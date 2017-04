Dec 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691I14BH7 L T INFRAST FIN 28D 29-Dec-14 99.9312 8.3741 8 485 99.9314 8.3521 INE013A14SQ6 RELIANCE CAP 83D 29-Dec-14 99.9306 8.4495 1 225 99.9306 8.4495 INE148I14GG9 INDIABULLS HOUSING 59D 29-Dec-14 99.9314 8.3521 2 175 99.9314 8.3521 INE657N14809 EDELWEISS 60D 29-Dec-14 99.9294 8.5957 3 125 99.9294 8.5957 INE860H14QU1 ADITYA BIRLA FIN 62D 29-Dec-14 99.9310 8.4008 1 25 99.9310 8.4008 INE205A14AK9 SESA STERLITE 56D 29-Dec-14 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE866I14LZ6 INDIA INFOLINE FIN 52D 29-Dec-14 99.9294 8.5957 1 5 99.9294 8.5957 INE014N14241 NATIONAL 78D 30-Dec-14 99.9073 8.4667 1 250 99.9073 8.4667 INE511C14LR8 MAGMA FINCORP 60D 30-Dec-14 99.9073 8.4667 1 150 99.9073 8.4667 INE010B14152 CADILA HEALTHCARE 18D 30-Dec-14 99.9091 8.3022 1 100 99.9091 8.3022 INE668E14052 HERO CYCLES 60D 30-Dec-14 99.9091 8.3022 1 55 99.9091 8.3022 INE804I14IL3 ECL FIN 43D 30-Dec-14 99.9058 8.6039 1 5 99.9058 8.6039 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.8780 8.9160 3 195 99.8804 8.7413 INE742O14054 RELIANCE RETAIL 58D 31-Dec-14 99.8864 8.3022 1 125 99.8864 8.3022 INE580B14CO1 GRUH FIN 35D 31-Dec-14 99.8874 8.2291 2 105 99.8874 8.2291 INE557F14CT9 NATIONAL HOUSING BK12D 31-Dec-14 99.8851 8.3973 2 100 99.8851 8.3973 INE804I14IN9 ECL FIN 34D 31-Dec-14 99.8769 8.9950 2 75 99.8769 8.9974 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.9525 8.6714 2 60 99.9538 8.4354 INE872A14GN7 SREI INFRAST FIN 30D 31-Dec-14 99.8628 10.0294 1 15 99.8628 10.0294 INE557F14CT9 NATIONAL HOUSING BK12D 31-Dec-14 99.9548 8.2527 1 5 99.9548 8.2527 INE001A14LH5 HDFC 102D 5-Jan-15 99.7636 8.6490 1 25 99.7636 8.6490 INE069I14146 INDIABULLS REAL 60D 23-Jan-15 99.2713 9.5689 1 10 99.2713 9.5689 INE148I14GK1 INDIABULLS HOUSING 60D 23-Jan-15 99.3738 9.2001 1 5 99.3738 9.2001 INE055A14BV3 CENTURY TEXTILES AND 88D23-Jan-15 99.4415 8.1999 1 5 99.4415 8.1999 INE091A14600 NIRMA 59D 23-Jan-15 99.4415 8.1999 1 5 99.4415 8.1999 INE001A14KZ9 HDFC 177D 4-Feb-15 99.0771 8.4999 1 5 99.0771 8.4999 INE866I14MF6 INDIA INFOLINE FIN 60D 6-Feb-15 99.0291 8.5203 1 195 99.0291 8.5203 INE001A14LJ1 HDFC 128D 13-Feb-15 98.9648 8.3000 1 5 98.9648 8.3000 INE886I14200 MOTILAL OSWAL 60D 16-Feb-15 98.7296 9.0320 1 25 98.7296 9.0320 INE036A14AO0 RELIANCE INFRAST 59D 16-Feb-15 98.7669 9.3000 1 5 98.7669 9.3000 INE001A14MB6 HDFC 57D 18-Feb-15 98.8386 8.4097 1 25 98.8386 8.4097 INE909H14FT1 TATA MOTORS FIN 90D 23-Feb-15 98.7336 8.3601 1 5 98.7336 8.3601 INE020E14ET7 STCI FIN 71D 24-Feb-15 98.6900 8.4999 1 10 98.6900 8.4999 INE091A14634 NIRMA 63D 24-Feb-15 98.6900 8.4999 1 5 98.6900 8.4999 INE909H14FP9 TATA MOTORS FIN 163D 27-Feb-15 98.5248 8.6748 1 8.5 98.5248 8.6748 INE001A14LF9 HDFC 173D 4-Mar-15 98.4294 8.5649 1 125 98.4294 8.5649 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 98.2414 8.4854 1 50 98.2414 8.4854 INE660A14LF2 SUNDARAM FIN 271D 16-Mar-15 98.1389 8.6523 1 50 98.1389 8.6523 INE081A14155 TATA STEEL 88D 20-Mar-15 98.1636 8.4299 1 200 98.1636 8.4299 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com