821 8.5999 INE532F14PZ1 EDELWEISS FIN SERV 81D 27-Jan-15 99.1559 8.6311 1 5 99.1559 8.6311 INE958G14OR6 RELIGARE FINVEST 60D 30-Jan-15 99.1228 8.5003 1 10 99.1228 8.5003 INE043D14HX6 IDFC 127D 30-Jan-15 99.0790 8.6997 1 5 99.0790 8.6997 INE866I14MF6 INDIA INFOLINE FIN 60D 6-Feb-15 98.9629 8.5002 1 5 98.9629 8.5002 INE580B14CM5 GRUH FIN 77D 6-Feb-15 98.9992 8.1997 1 5 98.9992 8.1997 INE532F14QM7 EDELWEISS FIN SERV 67D 6-Feb-15 98.9193 8.6688 1 5 98.9193 8.6688 INE511C14LX6 MAGMA FINCORP 61D 9-Feb-15 98.7551 9.3901 1 5 98.7551 9.3901 INE958G14OM7 RELIGARE FINVEST 90D 10-Feb-15 98.8718 8.4998 1 5 98.8718 8.4998 INE949L14291 AU FINANCIERS (INDIA)91D16-Feb-15 98.6767 8.8997 1 10 98.6767 8.8997 INE738C14891 BHARAT ALUMINIUM 68D 18-Feb-15 98.7052 8.4000 1 10 98.7052 8.4000 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 98.7204 8.3001 1 5 98.7204 8.3001 INE694L14921 TALWANDI SABO 91D 25-Feb-15 98.5089 8.4998 1 150 98.5089 8.4998 INE019A14429 JSW STEEL 80D 27-Feb-15 98.4460 8.5995 1 175 98.4460 8.5995 INE306N14DL0 TATA CAP FIN SERV 148D 4-Mar-15 98.3414 8.5500 1 175 98.3414 8.5500 INE756I14460 HDB FIN SERV 76D 4-Mar-15 98.3519 8.4950 1 100 98.3519 8.4950 INE071G14757 ICICI HOME FIN 162D 6-Mar-15 98.2765 8.6501 1 25 98.2765 8.6501 INE121A14JT0 CHOLAMANDALAM 295D 13-Mar-15 98.0739 8.8498 2 75 98.0739 8.8498 INE660A14LF2 SUNDARAM FIN 271D 16-Mar-15 98.0703 8.5500 1 150 98.0703 8.5500 INE514E14HE4 EXIM 147D 17-Mar-15 98.0758 8.4249 1 75 98.0758 8.4249 INE306N14DH8 TATA CAP FIN SERV 180D 23-Mar-15 97.9117 8.6499 1 25 97.9117 8.6499 INE090A16R96 ICICI BK 360D 25-Jun-15 95.8263 8.6400 1 25 95.8263 8.6400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com