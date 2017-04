Dec 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE742O14054 RELIANCE RETAIL 58D 31-Dec-14 99.9760 8.7716 2 675 99.9759 8.7986 INE296A14IH7 BAJAJ FIN 84D 31-Dec-14 99.9753 9.0013 3 445 99.9754 8.9812 INE532F14QJ3 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Dec-14 99.9759 8.7848 4 375 99.9753 9.0177 INE514E14HH7 EXIM 58D 31-Dec-14 99.9766 8.5368 3 295 99.9753 9.0177 INE881J14HV0 SREI EQUIPMENT FIN 30D 31-Dec-14 99.9752 9.0542 2 245 99.9752 9.0542 INE694L14806 TALWANDI SABO POWER65D 31-Dec-14 99.9753 9.0177 2 150 99.9753 9.0177 INE866I14MC3 INDIA INFOLINE FIN 40D 31-Dec-14 99.9749 9.1638 1 150 99.9749 9.1638 INE155A14DL8 TATA MOTORS 342D 31-Dec-14 99.9760 8.7621 1 100 99.9760 8.7621 INE729N14293 TVS CREDIT SERV 47D 31-Dec-14 99.9751 9.0908 1 100 99.9751 9.0908 INE804I14IN9 ECL FIN 34D 31-Dec-14 99.9753 9.0177 2 75 99.9753 9.0177 INE531F14BH1 EDELWEISS SECURITIES34D 31-Dec-14 99.9753 9.0177 1 50 99.9753 9.0177 INE523E14MX5 L T FIN 30D 31-Dec-14 99.9753 9.0177 1 45 99.9753 9.0177 INE033L14BR5 TATA CAP HOUSING FIN34D 31-Dec-14 99.9760 8.7621 1 35 99.9760 8.7621 INE580B14CO1 GRUH FIN 35D 31-Dec-14 99.9753 9.0177 1 25 99.9753 9.0177 INE110L14126 RELIANCE JIO 60D 09-Jan-15 99.7719 8.3447 1 100 99.7719 8.3447 INE001A14LE2 HDFC 119D 09-Jan-15 99.7527 9.0488 1 15 99.7527 9.0488 INE860H14QX5 ADITYA BIRLA FIN 61D 12-Jan-15 99.7007 8.4287 1 100 99.7007 8.4287 INE148I14GC8 INDIABULLS HOUSING 91D 20-Jan-15 99.5228 8.7507 1 75 99.5228 8.7507 INE835P14137 RELIGARE COMTRADE 34D 20-Jan-15 99.4301 10.4603 1 50 99.4301 10.4603 INE866I14LV5 INDIA INFOLINE FIN 90D 27-Jan-15 99.3408 8.6502 1 250 99.3408 8.6502 INE110L14167 RELIANCE JIO 62D 27-Jan-15 99.3752 8.4995 1 10 99.3752 8.4995 INE338I14491 MOTILAL OSWAL FIN 64D 05-Feb-15 99.1638 8.5496 1 10 99.1638 8.5496 INE866I14MF6 INDIA INFOLINE FIN 60D 06-Feb-15 99.1126 8.6000 1 50 99.1126 8.6000 INE866I14MF6 INDIA INFOLINE FIN 60D 06-Feb-15 99.0710 9.2504 1 5 99.0710 9.2504 INE001A14LR4 HDFC 83D 09-Feb-15 99.0771 8.4999 1 5 99.0771 8.4999 INE835P14145 RELIGARE COMTRADE 58D 13-Feb-15 98.7548 10.4597 1 25 98.7548 10.4597 INE866I14MB5 INDIA INFOLINE FIN 90D 19-Feb-15 98.7922 8.7497 1 140 98.7922 8.7497 INE860H14RG8 ADITYA BIRLA FIN 61D 23-Feb-15 98.5780 9.7503 1 5 98.5780 9.7503 INE205A14AT0 SESA STERLITE 70D 24-Feb-15 98.7079 8.5320 1 90 98.7079 8.5320 INE013A14PT6 RELIANCE CAP 358D 27-Feb-15 98.6518 8.6003 1 5 98.6518 8.6003 INE756I14460 HDB FIN SERV 76D 04-Mar-15 98.5068 8.6450 1 100 98.5068 8.6450 INE020E14DA9 STCI FIN 365D 04-Mar-15 98.4821 8.7902 1 25 98.4821 8.7902 INE523H14NJ5 JM FIN PRODUCTS 365D 10-Mar-15 98.3311 8.8498 1 100 98.3311 8.8498 INE202B14BS5 DEWAN HOUSING FIN 176D 13-Mar-15 98.2850 8.7246 1 115 98.2850 8.7246 INE205A14AC6 SESA STERLITE 179D 20-Mar-15 98.1721 8.4951 1 50 98.1721 8.4951 INE155A14FL3 TATA MOTORS 89D 25-Mar-15 98.0422 8.5749 1 100 98.0422 8.5749 INE155A14EY9 TATA MOTORS 141D 26-Mar-15 98.0207 8.5701 1 50 98.0207 8.5701 INE660A14KP3 SUNDARAM FIN 365D 26-Mar-15 98.0026 8.6501 1 50 98.0026 8.6501 INE705L14487 VODAFONE INDIA 365D 16-Apr-15 97.3599 9.2502 2 100 97.3599 9.2502 INE705L14495 VODAFONE INDIA 365D 23-Apr-15 97.1921 9.2499 1 100 97.1921 9.2499 INE705L14503 VODAFONE INDIA 365D 22-May-15 96.5028 9.2499 1 50 96.5028 9.2499 INE001A14LT0 HDFC 364D 19-Nov-15 92.5526 9.0930 2 200 92.5686 9.0719 INE514E14HI5 EXIM 365D 20-Nov-15 92.7720 8.7501 1 120 92.7720 8.7501 INE514E14HI5 EXIM 365D 20-Nov-15 92.7927 8.7500 1 30 92.7927 8.7500 INE001A14LX2 HDFC 364D 03-Dec-15 92.2281 9.1000 1 150 92.2281 9.1000 INE001A14LY0 HDFC 364D 09-Dec-15 92.1010 9.1000 2 190 92.1010 9.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com