Dec 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE511C14LR8 MAGMA FINCORP 60D 30-Dec-14 99.9767 8.5214 2 245 99.9766 8.5430 INE881J14HQ0 SREI EQUIPMENT FIN 60D 30-Dec-14 99.9763 8.6400 3 160 99.9764 8.6160 INE871D14FZ9 Il & FS 29D 30-Dec-14 99.9766 8.5430 2 150 99.9766 8.5430 INE860H14QS5 ADITYA BIRLA FIN 78D 30-Dec-14 99.9769 8.4334 2 125 99.9769 8.4334 INE774D14HB2 MAH MAH FIN SERV 82D 30-Dec-14 99.9766 8.5430 1 100 99.9766 8.5430 INE916D14UF3 KOTAK MAH PRIME 18D 30-Dec-14 99.9766 8.5430 1 100 99.9766 8.5430 INE306N14CZ2 TATA CAP FIN SERV 180D 30-Dec-14 99.9766 8.5430 1 100 99.9766 8.5430 INE572E14387 PNB HOUSING FIN 50D 30-Dec-14 99.9766 8.5430 1 100 99.9766 8.5430 INE148I14GH7 INDIABULLS HOUSING 60D 30-Dec-14 99.9764 8.6160 1 100 99.9764 8.6160 INE014N14241 NATIONAL COOPERATIVE 30-Dec-14 99.9766 8.5430 1 100 99.9766 8.5430 INE532F14QE4 EDELWEISS FIN SERV 48D 30-Dec-14 99.9764 8.6160 2 90 99.9764 8.6160 INE958G14OG9 RELIGARE FINVEST 61D 30-Dec-14 99.9764 8.6160 1 90 99.9764 8.6160 INE082G14176 MAITHON POWER 53D 30-Dec-14 99.9766 8.5430 1 50 99.9766 8.5430 INE013A14OZ6 RELIANCE CAP 362D 30-Dec-14 99.9764 8.6160 1 35 99.9764 8.6160 INE403G14GM0 STANDARD CHARTERED 91D 30-Dec-14 99.9766 8.5430 1 30 99.9766 8.5430 INE019A14395 JSW STEEL 32D 30-Dec-14 99.9769 8.4334 1 25 99.9769 8.4334 INE007N14443 FEDBK FIN SERV 60D 30-Dec-14 99.9765 8.5795 1 25 99.9765 8.5795 INE091A14592 NIRMA 64D 30-Dec-14 99.9770 8.3969 1 25 99.9770 8.3969 INE114A14BI5 SAIL 50D 30-Dec-14 99.9770 8.3969 1 25 99.9770 8.3969 INE514E14HH7 EXIM 58D 31-Dec-14 99.9536 8.4804 3 390 99.9534 8.5085 INE296A14IH7 BAJAJ FIN 84D 31-Dec-14 99.9534 8.5085 3 250 99.9534 8.5085 INE523E14MX5 L T FIN 30D 31-Dec-14 99.9524 8.6911 1 150 99.9524 8.6911 INE866I14MC3 INDIA INFOLINE FIN 40D 31-Dec-14 99.9534 8.5085 2 100 99.9534 8.5085 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.9528 8.6272 2 100 99.9508 8.9834 INE296A14IH7 BAJAJ FIN 84D 31-Dec-14 99.9756 8.9082 1 100 99.9756 8.9082 INE033L14BR5 TATA CAP HOUSING FIN34D 31-Dec-14 99.9521 8.7459 1 100 99.9521 8.7459 INE531F14BH1 EDELWEISS SECURITIES34D 31-Dec-14 99.9522 8.7277 1 50 99.9522 8.7277 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE001A14LE2 HDFC 119D 9-Jan-15 99.7415 8.5997 3 67 99.7415 8.5997 INE582L14472 TATA HOUSING 59D 16-Jan-15 99.5694 8.7694 1 50 99.5694 8.7694 INE742O14070 RELIANCE RETAIL 60D 23-Jan-15 99.4324 8.3343 1 250 99.4324 8.3343 INE001A14LI3 HDFC 111D 27-Jan-15 99.3310 8.7796 1 50 99.3310 8.7796 INE148I14GF1 INDIABULLS HOUSING 90D 28-Jan-15 99.3010 8.5644 1 10 99.3010 8.5644 INE871D14GA0 IL & FS 36D 29-Jan-15 99.2941 8.6495 1 10 99.2941 8.6495 INE523E14MZ0 L T FIN 66D 2-Feb-15 99.2007 8.6499 1 10 99.2007 8.6499 INE582L14514 TATA HOUSING 60D 10-Feb-15 98.9826 8.7248 1 50 98.9826 8.7248 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 98.8356 8.6003 1 200 98.8356 8.6003 INE028E14AB6 KOTAK SECURITIES 59D 20-Feb-15 98.7539 8.6899 1 75 98.7539 8.6899 INE657K14BI2 RHC HOLDING PRIVATE 60D 24-Feb-15 98.2600 11.3394 1 50 98.2600 11.3394 INE657N14965 EDELWEISS 60D 24-Feb-15 98.6634 8.8298 1 10 98.6634 8.8298 INE202B14BV9 DEWAN HOUSING FIN 154D 26-Feb-15 98.6132 8.7000 1 100 98.6132 8.7000 INE523H14NW8 JM FIN PRODUCTS 340D 27-Feb-15 98.5581 8.8999 1 100 98.5581 8.8999 INE306N14DG0 TATA CAP FIN SERV 155D 27-Feb-15 98.6068 8.5950 1 75 98.6068 8.5950 INE296A14IN5 BAJAJ FIN 91D 27-Feb-15 98.6368 8.5499 1 25 98.6368 8.5499 INE193E14317 BAJAJ ELECTRICALS 155D 5-Mar-15 98.3541 9.2546 1 25 98.3541 9.2546 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 98.3108 8.4750 1 50 98.3108 8.4750 INE657K14987 RHC HOLDING 297D 26-Mar-15 97.2982 11.6499 1 5 97.2982 11.6499 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 97.9699 8.5948 1 100 97.9699 8.5948 INE660A14KS7 SUNDARAM FIN 354D 27-Mar-15 97.9571 8.6501 1 5 97.9571 8.6501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com