Jan 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE851M14BZ1 VOLKSWAGEN FIN 58D 8-Jan-15 99.9534 8.5085 1 50 99.9534 8.5085 INE511C14LT4 MAGMA FINCORP 60D 9-Jan-15 99.9304 8.4687 2 130 99.9302 8.4983 INE001A14LE2 HDFC 119D 9-Jan-15 99.9323 8.2387 3 117 99.9331 8.1449 INE694L14871 TALWANDI SABO 58D 14-Jan-15 99.8157 8.4242 1 125 99.8157 8.4242 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 99.7945 8.3531 2 95 99.7958 8.2984 INE036A14AH4 RELIANCE INFRAST 59D 23-Jan-15 99.5853 9.4997 1 5 99.5853 9.4997 INE019A14379 JSW STEEL 70D 27-Jan-15 99.5462 8.3196 1 5 99.5462 8.3196 INE532F14RA0 EDELWEISS FIN SERV 28D 29-Jan-15 99.4677 8.4926 2 200 99.4674 8.4974 INE110L14175 RELIANCE JIO 62D 29-Jan-15 99.4785 8.3194 1 100 99.4785 8.3194 INE531F14BI9 EDELWEISS SECURITIES 28D29-Jan-15 99.4674 8.4974 1 100 99.4674 8.4974 INE916D14RV6 KOTAK MAH PRIME 357D 30-Jan-15 99.4289 8.7354 1 30 99.4289 8.7354 INE306N14DZ0 TATA CAP FIN SERV 25D 30-Jan-15 99.4442 8.5000 1 25 99.4442 8.5000 INE522D14CY8 MANAPPURAM FIN 28D 30-Jan-15 99.4560 8.6803 1 5 99.4560 8.6803 INE202B14CA1 DEWAN HOUSING FIN 91D 6-Feb-15 99.2801 8.5377 1 150 99.2801 8.5377 INE879F14474 INFINA FIN PRIVATE 62D 12-Feb-15 99.1502 8.4550 1 8.5 99.1502 8.4550 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 99.0317 8.3000 1 100 99.0317 8.3000 INE007N14450 FEDBK FIN SERV 90D 18-Feb-15 98.9912 8.6503 1 25 98.9912 8.6503 INE523H14OD6 JM FIN PRODUCTS 281D 20-Feb-15 98.9692 8.6400 1 5 98.9692 8.6400 INE694L14954 TALWANDI SABO POWER79D 27-Feb-15 98.8399 8.4001 1 10 98.8399 8.4001 INE950O14228 MAH RURAL HOUSING 60D 27-Feb-15 98.7777 8.6858 1 9 98.7777 8.6858 INE055I14962 MAGMA HOUSING FIN 81D 27-Feb-15 98.7717 8.9001 1 5 98.7717 8.9001 INE148I14GW6 INDIABULLS HOUSING 59D 27-Feb-15 98.8331 8.4499 1 5 98.8331 8.4499 INE705L14453 VODAFONE INDIA 365D 28-Feb-15 98.8244 8.3500 1 10 98.8244 8.3500 INE001A14MA8 HDFC 90D 18-Mar-15 98.3923 8.4000 2 395 98.3923 8.4000 INE749A14DC7 JINDAL STEEL POWER 191D 18-Mar-15 98.0564 10.1898 1 75 98.0564 10.1898 INE571A14155 IPCA LABORATORIES 154D 20-Mar-15 98.3284 8.5001 1 20 98.3284 8.5001 INE134E14550 PFC 337D 15-Apr-15 97.7180 8.6099 2 25 97.7180 8.6099 INE404K14935 SHAPOORJI PALLONJI 222D 28-Apr-15 97.2690 9.1500 1 10 97.2690 9.1500 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 96.7868 8.9100 4 100 96.7868 8.9100 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 96.8131 8.9001 2 100 96.8131 8.9001 INE749A14DM6 JINDAL STEEL POWER 221D 26-Jun-15 95.3690 10.3649 1 70 95.3690 10.3649 INE296A14IJ3 BAJAJ FIN 250D 29-Jun-15 95.8204 9.1500 1 100 95.8204 9.1500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com