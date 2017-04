Dec 31 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14HG9 EXIM 62D 1-Jan-15 99.9774 8.2509 1 392.75 99.9774 8.2509 INE866I14LY9 INDIA INFOLINE FIN 61D 5-Jan-15 99.8827 8.5730 1 290 99.8827 8.5730 INE001A14LH5 HDFC 102D 5-Jan-15 99.8859 8.3388 1 40 99.8859 8.3388 INE138A14070 PENINSULA LAND 63D 5-Jan-15 99.8394 11.7427 1 25 99.8394 11.7427 INE834O14281 MAGMA ITL FIN 60D 6-Jan-15 99.8510 9.0777 1 5 99.8510 9.0777 INE001A14LE2 HDFC 119D 9-Jan-15 99.7872 8.6486 1 35 99.7872 8.6486 INE647O14139 PANTALOONS FASHION60D 12-Jan-15 99.7227 8.4580 1 30 99.7227 8.4580 INE244L14412 INDIABULLS INFRAST 14D 13-Jan-15 99.7083 8.8985 1 175 99.7083 8.8985 INE481G14212 ULTRATECH CEMENT 60D 13-Jan-15 99.7048 8.3128 3 125 99.7048 8.3128 INE975G14262 ILFS TRANSPORTATION 57D 16-Jan-15 99.5331 10.7011 1 50 99.5331 10.7011 INE010A14063 PRISM CEMENT 52D 16-Jan-15 99.5763 9.7068 1 25 99.5763 9.7068 INE055A14BX9 CENTURY TEXTILES AND 59D16-Jan-15 99.6365 8.3226 1 25 99.6365 8.3226 INE001A14LD4 HDFC 130D 19-Jan-15 99.5697 8.3020 1 100 99.5697 8.3020 INE975G14254 ILFS TRANSPORTATION 61D 21-Jan-15 99.4353 9.8708 1 30 99.4353 9.8708 INE657N14882 EDELWEISS 59D 22-Jan-15 99.4848 9.0010 1 225 99.4848 9.0010 INE010A14071 PRISM CEMENT 57D 23-Jan-15 99.3914 9.7174 1 25 99.3914 9.7174 INE148I14GN5 INDIABULLS HOUSING 60D 27-Jan-15 99.3946 8.5507 1 25 99.3946 8.5507 INE657N14874 EDELWEISS 64D 27-Jan-15 99.3490 8.8582 1 5 99.3490 8.8582 INE148I14GF1 INDIABULLS HOUSING 90D 28-Jan-15 99.3476 8.5603 1 15 99.3476 8.5603 INE043D14HX6 IDFC 127D 30-Jan-15 99.2915 8.6816 1 188 99.2915 8.6816 INE572E14395 PNB HOUSING FIN 74D 30-Jan-15 99.3292 8.4998 1 25 99.3292 8.4998 INE949L14283 AU FINANCIERS (INDIA) 7430-Jan-15 99.2619 9.0470 1 7.5 99.2619 9.0470 INE532F14QP0 EDELWEISS FIN SERV 60D 3-Feb-15 99.2240 8.6502 1 25 99.2240 8.6502 INE010A14089 PRISM CEMENT 55D 5-Feb-15 99.0475 9.7502 1 25 99.0475 9.7502 INE514E14HJ3 EXIM 60D 6-Feb-15 99.1657 8.2995 1 75 99.1657 8.2995 INE657N14890 EDELWEISS 63D 6-Feb-15 99.1376 8.8198 1 25 99.1376 8.8198 INE010A14097 PRISM CEMENT 60D 10-Feb-15 98.9166 9.7505 1 25 98.9166 9.7505 INE138A14104 PENINSULA LAND 60D 10-Feb-15 98.6998 11.7274 1 25 98.6998 11.7274 INE702C14038 APL APOLLO TUBES 60D 13-Feb-15 98.8140 9.9565 1 25 98.8140 9.9565 INE001A14LJ1 HDFC 128D 13-Feb-15 99.0028 8.5499 1 5 99.0028 8.5499 INE657K14BG6 RHC HOLDING PRIVATE 60D 17-Feb-15 98.5741 10.9996 1 25 98.5741 10.9996 INE866I14MA7 INDIA INFOLINE FIN 90D 18-Feb-15 98.8390 8.7499 2 100 98.8390 8.7499 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 98.8888 8.3703 1 30 98.8888 8.3703 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 98.9074 8.4001 1 10 98.9074 8.4001 INE532F14QT2 EDELWEISS FIN SERV 71D 20-Feb-15 98.7554 9.2001 1 50 98.7554 9.2001 INE860H14RG8 ADITYA BIRLA FIN 61D 23-Feb-15 98.5780 9.7503 2 55 98.5780 9.7503 INE657K14BI2 RHC HOLDING PRIVATE 60D 24-Feb-15 98.3211 11.3320 1 75 98.3211 11.3320 INE657K14BI2 RHC HOLDING PRIVATE 60D 24-Feb-15 98.3514 11.3301 1 25 98.3514 11.3301 INE860H14RD5 ADITYA BIRLA FIN 84D 27-Feb-15 98.6751 8.4497 1 100 98.6751 8.4497 INE657N14973 EDELWEISS 64D 3-Mar-15 98.4938 9.1503 1 150 98.4938 9.1503 INE001A14LF9 HDFC 173D 4-Mar-15 98.5558 8.4898 2 175 98.5558 8.4898 INE121A14JJ1 CHOLAMANDALAM 321D 12-Mar-15 98.3735 8.4998 1 50 98.3735 8.4998 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 98.3658 8.4221 1 50 98.3658 8.4221 INE233A14EM9 GODREJ INDUSTRIES 91D 16-Mar-15 98.3294 8.3800 1 25 98.3294 8.3800 INE193E14341 BAJAJ ELECTRICALS 155D 20-Mar-15 98.0758 9.0647 1 25 98.0758 9.0647 INE155A14EZ6 TATA MOTORS 140D 27-Mar-15 98.0273 8.5410 1 50 98.0273 8.5410 INE202B14CB9 DEWAN HOUSING FIN 182D 15-May-15 96.6643 9.3300 1 15 96.6643 9.3300 INE001A14LT0 HDFC 364D 19-Nov-15 92.5686 9.1001 1 50 92.5686 9.1001 INE514E14HI5 EXIM 365D 20-Nov-15 92.7927 8.7500 2 30 92.7927 8.7500 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 92.0973 9.0000 3 150 92.0973 9.0000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com