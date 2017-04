Dec 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE121A14KM3 CHOLAMANDALAM 56D 24-Dec-14 99.9775 8.2143 1 175 99.9775 8.2143 INE205A14AI3 SESA STERLITE 56D 24-Dec-14 99.9767 8.5065 1 100 99.9767 8.5065 INE306N14CT5 TATA CAP FIN SERV 182D 24-Dec-14 99.9767 8.5065 1 100 99.9767 8.5065 INE110L14100 RELIANCE JIO INFOCOMM 26-Dec-14 99.9326 8.2059 2 325 99.9326 8.2059 INE523H14QI0 JM FIN PRODUCTS 71D 26-Dec-14 99.9273 8.8486 3 100 99.9261 8.9978 INE749A14CQ9 JINDAL STEEL POWER 170D 26-Dec-14 99.9261 8.9978 1 100 99.9261 8.9978 INE958G14OF1 RELIGARE FINVEST 60D 26-Dec-14 99.9302 8.4983 1 75 99.9302 8.4983 INE870H14263 NETWORK18 MEDIA 26-Dec-14 99.9326 8.2059 1 50 99.9326 8.2059 INE493F14185 TATA POWER DELHI 170D 26-Dec-14 99.9302 8.4983 1 35 99.9302 8.4983 INE691I14BH7 L T INFRAST FIN 28D 29-Dec-14 99.8554 8.8102 6 325 99.8564 8.7482 INE949L14259 AU FINANCIERS (INDIA) 29-Dec-14 99.8539 8.9008 1 50 99.8539 8.9008 INE657N14809 EDELWEISS 60D 29-Dec-14 99.8837 8.4998 1 15 99.8837 8.4998 INE414G14CD5 MUTHOOT FIN 55D 30-Dec-14 99.8373 8.4975 1 100 99.8373 8.4975 INE010B14152 CADILA HEALTHCARE 18D 30-Dec-14 99.8373 8.4975 1 25 99.8373 8.4975 INE114A14BI5 SAIL 50D 30-Dec-14 99.8646 8.2480 1 5 99.8646 8.2480 INE531F14BH1 EDELWEISS SECURITIES 34D31-Dec-14 99.8033 8.9944 2 220 99.8031 9.0013 INE531F14BH1 EDELWEISS SECURITIES 34D31-Dec-14 99.8274 9.0154 1 175 99.8274 9.0154 INE557F14CT9 NATIONAL HOUSING BK12D 31-Dec-14 99.8164 8.3941 2 105 99.8195 8.2502 INE522D14CW2 MANAPPURAM FIN 30D 31-Dec-14 99.8140 8.5021 1 100 99.8140 8.5021 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.8383 8.4452 1 50 99.8383 8.4452 INE582L14530 TATA HOUSING 20D 31-Dec-14 99.8031 9.0013 1 45 99.8031 9.0013 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.8034 8.9875 1 35 99.8034 8.9875 INE001A14LE2 HDFC 119D 9-Jan-15 99.6011 8.5989 1 200 99.6011 8.5989 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 99.4922 8.0997 1 5 99.4922 8.0997 INE007N14484 FEDBK FIN SERV 60D 6-Feb-15 98.9629 8.5002 1 5 98.9629 8.5002 INE511C14LX6 MAGMA FINCORP 61D 9-Feb-15 98.7802 9.3901 1 70 98.7802 9.3901 INE657K14BG6 RHC HOLDING PRIVATE 60D 17-Feb-15 98.2979 11.2861 1 0.3 98.2979 11.2861 INE866I14MA7 INDIA INFOLINE FIN 90D 18-Feb-15 98.6678 8.8003 1 10 98.6678 8.8003 INE001A14MB6 HDFC 57D 18-Feb-15 98.7276 8.4002 1 5 98.7276 8.4002 INE866I14MB5 INDIA INFOLINE FIN 90D 19-Feb-15 98.6444 8.7999 1 10 98.6444 8.7999 INE532F14QT2 EDELWEISS FIN SERV 71D 20-Feb-15 98.6055 8.8998 1 30.5 98.6055 8.8998 INE205A14AO1 SESA STERLITE 91D 20-Feb-15 98.6983 8.2998 1 10 98.6983 8.2998 INE071G14757 ICICI HOME FIN 162D 6-Mar-15 98.2994 8.6501 2 50 98.2994 8.6501 INE001A14MA8 HDFC 90D 18-Mar-15 98.0592 8.6001 1 50 98.0592 8.6001 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 97.8558 8.5998 1 50 97.8558 8.5998 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 97.1071 8.6299 1 25 97.1071 8.6299 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com